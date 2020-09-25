50 детских книг, которые не стыдно почитать и взрослому человеку
Часто случается так, что книги, написанные для детей, находят во взрослых неожиданно сильный отклик, а некоторые даже становятся любимыми. И наверняка каждый из нас в зрелом возрасте хотя бы один раз брал в руки детскую книжку и снова погружался в этот волшебный и добрый мир.
Мы в AdMe.ru провели инвентаризацию своих книжных полок и составили список детских и подростковых книг, которые придутся по душе многим взрослым. Для удобства мы разделили их по объему.
До 200 страниц
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Даниэль Пеннак. Собака Пес
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Диана Сабитова. Где нет зимы
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Нил Гейман. Коралина
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Александр Грин. Алые паруса
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Эсфирь Эмден. Дом с волшебными окнами
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Элвин Брукс Уайт. Паутина Шарлотты
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Редьярд Джозеф Киплинг. Кошка, гулявшая сама по себе
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Морис Метерлинк. Синяя птица
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Нина Дашевская. Вилли
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Самуэлла Фингарет. Друзья из Сары-Тепе
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Зоя Журавлева. Кувырок через голову
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Анастасия Строкина. Кит плывет на север
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Астрид Линдгрен. Братья Львиное Сердце
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Мария Грипе. Элвис Карлссон
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Тед Хьюз. Железный человек
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Сара Пеннипакер. Пакс
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Пол Гэллико. Томасина
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Пауль Маар. Cемь суббот на неделе
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Джанни Родари. Торт с неба
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Ирмгард Койн. Девочка, с которой детям не разрешали водиться
От 200 до 400 страниц
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Монтейру Лобату. Орден Желтого Дятла
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Алан Маршалл. Я умею прыгать через лужи
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Мери Мейпс Додж. Серебряные коньки
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Астрид Линдгрен. Мы все из Бюллербю
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Брайан Джейкс. Двое с «Летучего голландца»
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Роальд Даль. Матильда
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Р. Дж. Паласио. Чудо
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Михаэль Энде. Момо
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Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд. Сказки нашей улицы
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Эдит Несбит. Дети железной дороги
- Фрэнсис Элиза Бернетт. Таинственный сад
- Фрэнсис Элиза Бернетт. Маленькая принцесса
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Анне-Катрине Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик
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Леонид Соловьев. Возмутитель спокойствия
- Джеймс Крюс. Тим Талер, или Проданный смех
- Януш Корчак. Король Матиуш Первый
- Астрид Линдгрен. Приключения Эмиля из Леннеберги
- Витезслав Незвал. Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт
И наконец, серии книг
- Громыко Ольга. Космоолухи
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Фред Адра. Лис Улисс
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Брайан Джейкс. Рэдволл
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Эрин Хантер. Коты-воители
- Наталья Щерба. Часодеи
- Лемони Сникет. Тридцать три несчастья
- Йон Колфер. Артемис Фаул
- Рик Риордан. Перси Джексон и боги-олимпийцы
- Филип Пулман. Темные начала
- Кристофер Паолини. Эрагон (Наследие)
- Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев
- Джонатан Страуд. Трилогия Бартимеуса
- Диана Уинн Джонс. Миры Крестоманси
- Диана Уинн Джонс. Ходячий замок
Как называется ваша любимая книга детства? Она есть в нашем списке?