50+ книг, которые обеспечат вам увлекательный отдых. Критики назвали их лучшими в истории

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Часто ли вам попадается книга, название которой вы еще не слышали, сюжет ее незаезженный и при этом у нее высокий рейтинг? У нас есть подходящие варианты — малоизвестные книги писателей, которые оценили как литературные критики, так и читатели по всему миру. Для тех, кто любит и почитать, и посмотреть, мы добавили экранизированные варианты.