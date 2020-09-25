AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

50 детских книг, которые не стыдно почитать и взрослому человеку

875319
2k

Часто случается так, что книги, написанные для детей, находят во взрослых неожиданно сильный отклик, а некоторые даже становятся любимыми. И наверняка каждый из нас в зрелом возрасте хотя бы один раз брал в руки детскую книжку и снова погружался в этот волшебный и добрый мир.

Мы в AdMe.ru провели инвентаризацию своих книжных полок и составили список детских и подростковых книг, которые придутся по душе многим взрослым. Для удобства мы разделили их по объему.

До 200 страниц

© Coraline / Laika Entertainment
© Charlotte’s Web / Paramount Pictures

От 200 до 400 страниц

© Wonder / Lionsgate
© Matilda / TriStar Pictures

И наконец, серии книг

© The Golden Compass / New Line Cinema
© Howl's Moving Castle / Studio Ghibli

Как называется ваша любимая книга детства? Она есть в нашем списке?

Фото на превью The Golden Compass / New Line Cinema
875319
2k