5 золотых правил от детектива-профи

= Партнерский пост AdMe.ru и издательства «Эксмо» =

Расследование преступлений — работа не из простых. Во многом успех зависит от личных качеств детектива, который возглавляет дело. Как развязать язык свидетелю? Как наладить отношения с коллегами? Кто-кто, а выдающийся следователь Ким Стоун знает об этих задачах все! За годы работы героиня нового бестселлера Анжелы Марсонс «Исчезнувшие» выработала правила, которые позволяют ей совершать чудеса в профессии и оставаться всеобщей любимицей — правда, только среди читателей. AdMe.ru искренне не понимает почему.

1. Предельная вежливость в общении со свидетелем преступления

Умение расположить к себе людей — один из важнейших навыков для настоящего детектива. Уважение, приветливость, мягкая настойчивость всегда помогут разговорить дающего показания человека и мотивировать его к сотрудничеству со следствием.

  • Пример из практики:

Ким протянула руку для пожатия. Элисон, казалось, сильно удивилась. Может быть, Ким сделала это слишком резко? Правда состояла в том, что она обычно избегала физического контакта с незнакомыми людьми, если только не бросала их через плечо на землю.

2. Умение наладить контакт с прессой

Неотъемлемое качество профессионального детектива, которое может оказаться бесценным в ведении сложного дела, ведь правильное освещение фактов способно иногда сыграть ключевую роль в расследовании.

  • Пример из практики:

Ким отступила назад, и теперь между ними была только узкая полоска свободного пространства.

— Как ты умудрилась опубликовать эту историю? А теперь Дивэйн Райт мертв. И умер он именно из-за тебя.

Трейси Фрост, репортер местной газеты и главная сплетница в городе, хлопала глазами, пока слова Ким доходили до нее.

— Но... моя... статья...

— Твоя статья его убила, курица ты безмозглая.

Трейси затрясла головой.

— И не сомневайся, — кивнула Стоун.

3. Неусыпная бдительность и внимание к фактам

В процессе расследования детектив всегда должен оставаться начеку. Любая информация может оказаться полезной и значительно ускорить поимку преступника.

  • Пример из практики:

Она попыталась встретиться взглядом с Ким.

— Пожалуйста... вы должны выслушать...

— Ошибаетесь, я ничего вам не должна, — сказала инспектор и повернулась к ней спиной. Не хватало ей только всяких чудаков и психов.

4. Вера в систему правосудия

Детектив должен понимать, что его работа — это поимка преступников с целью их дальнейшего перевоспитания. Не в его полномочиях судить, адекватна ли мера пресечения, вынесенная судом. Также он не должен судить о методах работы с заключенными и эффективности исправительных учреждений.

  • Пример из практики:

— Я сама вполне способна вести с ними переговоры. Как насчет такого предложения: как только я беру этих ублюдков, то договариваюсь о пожизненном сроке для каждого из них, без права на УДО и с заросшим шерстью милым другом в камере в роли мужа?

5. Поддержание благотворного психологического климата в коллективе

Прямая обязанность детектива, в подчинении которого находится команда. Производительность труда напрямую зависит от взаимоуважения руководителя и сотрудников, поэтому он должен служить примером, наставлять подчиненных, поощрять их достижения и успехи.

  • Пример из практики:

Когда они остановились возле тюрьмы, она повернулась к напарнику и торжественно произнесла:

— Как всегда, Брайант, я благодарю вас за вашу абсолютную никчемность.

Чтобы продолжить проникаться духом самоотверженного профессионализма и получить дальнейшие сведения о работе инспектора Ким Стоун — читайте роман Анжелы Марсонс «Исчезнувшие»!

0 На склад!
  • 6 марта 2017
  • 1113

Динамично, пафосно и мурашчато

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