7 любимых книг нашего детства, которые оказались не такими уж и детскими (А некоторые лучше не читать на ночь)

Несколько лет назад по русскоязычным СМИ разошелся фейк о том, что Пиноккио существовал на самом деле. Якобы мальчик с таким именем родился в 1790 году и был лилипутом. Он пошел на войну за независимость Италии и вернулся без ног, но мастер Карло Бестульджи сделал ему деревянные протезы и даже накладку на поврежденный нос. Однако в англоязычной прессе и научной литературе подтверждений этой истории нет.

Карло Коллоди не любил детей, особенно мальчиков. Именно поэтому он сделал своего Пиноккио лживым и крайне невоспитанным персонажем, которого в конце должна была ждать смерть. Однако издатели попросили писателя переписать финал. В итоге компромисс нашелся: главного героя спасает фея с голубыми волосами, но его наказания становятся еще более ужасными.

Образ милого, но шаловливого Пиноккио, который мечтает стать настоящим ребенком, создал Уолт Дисней. Знаменитый мультипликатор был шокирован итальянской сказкой и считал, что она не для детей, поэтому сюжет был серьезно переработан, прежде чем попасть на экран.