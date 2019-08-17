50+ новых книг, которые признали лучшими за последние 5 лет
Каждый год появляется такое огромное количество книг, что становится трудно выбрать действительно стоящее произведение. Однако с этой проблемой отлично справляются книжные рейтинги, которые составляют читатели, газеты и знаменитые интернет-издания.
Мы в AdMe.ru любим читать книжные новинки, поэтому составили для вас список лучших произведений, которые вышли за последние 5 лет.
Бестселлеры по версии The New York Times
- Лейла Слимани. Идеальная няня
- Тара Вестовер. Ученица. Предать, чтобы обрести себя
- Сара Джио. Назад к тебе
- Рут Уэйр. Девушка из каюты № 10
- Лорен Грофф. Судьбы и фурии
- А. Дж. Финн. Женщина в окне
- Линси Аддарио. Это моя работа. Любовь, жизнь и война сквозь объектив фотокамеры
- Сара Хепола. Трезвый дневник. Что стало с той, которая выпивала по 1 000 бутылок в год
- Джулиан Феллоуз. Белгравия
- Эмма Клайн. Девочки
- Алекс Михаэлидес. Безмолвный пациент
- Дэн Браун. Происхождение
- Рошани Чокши. Звездная королева
- Ли Чайлд. Джек Ричер, или Граница полуночи
- Дэвид Болдаччи. Падшие
- Элизабет Страут. Меня зовут Люси Бартон
- Нейтан Хилл. Нёкк
- Линвуд Баркли. Не обещай ничего
Лауреаты и номинанты литературных премий
- Марлон Джеймс. Краткая история семи убийств
- Энн Тайлер. Катушка синих ниток
- Вьет Тан Нгуен. Сочувствующий
- Ханья Янагихара. Маленькая жизнь
- Мадлен Тьен. Не говори, что у нас ничего нет
- Пол Бейти. Продажная тварь
- Джордж Сондерс. Линкольн в бардо
- Муньос Райан Пэм. Эхо
- Пол Остер. 4321
- Али Смит. Осень
- Джулиан Барнс. Шум времени
- Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза
Бестселлеры по версии Publishers Weekly
- Харпер Ли. Пойди поставь сторожа
- Пола Хокинс. Девушка в поезде
- Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет
- Селеста Инг. И повсюду тлеют пожары
- Колсон Уайтхед. Подземная железная дорога
- Элена Ферранте. История о пропавшем ребенке
- Эка Курниаван. Красота — это горе
Книги, которые получили высокую оценку читателей
- Давид Лагеркранц. Девушка, которая застряла в паутине
- Наринэ Юрьевна Абгарян. С неба упали три яблока
- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы
- Роберт Гэлбрейт. На службе зла
- Джонатан Франзен. Безгрешность
- Грегори Дэвид Робертс. Тень горы
- Тьерри Коэн. Если однажды жизнь отнимет тебя у меня....
- Эльчин Сафарли. Расскажи мне о море
- Сесилия Ахерн. Клеймо
- Сесилия Ахерн. Идеал
- Ю Несбё. Жажда
- Дженнифер Макмахон. Сестры ночи
- Дэвид Моррелл. Властелин ночи
- Синтия Суонсон. Книжная лавка
- Донато Карризи. Теория зла
- Макс Фрай. Отдай мое сердце
- Сандхья Менон. Когда Димпл встретила Риши
- Джоджо Мойес. Всё та же я
- Лиана Мориарти. Верные, безумные, виновные
- Лиза Уингейт. Пока мы были не с вами
- Энди Вейер. Артемида
- Патти Смит. Поезд М
- Патрик Гейл. Место, названное зимой
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Джози Силвер. Один день в декабре
Какие книги из этого списка вы успели прочитать?
Фото на превью And Then There Were None / A&E Television Networks Inc.