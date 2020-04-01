7 любимых книг нашего детства, которые оказались не такими уж и детскими (А некоторые лучше не читать на ночь)
Все мы с детства зачитывались «Карлсоном» и «Винни-Пухом», а уж «Хроники Нарнии» не грех перечитать и во взрослом возрасте. Дети просто восторженно следят за волшебными мирами, а их родители вдруг начинают замечать в знакомых сказках странное. Например, что любимая няня Мэри кое в чем похожа на клоуна из «Оно», а Питер Пэн разительно отличается от милого мальчика из мультфильмов Disney.
Мы в AdMe.ru обожаем детскую литературу и уверены, что в ней каждый может найти что-то свое, вне зависимости от того, сколько ему лет. А уж если знать некоторые детали о любимых книгах, то сказки и вовсе раскрываются с новой стороны.
Пиноккио
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Несколько лет назад по русскоязычным СМИ разошелся фейк о том, что Пиноккио существовал на самом деле. Якобы мальчик с таким именем родился в 1790 году и был лилипутом. Он пошел на войну за независимость Италии и вернулся без ног, но мастер Карло Бестульджи сделал ему деревянные протезы и даже накладку на поврежденный нос. Однако в англоязычной прессе и научной литературе подтверждений этой истории нет.
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Карло Коллоди не любил детей, особенно мальчиков. Именно поэтому он сделал своего Пиноккио лживым и крайне невоспитанным персонажем, которого в конце должна была ждать смерть. Однако издатели попросили писателя переписать финал. В итоге компромисс нашелся: главного героя спасает фея с голубыми волосами, но его наказания становятся еще более ужасными.
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Образ милого, но шаловливого Пиноккио, который мечтает стать настоящим ребенком, создал Уолт Дисней. Знаменитый мультипликатор был шокирован итальянской сказкой и считал, что она не для детей, поэтому сюжет был серьезно переработан, прежде чем попасть на экран.
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Алексей Толстой, взявшийся за перевод итальянской книги, посчитал ее пресной и решил написать свою версию — так появился Буратино. Это была уже совсем другая история. Есть мнение, что писатель спародировал театральную среду 1930-х годов. Фаина Раневская в своей книге «Письма к подруге» писала следующее: «Я сама бы не догадалась, но мне объяснили в театре. Главный герой, Буратино, — это Горький, Мальвина — жена Блока, Любовь Менделеева, а сам Блок выведен как Пьеро. В сказке есть злодей Карабас-Барабас, директор кукольного театра, так вот это Мейерхольд».
Винни-Пух
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Многие знают, что прототип Винни-Пуха — медведица Виннипег. Гораздо менее известный факт — ее печальная история. Она родилась в Канаде, в дикой природе. В 1914 году охотник застрелил ее мать. Медвежонка у браконьера выкупил лейтенант канадской армии и тайно вывез его в Британию, где животное стало полковым талисманом. Когда полк перебросили во Францию, Винни оставили в лондонском зоопарке, где медвежонок познакомился с сыном писателя Алана Милна Кристофером Робином.
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Кролик — довольно циничный персонаж. У него 17 детей, при этом он не сразу вспоминает их количество. А застрявшего в его норе Винни-Пуха он использовал в качестве сушилки для белья.
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Кристофер Робин не любил легендарную книгу. Когда мальчик вырос, он обвинил своего отца в том, что тот «добился успеха, взбираясь по моим детским плечам... он украл у меня мое доброе имя и не оставил ничего, кроме пустой славы».
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Плюшевого мишку обожают философы. Бенджамен Хофф использовал его образ в книгах «Дао Винни-Пуха» и «Дэ Пятачка», где на примерах героев Милна объясняет суть даосизма. Джон Т. Уильямс написал сатирическую книгу «Пух и философы», где упомянул работы Декарта, Плутона и Ницше. Фредерик Крюс с помощью медвежонка высмеял постмодернизм в книге «Тупик Винни-Пуха».
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Журнал Forbes в 2002 году оценил Пуха как самого высокооплачиваемого вымышленного персонажа. Только в продукты мерчандайзинга тогда было вложено более $ 5,9 млрд. В 2005 году Винни «заработал» $ 6 млрд — больший доход принес только Микки-Маус.
Питер Пэн
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Многих читателей пугает Питер Пэн. Он не взрослеет, уносит детей в волшебную страну и произносит жуткую фразу: «Умереть — это ведь тоже большое и интересное приключение». Так кто же он самом деле? Мрачные догадки подтверждает роман Джеймса Барри «Белая птичка» — одно из первых произведений, где появляется этот персонаж. Главный герой рассказывает ребенку о Питере Пэне и завершает историю так: «Но как странно родителям, поспешившим в Сады к открытию ворот, чтобы отыскать своих потерянных детей, найти вместо них милые маленькие надгробия. Я очень надеюсь, что Питер не слишком торопится со своей лопаткой. Все это довольно грустно».
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Исследователи считают, что в образе Питера Пэна Барри запечатлел своего погибшего в детстве брата. Но есть версия, что мальчик, который никогда не вырастет, — это сам писатель. Причем не вырастет в буквальном смысле — его рост был 161 см. Кроме того, Джеймс всегда ностальгически вспоминал свои детские игры и признавался, что с ужасом ждет взросления.
Мэри Поппинс
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По сети ходит теория о том, что Мэри Поппинс — сестра клоуна Пеннивайза из романа «Оно». Оба персонажа берутся непонятно откуда с похожей периодичностью: Мэри — раз в 25 лет, Пеннивайз — раз в 27. И няня, и Пеннивайз приманивают мальчика при помощи бумажной игрушки, которую возвращают ему в нужный момент.
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Также существует версия о том, что Мэри — выпускница Хогвартса. Она умеет левитировать, у нее сумочка, куда может влезть что угодно, — такая же была у Гермионы. Кроме того, няня никогда не расстается со своим зонтиком с ручкой в виде головы попугая — может, потому что у нее там спрятана волшебная палочка?
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Обе теории, возможно, не такие уж и бредовые, если учесть, что автор книги Памела Трэверс увлекалась эзотерикой. В сентябре 1995 года туринская газета «Ла Стампа» утверждала, что няня хорошо знакома с черной магией, и даже заподозрила писательницу в том, что она пропагандирует оккультизм. Правда, автор статьи основывался на исследовании итальянского социолога религии Массимо Интровинье, который утверждает, что журналист исказил его мысль. Ученый отмечает, что влияние эзотериков в книгах Трэверс, безусловно, прослеживается, но «не стоит поддаваться искушению видеть слишком много этого влияния».
Карлсон, который живет на крыше
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В России Карлсона любят больше, чем в Швеции. Внук писательницы Астрид Линдгрен считает, что это может быть связано с особенностями перевода. У себя на родине «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» считается скорее отталкивающим персонажем, потому что постоянно подставляет Малыша.
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В книге журналисты назвали Карлсона «летающим бочонком» — так назывался состоявший в 1950–1965 гг. на вооружении ВВС Швеции реактивный истребитель SAAB 29.
Хроники Нарнии
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Нарния существовала на самом деле. Клайв Льюис нашел это название в Атласе Древнего мира, когда учил латынь, готовясь к поступлению в Оксфорд. Нарния — латинское название города Нарни в Умбрии. Небесной покровительницей города считается блаженная Лючия Брокаделли, или Лючия Нарнийская. А одну из главных героинь, открывшую братьям и сестре вход в волшебную страну, звали Люси. Совпадение?
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А вот место, которое представлял писатель, описывая Нарнию, находится в Ирландии. По некоторым данным, Льюис даже называл брату точное место — это деревенька Ростревор на юге графства Даун, точнее склоны Моурнских гор, откуда открывается вид на ледниковый фьорд Карлингфорд-Лох.
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У «Хроник Нарнии» трагичный конец. В завершающей книге цикла «Последняя битва» Нарния оказывается раем, куда попадают главные герои после гибели. Все, кроме Сьюзан.
Волшебник страны Оз
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Свое название волшебная страна получила благодаря такой скучной вещи, как картотека. Писатель Лаймен Фрэнк Баум обратил внимание на шкаф в своем кабинете, в котором было 3 ящика с пометками «A — G», «H — N» и «O — Z». Последнее сочетание и стало именем чудесного места, куда попала Дороти.
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В сказке Баума многие искали политические и социальные аллегории. Историк Квентин Тэйлор считает, что Страшила без мозгов — это фермеры, которых представляют как дурачков, Железный Дровосек без сердца — рабочие, которые из-за чрезмерной нагрузки теряют человечность, а Трусливый Лев — это аллюзия на политика-популиста.
И все же, какой бы подтекст ни вкладывали в сказки взрослые, для детей эти истории остаются наполненными добротой и волшебством. Расскажите нам, какими книгами зачитывались вы, когда были маленькими? В каких из них вы нашли «взрослый» смысл?
Фото на превью Подкидыш / Мосфильм