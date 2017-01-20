7 увлекательных книг-загадок, в которых вы сами решаете, чем закончится история

Марина и Сергей Дяченко «Крыло» В этом трогательном рассказе мальчик-инвалид Егор каждый день с балкона влюбленно наблюдает за девочкой Алей из соседнего дома и решает отправить ей самолетик с запиской. Мальчик каждый день мастерит сотни самолетиков, чтобы один из них долетел до Али. И вот наступает волнительный день, Егор отпускает самолетик и... Дальше авторы предлагают вам самим выбрать одну из предложенных концовок. Будут ли герои вместе? Выбирать вам. Купить