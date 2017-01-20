7 увлекательных книг-загадок, в которых вы сами решаете, чем закончится история
Если вы любите головоломки, вам непременно понравится участвовать в игре вместе с авторами этих книг. Только осторожно: ваша фантазия может так разыграться, что вы просто поменяетесь с писателем ролями. И теперь именно вы будете писать эти запутанные и увлекательнейшие сюжеты.
AdMe.ru представляет подборку книг-загадок, которые увлекут за собой в мир самых непредсказуемых иллюзий.
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Милорад Павич
«Хазарский словарь»
Этот «роман-лексикон» является одним из самых необычных произведений литературы нашего времени. У романа нет ни начала, ни конца, а сюжет выходит за рамки линейного повествования. Книга напоминает электронный гипертекст, а читатель сам выбирает последовательность сюжета. Милорад Павич предлагает вам стать автором своей же книги, и именно от вас зависит, каким получится этот «Хазарский словарь».Купить
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Джон Фаулз
«Любовница французского лейтенанта»
Эта интеллектуальная и психологически обнаженная история любви стала настоящим шоком в литературе. Фаулз считает, что автору неведомы мысли героев, они живут собственной жизнью и могут не слушаться своего создателя. Писатель решает сыграть с нами в игру. Не зная, чем закончится эта история любви, он предлагает нам 3 финала на выбор.Купить
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Франц Кафка
«Замок»
Это произведение великого Кафки рассказывает о землемере К., имя которого придумываете вы сами. Далее появляется загадочный Замок, нанявший его на работу. Но что такое Замок? Руководящий орган? Тайное помещение, скрывающее за собой тайну? И снова решаете вы. Кстати, финал истории тоже придется придумать вам — Кафка оставил свою книгу без концовки, что добавляет ей еще больше загадочности.Купить
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Марина и Сергей Дяченко
«Крыло»
В этом трогательном рассказе мальчик-инвалид Егор каждый день с балкона влюбленно наблюдает за девочкой Алей из соседнего дома и решает отправить ей самолетик с запиской. Мальчик каждый день мастерит сотни самолетиков, чтобы один из них долетел до Али. И вот наступает волнительный день, Егор отпускает самолетик и... Дальше авторы предлагают вам самим выбрать одну из предложенных концовок. Будут ли герои вместе? Выбирать вам.Купить
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Умберто Эко
«Имя розы»
Этот роман является удачнейшим экспериментом философа Умберто Эко. Успех книги скрывается в бесконечной игре с читателем, которая начинается уже с названия книги. Почему именно роза, если в романе ни о какой розе речь не идет? Далее автор предлагает читателю самому разгадать тайну череды убийств в монастыре. Что это — детектив или мистика? Или нечто большее, еще более запутанное и загадочное? Решаете вы.Купить
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Хулио Кортасар
«Игра в классики»
«Игра в классики» — это настоящая книга-лабиринт, которую нужно проходить, следуя специальной карте. Даже не пытайтесь читать этот роман последовательно — здесь вся суть кроется именно в загадочном ключе к сюжету, игре, в которую Кортасар предлагает вам сыграть. После прочтения этой книги вы поймете, что простая детская забава способна навеки изменить взгляд на мир.Купить
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Вирджиния Вулф
«Миссис Дэллоуэй»
Роман рассказывает всего об одном, но очень насыщенном дне в Лондоне. Написанный в жанре потока сознания, он заставляет читателя стать главной героиней Клариссой и посмотреть на происходящее ее глазами. Погрузившись в чтение, вы поймете, что весь мир вокруг — это то, что творится у вас в сознании. Это ваши мысли, ваши фантазии, а Кларисса — это каждый читатель и автор одновременно.Купить
Фото на превью Miramax Films
По материалам Мир Идей