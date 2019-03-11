50+ книг, которые стоит прочитать, чтобы начать разбираться в современной русской литературе

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  • 168
  • 19
  • 8.9k

Имена А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского знакомы нам еще со школьной скамьи. С современной литературой все не так просто: учебников по ней еще очень мало (да и те рассчитаны в основном на студентов гуманитарного профиля), а разобраться в новинках, регулярно появляющихся на полках книжных магазинов, могут только искушенные читатели.

Мы в AdMe.ru решили исправить этот пробел и показать, что в русской литературе нашего времени есть авторы, не уступающие классикам. Надеемся, что получившийся список надолго решит для наших читателей вопрос о том, что же почитать на досуге.

Кадр из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, снятого по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

Кадр из фильма «Generation „П“» по одноименному роману Виктора Пелевина.

Кадр из фильма «Географ глобус пропил» под одноименному роману Алексея Иванова.

Кадр со съемок фильма «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной.

Сколько книг из этого списка прочитали вы?

  • 10
    3
  • 168
  • 19
  • 8.9k

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