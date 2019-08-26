45 книг, которые легко читаются и круто прокачивают мозг (Научпоп, искусство, кинематограф и еще 2 жанра)
Книги — это не только чудесный способ окунуться в необычный мир и познакомиться с яркими героями, но и возможность прокачать свои знания и обогатить внутренний мир.
AdMe.ru составил подборку из книг о психологии, искусстве, архитектуре, истории, музыке, кинематографе, а также биографических и научно-популярных изданий, чтобы каждый смог найти для себя что-то новое и познавательное.
Психология и саморазвитие
- Лиз Бурбо. Пять травм, которые мешают быть самим собой
- Карен Хорни. Невротическая личность нашего времени
- Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить
- Эрих Фромм. Искусство любить
- Барбара Шер. Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь
- Келли Макгонигал. Сила воли. Как развить и укрепить
- Мэг Джей. Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом
Искусство
- Филип Хук. Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я
- Уилл Гомперц. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси
- Сэм Филлипс. ...Измы. Как понимать современное искусство
- Герберт Рид. Краткая история современной живописи
- Алина Аксенова. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения
- Колин Эллард. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие
- Джонатан Глэнси. Что особенного в Эйфелевой башне?
- Сьюзен Сонтаг. О фотографии
Музыка и кинематограф
- Джон Сибрук. Машина песен. Внутри фабрики хитов
- Легс Макнил, Джиллиан Маккейн. Прошу, убей меня! Подлинная история панк-рока в рассказах участников
- Юлий Буркин, Константин Фадеев. Осколки неба, или Подлинная история The Beatles
- Трюффо. Хичкок/Трюффо
- Питер Бискинд. Беспечные ездоки, бешеные быки
- Нильс Торсен. Ларс фон Триер. Меланхолия гения
- Александр Роднянский. Выходит продюсер
История
- Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете
- Люси Уорсли. Английский дом. Интимная история
- Уильям Ширер. Взлет и падение Третьего рейха
- Энтони Бивор. Вторая мировая война
- Михаил Зыгарь. Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900–1917
- Мэри Бирд. SPQR. История Древнего Рима
- Арон Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников
Научно-популярная литература
- Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества
- Джулия Эндерс. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами
- Стивен Хокинг. Краткие ответы на большие вопросы
- Александр Панчин. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений
- Поль де Крюи. Охотники за микробами
- Ася Казанцева. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов
- Владимир Плунгян. Почему языки такие разные
- Дик Свааб. Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера
Биографии и автобиографии
- Фил Найт. Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем
- Генри Марш. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии
- Майя Плисецкая. Я, Майя Плисецкая...
- Уолтер Айзексон. Стив Джобс
- Владимир Познер. Прощание с иллюзиями
- Джаннетт Уоллс. Замок из стекла
- Дженнифер Уорф. Вызовите акушерку
- Эшли Вэнс. Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее
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Фото на превью Mahrael Boutros / pexels.com