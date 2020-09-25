50 детских книг, которые не стыдно почитать и взрослому человеку

Часто случается так, что книги, написанные для детей, находят во взрослых неожиданно сильный отклик, а некоторые даже становятся любимыми. И наверняка каждый из нас в зрелом возрасте хотя бы один раз брал в руки детскую книжку и снова погружался в этот волшебный и добрый мир.