5 золотых правил от детектива-профи
= Партнерский пост AdMe.ru и издательства «Эксмо» =
Расследование преступлений — работа не из простых. Во многом успех зависит от личных качеств детектива, который возглавляет дело. Как развязать язык свидетелю? Как наладить отношения с коллегами? Кто-кто, а выдающийся следователь Ким Стоун знает об этих задачах все! За годы работы героиня нового бестселлера Анжелы Марсонс «Исчезнувшие» выработала правила, которые позволяют ей совершать чудеса в профессии и оставаться всеобщей любимицей — правда, только среди читателей. AdMe.ru искренне не понимает почему.
1. Предельная вежливость в общении со свидетелем преступления
Умение расположить к себе людей — один из важнейших навыков для настоящего детектива. Уважение, приветливость, мягкая настойчивость всегда помогут разговорить дающего показания человека и мотивировать его к сотрудничеству со следствием.
- Пример из практики:
Ким протянула руку для пожатия. Элисон, казалось, сильно удивилась. Может быть, Ким сделала это слишком резко? Правда состояла в том, что она обычно избегала физического контакта с незнакомыми людьми, если только не бросала их через плечо на землю.
2. Умение наладить контакт с прессой
Неотъемлемое качество профессионального детектива, которое может оказаться бесценным в ведении сложного дела, ведь правильное освещение фактов способно иногда сыграть ключевую роль в расследовании.
- Пример из практики:
Ким отступила назад, и теперь между ними была только узкая полоска свободного пространства.
— Как ты умудрилась опубликовать эту историю? А теперь Дивэйн Райт мертв. И умер он именно из-за тебя.
Трейси Фрост, репортер местной газеты и главная сплетница в городе, хлопала глазами, пока слова Ким доходили до нее.
— Но... моя... статья...
— Твоя статья его убила, курица ты безмозглая.
Трейси затрясла головой.
— И не сомневайся, — кивнула Стоун.
3. Неусыпная бдительность и внимание к фактам
В процессе расследования детектив всегда должен оставаться начеку. Любая информация может оказаться полезной и значительно ускорить поимку преступника.
- Пример из практики:
Она попыталась встретиться взглядом с Ким.
— Пожалуйста... вы должны выслушать...
— Ошибаетесь, я ничего вам не должна, — сказала инспектор и повернулась к ней спиной. Не хватало ей только всяких чудаков и психов.
4. Вера в систему правосудия
- Пример из практики:
— Я сама вполне способна вести с ними переговоры. Как насчет такого предложения: как только я беру этих ублюдков, то договариваюсь о пожизненном сроке для каждого из них, без права на УДО и с заросшим шерстью милым другом в камере в роли мужа?
5. Поддержание благотворного психологического климата в коллективе
Прямая обязанность детектива, в подчинении которого находится команда. Производительность труда напрямую зависит от взаимоуважения руководителя и сотрудников, поэтому он должен служить примером, наставлять подчиненных, поощрять их достижения и успехи.
- Пример из практики:
Когда они остановились возле тюрьмы, она повернулась к напарнику и торжественно произнесла:
— Как всегда, Брайант, я благодарю вас за вашу абсолютную никчемность.
Чтобы продолжить проникаться духом самоотверженного профессионализма и получить дальнейшие сведения о работе инспектора Ким Стоун — читайте роман Анжелы Марсонс «Исчезнувшие»!