40 книг по психологии для тех, кому нужен хороший пинок, чтобы проснуться и начать жить

Ицхак Кальдерон Адизес, Иехезкель Маданес, Рут Маданес. Союз непохожих

Книга для всех, кто хочет укрепить свой брак. Проблема семейных конфликтов передана в ней в простой и понятной форме. Авторы помогут подойти к отношениям более структурно, используя новую схему поведения, подходящую для взаимодействия с партнером конкретного типа.

Артем Толоконин. Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога

Автор уверен в том, что абсолютно любые отношения можно улучшить и даже восстановить. Книга для семейных пар, которые переживают кризис, а также для тех, кто еще не связал себя узами брака, но мечтатет о крепком союзе.

Сью Джонсон. Обними меня крепче

Это произведение заинтересует тех, кто хочет построить гармоничные и крепкие отношения. Книга полна практических советов для всех этапов создания семьи, заставляет обратить внимание на свои ошибки и дает понять, что все зависит только от нас самих.

Эми Бэнкс, Ли Хиршман. На одной волне. Нейробиология гармоничных отношений

Автор рассказывает о развитии здоровых отношений между людьми. Практические советы из книги помогут настроить ваш мозг на искренние взаимоотношения и научат навыкам общения.

Илсе Санд. Страх близости. Как перестать защищаться и начать любить

Психотерапевт повествует о том, как правила, которые нам внушали в детстве, влияют на нашу сегодняшнюю жизнь и принимаемые решения. Книга заставит подумать о стратегиях поведения, которые могут мешать счастливым и гармоничным отношениям с близкими.

Аллан и Барбара Пиз. Почему мужчины врут, а женщины ревут

Авторы помогут разобраться в особенностях женской и мужской психологии и наладить отношения в семье и на работе. Подскажут, как добиваться своего, избегая конфликтов. Книга содержит множество практических советов, рекомендаций и примеров из жизни, с которыми в современном мире мы сталкиваемся постоянно.

Вирджиния Сатир. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту

Автор книги, семейный психотерапевт, показывает, что происходит, когда пара вместе уже далеко не 1 год. А также советует, как строить отношения и что в них изменить, когда после многих лет брака наступают будни и между партнерами возникает непонимание.

Роберт Джонсон. Мы. Глубинные аспекты романтической любви

В своей книге автор рассказывает, что такое влюбленность и чем она отличается от настоящей любви, откуда взялась романтическая любовь и существует ли она в наши дни. Также освещает многие актуальные вопросы, связанные с психологией отношений мужчины и женщины.

Лариса Суркова. Семья. Нам здорово быть вместе

Прочитав это произведение, вы поймете, как лучше поступить в той или иной ситуации, чтобы в семье была гармония. Научитесь понимать желания партнера, мотивировать друг друга, избегать ссор и конфликтов.

Робин Норвуд. Женщины, которые любят слишком сильно

«Если для вас „любить“ означает „страдать“, эта книга изменит вашу жизнь». Каждая фраза в ней как отрезвляющая пощечина для всех, кто «любит слишком сильно», «страдает», находит эгоистичных партнеров, не отвечающих взаимностью. В книге рассказывается о том, как желание любить становится зависимостью, мешает жить, а также о псевдовзрослых, о непонимании и о том, что же такое настоящая любовь.

Эрих Фромм. Искусство любить

Автор говорит с читателем о самом важном умении человека — способности любить. В книге объясняются проблемы современных отношений, рассуждается о том, что люди больше озабочены тем, как быть любимыми, а не как любить самим. Автор смог безэмоционально и рассудительно проанализировать такое великое чувство, как любовь.