50+ новых книг, которые признали лучшими за последние 5 лет

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Каждый год появляется такое огромное количество книг, что становится трудно выбрать действительно стоящее произведение. Однако с этой проблемой отлично справляются книжные рейтинги, которые составляют читатели, газеты и знаменитые интернет-издания.

Мы в AdMe.ru любим читать книжные новинки, поэтому составили для вас список лучших произведений, которые вышли за последние 5 лет.

Бестселлеры по версии The New York Times

Лауреаты и номинанты литературных премий

Бестселлеры по версии Publishers Weekly

Книги, которые получили высокую оценку читателей

Какие книги из этого списка вы успели прочитать?

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