50+ книг, которые обеспечат вам увлекательный отдых. Критики назвали их лучшими в истории
Часто ли вам попадается книга, название которой вы еще не слышали, сюжет ее незаезженный и при этом у нее высокий рейтинг? У нас есть подходящие варианты — малоизвестные книги писателей, которые оценили как литературные критики, так и читатели по всему миру. Для тех, кто любит и почитать, и посмотреть, мы добавили экранизированные варианты.
AdMe.ru вдохновился разбором книг экспертами The New York Times, рейтингом Time и отзывами читателей и составил собственный список.
1. Сол Беллоу. Приключения Оги Марча
2. Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать
3. Джейсон Мэттьюс. Красный воробей
4. Отесса Мошфег. Мой год отдыха и релакса
5. Филип Рот. Американская пастораль
6. Джон Апдайк. Кролик, беги
7. Эдгар Доктороу. Рэгтайм
8. Нил Стивенсон. Лавина
9. Маргарет Этвуд. Слепой убийца
10. А. Дж. Финн. Женщина в окне
11. Мартин Эмис. Деньги
12. Шейла Хети. Материнство
13. Уильям Берроуз. Голый завтрак
14. Элизабет Боуэн. Смерть сердца
15. Филип Киндред Дик. Убик
16. Кингсли Эмис. Везунчик Джим
17. Карсон Маккаллерс. Сердце – одинокий охотник
18. Дэвид Фостер Уоллес. Бесконечная шутка
19. Уильям Гибсон. Нейромант (сборник)
20. Вирджиния Вулф. На маяк
21. Сигрид Нуньес. Друг
22. Флэнн О’Брайен. О водоплавающих
23. Раймонд Чандлер. Глубокий сон
24. Ивлин Во. Возвращение в Брайдсхед
25. Уильям Стайрон. Признания Ната Тернера
26. Томас Пинчон. Радуга тяготения
27. Владимир Набоков. Бледный огонь
28. Уильям Фолкнер. Звук и ярость
29. Айрис Мердок. Под сетью
30. Рю Мураками. Пирсинг
31. Джек Керуак. В дороге
32. Джонатан Франзен. Поправки
33. Томас Пинчон. Выкрикивается лот 49
34. Натанаэл Уэст. День саранчи
35. Уильям Фолкнер. Свет в августе
36. Томми Ориндж. Там там
37. Зэди Смит. Белые зубы
38. Бернард Маламуд. Помощник
39. Джон О’Хара. Свидание в Самарре
40. Уинифред Уотсон. Один день мисс Петтигрю
41. Сэмюэл Беккет. Уотт
42. Джон Чивер. Ангел на мосту
43. Мария Семпл. Куда ты пропала, Бернадетт?
44. Вирджиния Вулф. Малое собрание сочинений
45. Габриэль Гарсиа Маркес. Палая листва
46. Джон Стейнбек. Русский дневник
47. Видиадхар Найпол. Полужизнь
48. Дорис Лессинг. Пятый ребенок
49. Джон Голсуорси. Темный цветок
50. Кэролайн Кин. Тайна 99 ступенек
51. Мо Янь. Устал рождаться и умирать
52. Кэндзабуро Оэ. Объяли меня воды до души моей
53. Патрик Модиано. Маленькое Чудо
54. Дженнифер Иган. Время смеется последним
55. Уильям Голдинг. Свободное падение
56. Элис Манро. Давно хотела тебе сказать
57. Тони Моррисон. Боже, храни мое дитя
58. Кадзуо Исигуро. Там, где в дымке холмы
Поделитесь и вы с нами книгой, от которой не могли оторваться.
Фото на превью Red Sparrow / 20th Century Foх