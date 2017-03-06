5 золотых правил от детектива-профи

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Расследование преступлений — работа не из простых. Во многом успех зависит от личных качеств детектива, который возглавляет дело. Как развязать язык свидетелю? Как наладить отношения с коллегами? Кто-кто, а выдающийся следователь Ким Стоун знает об этих задачах все! За годы работы героиня нового бестселлера Анжелы Марсонс «Исчезнувшие» выработала правила, которые позволяют ей совершать чудеса в профессии и оставаться всеобщей любимицей — правда, только среди читателей. AdMe.ru искренне не понимает почему.

1. Предельная вежливость в общении со свидетелем преступления

Ким протянула руку для пожатия. Элисон, казалось, сильно удивилась. Может быть, Ким сделала это слишком резко? Правда состояла в том, что она обычно избегала физического контакта с незнакомыми людьми, если только не бросала их через плечо на землю.

Умение расположить к себе людей — один из важнейших навыков для настоящего детектива. Уважение, приветливость, мягкая настойчивость всегда помогут разговорить дающего показания человека и мотивировать его к сотрудничеству со следствием.

2. Умение наладить контакт с прессой

Неотъемлемое качество профессионального детектива, которое может оказаться бесценным в ведении сложного дела, ведь правильное освещение фактов способно иногда сыграть ключевую роль в расследовании.

Пример из практики:

Ким отступила назад, и теперь между ними была только узкая полоска свободного пространства.

— Как ты умудрилась опубликовать эту историю? А теперь Дивэйн Райт мертв. И умер он именно из-за тебя.

Трейси Фрост, репортер местной газеты и главная сплетница в городе, хлопала глазами, пока слова Ким доходили до нее.

— Но... моя... статья...

— Твоя статья его убила, курица ты безмозглая.

Трейси затрясла головой.

— И не сомневайся, — кивнула Стоун.