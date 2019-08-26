45 книг, которые легко читаются и круто прокачивают мозг (Научпоп, искусство, кинематограф и еще 2 жанра)

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Книги — это не только чудесный способ окунуться в необычный мир и познакомиться с яркими героями, но и возможность прокачать свои знания и обогатить внутренний мир.

AdMe.ru составил подборку из книг о психологии, искусстве, архитектуре, истории, музыке, кинематографе, а также биографических и научно-популярных изданий, чтобы каждый смог найти для себя что-то новое и познавательное.

Психология и саморазвитие

Искусство

Музыка и кинематограф

История

Научно-популярная литература

Биографии и автобиографии

Какие книги вы бы добавили к этому списку?

Фото на превью Mahrael Boutros / pexels.com

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