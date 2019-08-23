40 книг по психологии для тех, кому нужен хороший пинок, чтобы проснуться и начать жить
Чтение литературы по психологии может заменить поход к специалисту, если правильно выбрать книгу, которая отображает наши внутренние заблуждения. Авторы, зачастую опытные психологи и психотерапевты, подробно раскрывают суть той или иной проблемы и предлагают варианты грамотного решения.
Мы в AdMe.ru сделали подборку книг, которые помогут вам взаимодействовать с собой, своей второй половинкой, окружающими и детьми.
Книги, которые помогут понять себя
- Стивен Кови. Главное внимание — главным вещам
Книга мотивирует, учит правильно расставлять приоритеты, отличать важные дела от неважных и заниматься тем, к чему по-настоящему лежит душа.
- Грег МакКеон. Эссенциализм. Путь к простоте
Автор объясняет, почему наши время и энергия бесценны и их нельзя тратить на вещи и людей, которые на самом деле нам не важны. Учит определять главные задачи и максимально концентрироваться на действительно значимом.
- Ронда Берн. Тайна
Книга для тех, кто сбился с жизненного пути и не может найти свое предназначение. Мотивирует воплощать в реальность свои мечты и желания. Ронда Берн говорит, что нет ничего неосуществимого, а все границы возможного — только в нашей голове.
- Экхарт Толле. Сила настоящего
«Все проблемы, страдания и боль порождаются нашим эгоистичным умом, цепляющимся за свое ложное „я“». Книга для тех, кому в данный момент нужен хороший пинок, чтобы проснуться и начать жить.
- Виктор Васильев. Белая книга
Здесь не говорится, что надо просто начать действовать и все получится. Автор рекомендует проработать старые привычки, которые тормозят развитие и не дают строить жизнь по-новому, и тогда точно все сложится так, как хочется.
- Андрей Курпатов. Красная таблетка
Книга поможет разобраться в сложностях отношений с самим собой. Научит понимать поведение других людей и гармонично с ними взаимодействовать. А также избавит от различных догадок о предназначении и смысле жизни, даст понять, чего мы хотим на самом деле и как этого достичь.
- Мэг Джей. Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом
В своем произведении автор поясняет, почему время между 20 и 32 годами — самое важное в жизни человека. Рассказывает, почему не нужно откладывать начало взрослой жизни на потом и чем заполнить этот промежуток времени, чтобы в итоге наступило счастливое будущее.
- Елена Резанова. Никогда-нибудь
Книга для тех, кто чувствует себя не на месте и не понимает, что с этим делать. Автор вдохновляет на перемены, объясняет, как перестать откладывать свои мечты и цели, набраться смелости и зажить счастливо в гармонии с собой и близкими людьми.
- Брайан Трейси. Выйди из зоны комфорта
Эта работа для читателей, которые хотят достичь целей и повысить свою продуктивность. Здесь только практические советы, благодаря которым можно решить проблему недостатка времени и выйти из зоны комфорта, чтобы добиться отличных результатов в жизни и в работе.
- Барбара Шен, Энни Готтлиб. Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь
В своей книге авторы расскажут, как реализовать себя в жизни, превратить свои мечты и желания в конкретные результаты. А также помогут распознать свои сильные стороны, скрытые таланты и полностью разобраться в себе.
- Илсе Санд. Компас эмоций. Как разобраться в своих чувствах
Книга поможет понять себя и разложит по полочкам основные человеческие эмоции. Расскажет, как работать с такими чувствами, как стыд и зависть, и научит свободно выражать свои эмоции.
Книги, с помощью которых легко построить счастливые отношения
- Ицхак Кальдерон Адизес, Иехезкель Маданес, Рут Маданес. Союз непохожих
Книга для всех, кто хочет укрепить свой брак. Проблема семейных конфликтов передана в ней в простой и понятной форме. Авторы помогут подойти к отношениям более структурно, используя новую схему поведения, подходящую для взаимодействия с партнером конкретного типа.
- Артем Толоконин. Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога
Автор уверен в том, что абсолютно любые отношения можно улучшить и даже восстановить. Книга для семейных пар, которые переживают кризис, а также для тех, кто еще не связал себя узами брака, но мечтатет о крепком союзе.
- Сью Джонсон. Обними меня крепче
Это произведение заинтересует тех, кто хочет построить гармоничные и крепкие отношения. Книга полна практических советов для всех этапов создания семьи, заставляет обратить внимание на свои ошибки и дает понять, что все зависит только от нас самих.
- Эми Бэнкс, Ли Хиршман. На одной волне. Нейробиология гармоничных отношений
Автор рассказывает о развитии здоровых отношений между людьми. Практические советы из книги помогут настроить ваш мозг на искренние взаимоотношения и научат навыкам общения.
- Илсе Санд. Страх близости. Как перестать защищаться и начать любить
Психотерапевт повествует о том, как правила, которые нам внушали в детстве, влияют на нашу сегодняшнюю жизнь и принимаемые решения. Книга заставит подумать о стратегиях поведения, которые могут мешать счастливым и гармоничным отношениям с близкими.
- Аллан и Барбара Пиз. Почему мужчины врут, а женщины ревут
Авторы помогут разобраться в особенностях женской и мужской психологии и наладить отношения в семье и на работе. Подскажут, как добиваться своего, избегая конфликтов. Книга содержит множество практических советов, рекомендаций и примеров из жизни, с которыми в современном мире мы сталкиваемся постоянно.
- Вирджиния Сатир. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту
Автор книги, семейный психотерапевт, показывает, что происходит, когда пара вместе уже далеко не 1 год. А также советует, как строить отношения и что в них изменить, когда после многих лет брака наступают будни и между партнерами возникает непонимание.
- Роберт Джонсон. Мы. Глубинные аспекты романтической любви
В своей книге автор рассказывает, что такое влюбленность и чем она отличается от настоящей любви, откуда взялась романтическая любовь и существует ли она в наши дни. Также освещает многие актуальные вопросы, связанные с психологией отношений мужчины и женщины.
- Лариса Суркова. Семья. Нам здорово быть вместе
Прочитав это произведение, вы поймете, как лучше поступить в той или иной ситуации, чтобы в семье была гармония. Научитесь понимать желания партнера, мотивировать друг друга, избегать ссор и конфликтов.
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Робин Норвуд. Женщины, которые любят слишком сильно
«Если для вас „любить“ означает „страдать“, эта книга изменит вашу жизнь». Каждая фраза в ней как отрезвляющая пощечина для всех, кто «любит слишком сильно», «страдает», находит эгоистичных партнеров, не отвечающих взаимностью. В книге рассказывается о том, как желание любить становится зависимостью, мешает жить, а также о псевдовзрослых, о непонимании и о том, что же такое настоящая любовь.
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Эрих Фромм. Искусство любить
Автор говорит с читателем о самом важном умении человека — способности любить. В книге объясняются проблемы современных отношений, рассуждается о том, что люди больше озабочены тем, как быть любимыми, а не как любить самим. Автор смог безэмоционально и рассудительно проанализировать такое великое чувство, как любовь.
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Стив Харви. Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола
Книга для всех незамужних или несчастных в браке женщин. А также для девушек, которые считают, что «все мужики козлы». Отсюда каждая читательница узнает, что на самом деле думают мужчины о любви, отношениях, близости и обязательствах.
Книги, которые научат взаимодействовать с окружающими
- Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга
Автор книги делится секретами построения взаимовыгодных связей с окружающими. Следуя его советам, можно научиться с легкостью заводить знакомства и общаться с интересными людьми. Все, что мы узнаем из книги, легко и быстро можно проверить на практике. Она полезна даже для тех, кто думает, что много знает.
- Марк Гоулстон. Я слышу вас насквозь
Книга заинтересует тех, кто хочет быть услышанным и сам готов услышать и понять другого. Автор рассказывает, как развить в себе навык слушания и как применять его в жизни.
- Пол Экман. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь
В книге даны практические рекомендации по распознаванию и исследованию эмоций. Автор рассматривает самые знакомые нам эмоции: гнев, страх, удивление, презрение, печаль, горе. Книга научит понимать себя и просчитывать других, отделять истину от лжи, чтобы впоследствии по одному взгляду на человека мы могли сообразить, правду он говорит или нет.
- Пол Макги. Мастерство общения. Как найти общий язык с кем угодно
В своей книге автор полностью раскрыл все аспекты общения. Доступным языком рассказал об основных принципах взаимоотношений между людьми и объяснил, как справиться с проблемами, возникающими в отношениях с близкими и коллегами из-за неправильно выстроенной коммуникации.
- Филип Зимбардо. Как побороть застенчивость
Понятным языком автор объяснил механизмы возникновения застенчивости и ее последствий. Книга поможет побороть стеснительность, обрести свободу действий, научит правильному общению и уверенности в себе.
- Малкольм Гладуэлл. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего
Это книга-исследование о том, почему одни достигают успеха, а другие нет, подкрепленная фактами из жизни удачливых людей. Здесь рассказано, почему общепринятые представления о достижении успеха неверны, какие факторы влияют на это и как стать лучше.
- Дженни Миллер, Виктория Ламберт. Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать
В данной работе доступно рассказывается, как устанавливать личные границы и почему это важно. Книга охватывает как семейные отношения, так и общение с коллегами. Заставит пересмотреть свое отношение к себе и окружающим и взять свою жизнь в собственные руки.
Книги, которые расскажут, как наладить отношения с ребенком
- Нина Зверева. Правила общения с детьми. 12 «нельзя», 12 «можно», 12 «надо»
В своем произведении автор помогает выстраивать правильное общение с детьми. Учит, как разговаривать с ребенком, чтобы быть услышанным, помогает понять, что можно ему разрешать и что нужно запрещать. А также подсказывает, как направить детскую энергию в нужное русло и раскрыть его талант.
- Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как?
Здесь много полезной информации для родителей, конкретных примеров, четких и ясных советов, как строить общение с ребенком. Автор научит видеть, слышать, уважать и принимать личность малыша, что приведет к лучшему пониманию друг друга и поможет построить счастливые отношения.
- Франсуаза Дольто. На стороне ребенка
Книга для читателей, которые хотят понимать детей и расширить свои познания в области детства. Поможет избавиться от привычных стереотипов и постичь мир ребенка со всей его многогранностью.
- Людмила Петрановская. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка
Автор доступно рассказывает о роли родителей во взрослении ребенка, описывает все подводные камни, которые обязательно встретятся на пути. Читатель узнает, что кроется за детскими капризами, осознает роль родителей и то, как важны наша любовь и забота в жизни малыша.
- Ирина Млодик. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему
Эта книга будет полезна не только родителям, но и всем, кто связан с детьми. Здесь вы найдете размышления психолога, истории и примеры из жизни, которые помогут вырастить счастливого человека. Автор поможет разобраться не только в психологии детей, но и в себе и избежать типичных ошибок в воспитании.
- Харви Карп. Самый счастливый малыш на детской площадке
Автор делится советами, как вырастить счастливого и послушного ребенка. Книга поможет родителям воспитать в ребенке доброжелательность и дружелюбие, развить в нем уверенность в себе и самоуважение.
- Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили
В книге легко и с юмором рассказывается, как поступить в той или иной ситуации и прийти к полному взаимопониманию с детьми. Автор поможет предотвратить проблемы, возникающие между родителями и ребенком (от дошкольников до подростков), и выстроить грамотное общение друг с другом.
- Даниэле Новара. Не кричите на детей! Как разрешать конфликты с детьми и делать так, чтобы они вас слушали
Полезная книга для родителей всех возрастов. Здесь даны практические рекомендации о том, как создать хорошие отношения с малышами и подростками, учитывая особенности их психологии. Автор объясняет, почему ребенок ведет себя так или иначе в разных ситуациях, что делать с его агрессией и как построить наиболее эффективное общение с ним.
- Дима Зицер. Свобода от воспитания
В своей книге автор рассказывает, как сделать воспитание ребенка увлекательным процессом, который приносит радость и делает общение приятным как для родителя, так и для малыша.
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Людмила Петрановская. Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы
Здесь собраны практические советы для работающих мам. Автор объясняет, как избежать проблем при желании заниматься и карьерой, и семьей. Рассказывает, что все успевать вполне возможно, помогает избавиться от тревожности и построить отличные отношения как с детьми и семьей в целом, так и с коллегами и начальником.
Есть ли книга, которая вдохновила вас на перемены в жизни, а может, даже спасла ваши отношения?
Фото на превью Pride & Prejudice / Focus Features