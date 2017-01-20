7 увлекательных книг-загадок, в которых вы сами решаете, чем закончится история

Если вы любите головоломки, вам непременно понравится участвовать в игре вместе с авторами этих книг. Только осторожно: ваша фантазия может так разыграться, что вы просто поменяетесь с писателем ролями. И теперь именно вы будете писать эти запутанные и увлекательнейшие сюжеты.

AdMe.ru представляет подборку книг-загадок, которые увлекут за собой в мир самых непредсказуемых иллюзий.

«Хазарский словарь»

Милорад Павич

«Хазарский словарь»

Этот «роман-лексикон» является одним из самых необычных произведений литературы нашего времени. У романа нет ни начала, ни конца, а сюжет выходит за рамки линейного повествования. Книга напоминает электронный гипертекст, а читатель сам выбирает последовательность сюжета. Милорад Павич предлагает вам стать автором своей же книги, и именно от вас зависит, каким получится этот «Хазарский словарь».

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«Любовница французского лейтенанта»

Джон Фаулз

«Любовница французского лейтенанта»

Эта интеллектуальная и психологически обнаженная история любви стала настоящим шоком в литературе. Фаулз считает, что автору неведомы мысли героев, они живут собственной жизнью и могут не слушаться своего создателя. Писатель решает сыграть с нами в игру. Не зная, чем закончится эта история любви, он предлагает нам 3 финала на выбор.

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«Замок»

Франц Кафка

«Замок»

Это произведение великого Кафки рассказывает о землемере К., имя которого придумываете вы сами. Далее появляется загадочный Замок, нанявший его на работу. Но что такое Замок? Руководящий орган? Тайное помещение, скрывающее за собой тайну? И снова решаете вы. Кстати, финал истории тоже придется придумать вам — Кафка оставил свою книгу без концовки, что добавляет ей еще больше загадочности.

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«Крыло»

Марина и Сергей Дяченко

«Крыло»

В этом трогательном рассказе мальчик-инвалид Егор каждый день с балкона влюбленно наблюдает за девочкой Алей из соседнего дома и решает отправить ей самолетик с запиской. Мальчик каждый день мастерит сотни самолетиков, чтобы один из них долетел до Али. И вот наступает волнительный день, Егор отпускает самолетик и... Дальше авторы предлагают вам самим выбрать одну из предложенных концовок. Будут ли герои вместе? Выбирать вам.

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«Имя розы»

Умберто Эко

«Имя розы»

Этот роман является удачнейшим экспериментом философа Умберто Эко. Успех книги скрывается в бесконечной игре с читателем, которая начинается уже с названия книги. Почему именно роза, если в романе ни о какой розе речь не идет? Далее автор предлагает читателю самому разгадать тайну череды убийств в монастыре. Что это — детектив или мистика? Или нечто большее, еще более запутанное и загадочное? Решаете вы.

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«Игра в классики»

Хулио Кортасар

«Игра в классики»

«Игра в классики» — это настоящая книга-лабиринт, которую нужно проходить, следуя специальной карте. Даже не пытайтесь читать этот роман последовательно — здесь вся суть кроется именно в загадочном ключе к сюжету, игре, в которую Кортасар предлагает вам сыграть. После прочтения этой книги вы поймете, что простая детская забава способна навеки изменить взгляд на мир.

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«Миссис Дэллоуэй»

Вирджиния Вулф

«Миссис Дэллоуэй»

Роман рассказывает всего об одном, но очень насыщенном дне в Лондоне. Написанный в жанре потока сознания, он заставляет читателя стать главной героиней Клариссой и посмотреть на происходящее ее глазами. Погрузившись в чтение, вы поймете, что весь мир вокруг — это то, что творится у вас в сознании. Это ваши мысли, ваши фантазии, а Кларисса — это каждый читатель и автор одновременно.

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Фото на превью Miramax Films
По материалам Мир Идей

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2 Комментарии
  • 20 января 2017
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  • 15328

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