5 простых причин депрессивности русской литературы, о которых знают только истинные интеллигенты

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«Мне по делу нужно было пересмотреть все экранизации „Идиота“. Так вот, после 3-го фильма я стала чувствовать, что начинаю сходить с ума», — такие оценки как русской литературе, так и попыткам ее экранизировать скорее правило, чем исключение. На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

AdMe.ru с помощью отечественных академиков попробовал разобраться в причинах подавленности и депрессивности классической отечественной литературы.

Суровый климат стал причиной вспыльчивости и страстности героев

По мнению И. А. Ильина, необходимость постоянно адаптироваться под смену времен года и в любой момент быть готовым к сюрпризам природы сформировала в национальном русском характере напряженность. Как следствие, возник максимализм: невыносимые холода или запредельный зной, третьего не дано. Отсюда стихийность, страстность и буквально необходимость назвать белое белым, а черное — черным. Поэтому каждый человек — это грешник или святой, а бывает так, что он одновременно и сверхпорядочен, и хулиганист. Эти черты воплотились во многих героях русской литературы. Очень ярко они просматриваются у Катерины из «Леди Макбет Мценского уезда» и Парфена Рогожина из «Идиота». Обоих захватила неистовая любовь и буквально лишила разума, и персонажи оказались готовы пойти на убийство ради того, чтобы хоть как-то расставить все по своим местам.

Обломовы появились в книгах из-за долгой и скучной зимы

Как лето сменяется зимой, так и кипучая энергия сменяется периодом настоящей прокрастинации и бесконечного лежания на печи. Официально это называется «аритмическим характером трудолюбия». По мнению академика В. Ключевского, ни один народ в Европе не способен к такому трудовому напряжению, которое долгие века каждое лето приходилось испытывать всем жителям современной России. При этом, как считает историк, никто не сравнится с русскими и в лежании на диване. Конечно, писатели не могли обойти стороной такую особенность менталитета. Ярчайший носитель этой черты — Илья Ильич Обломов из одноименного романа И. А. Гончарова. Нелишним будет упомянуть и печально знаменитых трех сестер из пьесы А. П. Чехова, которые собирались уехать в Москву, но так и не собрались, потому что все время чего-то ждали.

Не обошлось и без влияния религии — так возник образ Раскольникова и других кающихся грешников

Согласно теории Н. А. Бердяева, невозможно рассматривать менталитет русского этноса в отрыве от религиозности, которая присуща ему с самых древних времен. Это наложило определенный отпечаток: многие представители народа способны нести страдания и жертвы ради какой-то цели, как правило, «очищения» собственной души. При этом во главе угла стоит смирение, а наличие высокого идеала — совсем не обязательный атрибут. Отсюда в литературу перекочевал образ кающегося пьяницы и преступника. Культовый литературный убийца Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского игнорирует путь святости, но все равно получает прощение после публичного покаяния. Другой персонаж олицетворяет собой его абсолютную противоположность — «святого», который страдает телом, умом и душой, — князь Лев Мышкин из «Идиота», которого автор наделил правом прощать людей от имени высших сил.

По той же причине многие герои увлечены безудержным самобичеванием и испытывают от этого тайное наслаждение

Согласно теории отечественного философа Н. О. Лосского, русскому этносу не чужды «слабости»: пьянство, небрежность в работе, попустительство и своеволие. Когда представитель народа «входит в раж» и буйствует, вряд ли что-то способно его остановить, зато потом он начинает публично каяться, даже плакать, буквально душевно истязать себя. От этого он получает удовольствие и как бы очищается. Эта черта была тонко подмечена Ф. М. Достоевским и отлично «воплощена» в отце и дочери — Мармеладове-старшем и Сонечке. Первый упивается собственной неспособностью прокормить семью и готов рассказывать об этом любому, кто нальет ему стакан. При этом периодически героя посещает мысль, что он способен горы свернуть, но дальше мыслей дело не идет. Софья же зарабатывает на жизнь позорным ремеслом, однако не стыдится этого, а несет бремя с высоко поднятой головой. Этот персонаж готов защищать свою честь до последнего и также получает наслаждение от этого, возможно, и скрытое от самой себя.

В основе русской религиозности лежит жалость, поэтому героини не могут бросить своих мужей

Отечественный философ Н. О. Лосский считает, что корень русской религиозности в доброте, и подчеркивает, что типично женские черты характера (мягкость и чуткость) свойственны абсолютно каждому представителю этноса, а особенно простолюдинам. Академик подмечает интересный факт: если человек, который русскому омерзителен, жалобно попросит его о чем-то, то русский невольно начнет проявлять к нему душевную мягкость. В романах такое качество чаще проявляется у женщин, которые не могут оставить нелюбимого мужа и уйти к любимому немужу. Попытка ухода обычно сопровождается натуральными истерическими припадками, а заканчивается нередко гибелью персонажа. Такова 28-летняя Анна Каренина из одноименного романа Л. Н. Толстого, влюбившаяся в 23-летнего Вронского и не получившая от него «достойной» взаимности. В похожей ситуации оказалась и Настасья Филипповна Барашкова из «Идиота», которая так и не смогла оттолкнуть ненавистного ей Рогожина, за что в итоге поплатилась собственной жизнью.