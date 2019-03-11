50+ книг, которые стоит прочитать, чтобы начать разбираться в современной русской литературе

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Имена А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского знакомы нам еще со школьной скамьи. С современной литературой все не так просто: учебников по ней еще очень мало (да и те рассчитаны в основном на студентов гуманитарного профиля), а разобраться в новинках, регулярно появляющихся на полках книжных магазинов, могут только искушенные читатели.