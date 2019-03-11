50+ книг, которые стоит прочитать, чтобы начать разбираться в современной русской литературе
Имена А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского знакомы нам еще со школьной скамьи. С современной литературой все не так просто: учебников по ней еще очень мало (да и те рассчитаны в основном на студентов гуманитарного профиля), а разобраться в новинках, регулярно появляющихся на полках книжных магазинов, могут только искушенные читатели.
Мы в AdMe.ru решили исправить этот пробел и показать, что в русской литературе нашего времени есть авторы, не уступающие классикам. Надеемся, что получившийся список надолго решит для наших читателей вопрос о том, что же почитать на досуге.
- Василий Аксенов. Вольтерьянцы и вольтерьянки
- Виктор Астафьев. Прокляты и убиты
- Виктор Астафьев. Печальный детектив
- Андрей Битов. Пушкинский дом
- Сергей Довлатов. Чемодан
- Сергей Довлатов. Заповедник
- Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки
- Эдуард Лимонов. Это я, Эдичка
- Юрий Мамлеев. Шатуны
- Юрий Мамлеев. Другой
- Саша Соколов. Школа для дураков
- Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу
- Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине
Кадр из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, снятого по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».
- Георгий Владимов. Генерал и его армия
- Виктор Ерофеев. Русская красавица
- Дмитрий Липскеров. 40 лет Чанчжоэ
- Владимир Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени
- Владимир Маканин. Асан
- Виктор Пелевин. Омон Ра
- Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота
- Виктор Пелевин. Generation «П»
- Татьяна Толстая. Кысь
- Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого
- Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик
- Владимир Сорокин. Голубое сало
- Владимир Сорокин. День опричника
- Людмила Петрушевская. Дикие животные сказки
Кадр из фильма «Generation „П“» по одноименному роману Виктора Пелевина.
- Юрий Буйда. Дон Домино
- Юрий Буйда. Вор, шпион и убийца
- Рубен Давид Гонсалес Гальего. Белое на черном
- Михаил Елизаров. Библиотекарь
- Алексей Иванов. Географ глобус пропил
- Алексей Иванов. Тобол. Много званых
- Олеся Николаева. Мене, текел, фарес...
- Александр Проханов. Господин Гексоген
- Игорь Сахновский. Счастливцы и безумцы
- Роман Сенчин. Елтышевы
- Ольга Славникова. 2017
- Александр Терехов. Каменный мост
- Александр Терехов. Немцы
- Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени
- Михаил Шишкин. Венерин волос
- Леонид Юзефович. Журавли и карлики
- Леонид Юзефович. Зимняя дорога
Кадр из фильма «Географ глобус пропил» под одноименному роману Алексея Иванова.
- Дмитрий Быков. Июнь
- Евгений Водолазкин. Лавр
- Александр Иличевский. Перс
- Мариам Петросян. Дом, в котором...
- Захар Прилепин. Санькя
- Захар Прилепин. Обитель
- Герман Садулаев. Таблетка
- Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него
- Анна Старобинец. Посмотри на него
- Фигль-Мигль. Волки и медведи
- Владимир Шаров. Возвращение в Египет
- Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза
Кадр со съемок фильма «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной.
Сколько книг из этого списка прочитали вы?