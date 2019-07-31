40 книг от писателей, которых мы знаем только по экранизации одного романа (А у них есть что почитать)

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Нередко писатели остаются в тени знаменитых экранизаций своих книг. Их менее известные произведения могут быть признаны критиками и поклонниками литературы, но обделены вниманием широкой публики.

Мы в AdMe.ru нашли 40 неразрекламированных книг от авторов, слава которых гораздо скромнее популярности фильмов, снятых по их сюжетам. В очередной раз убеждаемся, что литература может быть не менее захватывающей, чем кино. А в качестве бонуса вас ждет книга, по которой скоро выйдет одна из самых ожидаемых драматических картин года.

Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»)

Канадская писательница, активистка и феминистка. В списке ее многочисленных литературных наград — Букеровская премия 2000 года за роман «Слепой убийца». Другие книги автора:

«Слепой убийца» . Увлекательная головоломка об истории семьи, охватывающей весь ХХ век.

. Увлекательная головоломка об истории семьи, охватывающей весь ХХ век. «Ведьмино отродье» . Современное прочтение «Бури» Уильяма Шекспира. Трагедия и драма в декорациях канадской тюрьмы.

. Современное прочтение «Бури» Уильяма Шекспира. Трагедия и драма в декорациях канадской тюрьмы. «Мадам Оракул» . Добро пожаловать в печальный мир полной рыжей девочки, которую обижают в школе и дома. Только в мире своих необузданных фантазий она находит спасение. Трогательная история о жизни, взрослении и преодолении детских травм.

Гиллиан Флинн («Острые предметы», «Исчезнувшая»)

Гиллиан Флинн — нью-йоркская писательница и телевизионный критик. По 2 из 3 ее романов сняты фильмы и сериалы. Права на экранизацию последней книги уже выкупила студия Universal. Другие книги автора:

«Кто-то взрослый» . Неторопливый триллер об экстрасенсе-мошеннице, которая сталкивается с мистикой в доме подруги, убежденной, что ее сыном завладел злой дух.

Лиана Мориарти («Большая маленькая ложь»)

Австралийская писательница и мама 2 детей. После успеха «Большой маленькой лжи» в Голливуде купили права на экранизацию еще 3 ее книг. Один из проектов вновь продюсируют Николь Кидман и Риз Уизерспун. Другие книги автора:

«9 совсем незнакомых людей» . 10 дней на курорте оборачиваются борьбой за жизнь, изменившей персонажей книги навсегда.

. 10 дней на курорте оборачиваются борьбой за жизнь, изменившей персонажей книги навсегда. «Верные, безумные, виновные» . Драма об обратной стороне благополучной жизни супружеской пары, чуть не потерявшей свою 2-летнюю дочь.

. Драма об обратной стороне благополучной жизни супружеской пары, чуть не потерявшей свою 2-летнюю дочь. «Тайна моего мужа» . Жена находит письмо супруга, которое должно быть прочитано только после его смерти. Женщина, снедаемая любопытством, вскрывает конверт, и жизнь ее семьи и близких разрушается в один миг.

Николас Спаркс («Лучшее во мне», «Дневник памяти»)

Один из самых проникновенных авторов, раскрывающий грани любви и трагедии человеческих судеб. На его счету уже 21 книга и миллионные тиражи. Другие книги автора:

«Ангел-хранитель» . Романтическая история о вдове, потерявшей любимого мужа и столкнувшейся с неожиданными секретами на пути к поискам личного счастья.

. Романтическая история о вдове, потерявшей любимого мужа и столкнувшейся с неожиданными секретами на пути к поискам личного счастья. «Крутой поворот» . Полицейский ищет водителя, сбившего его жену, но находит женщину, которая понимает, что такое боль утраты. Она могла бы стать для него больше чем другом, если бы на их пути не встретилось препятствие, которого никто не ожидал.

. Полицейский ищет водителя, сбившего его жену, но находит женщину, которая понимает, что такое боль утраты. Она могла бы стать для него больше чем другом, если бы на их пути не встретилось препятствие, которого никто не ожидал. «Спасение» . Спасатель, который запретил себе привязываться к людям, встречает девушку, обязанную ему жизнью. Кажется, данное себе обещание никогда не влюбляться рискует быть нарушенным.

Элизабет Страут («Что знает Оливия»)

Школьная учительница, талант которой рассказывать непростые истории о простых женщинах принес ей в 2009 году Пулитцеровскую премию (за роман «Оливия Киттеридж»). Другие книги автора:

«Меня зовут Люси Бартон» . Судьба сводит Люси с матерью, которую она не видела много лет и которая причинила ей немало боли. Душераздирающая драма о любви и прощении.

. Судьба сводит Люси с матерью, которую она не видела много лет и которая причинила ей немало боли. Душераздирающая драма о любви и прощении. «Когда все возможно» . Овдовевший священник в поисках себя, любви и Бога. Человек, в котором нуждался весь город, цепенеет от невыразимого горя.

. Овдовевший священник в поисках себя, любви и Бога. Человек, в котором нуждался весь город, цепенеет от невыразимого горя. «Братья Берджесс» . Два брата когда-то пережили смерть отца. Теперь, спустя много лет, им предстоит вернуться в город, из которого они когда-то бежали, и вновь столкнуться со страхами из прошлого.

Деннис Лихэйн («Закон ночи», «Таинственная река», «Остров проклятых»)

Прозаик, мастер криминального детектива. Большое влияние на его творчество оказал родной Бостон, где писатель живет до сих пор. Другие книги автора:

«Святыня» . К частным детективам обращается смертельно больной миллионер, который просит разыскать свою дочь и единственную наследницу. Предыдущий сыщик, отправившийся на ее поиски, бесследно исчез.

. К частным детективам обращается смертельно больной миллионер, который просит разыскать свою дочь и единственную наследницу. Предыдущий сыщик, отправившийся на ее поиски, бесследно исчез. «Ушедший мир» . Произведение в излюбленном жанре писателя hard-boiled: главный герой — детектив сталкивается с организованной преступностью с одной стороны и прогнившей коррумпированной системой — с другой.

. Произведение в излюбленном жанре писателя hard-boiled: главный герой — детектив сталкивается с организованной преступностью с одной стороны и прогнившей коррумпированной системой — с другой. «Лунная миля» . Частный детектив ищет девушку, дело о похищении которой ему уже доводилось раскрывать 20 лет назад.

Юсси Адлер-Ольсен («Мистериум», «Убийца фазанов»)

Датский писатель, который проявляет интерес ко многим аспектам жизни и может похвастаться недюжинной эрудицией. Имеет высшее образование в области медицины, кино, социальных наук. Умеет играть на барабане, рисует и пишет музыку для собственных мультфильмов, любит ремонтировать старые дома, занимается бизнесом в области энергосберегающих технологий. Другие книги автора:

«Эффект Марко» . Подросток Марко работает на преступный синдикат, но мечтает вырваться из криминальной среды. Только помощь начальника отдела «Q» Карла Мерка может спасти его от неминуемой смерти.

. Подросток Марко работает на преступный синдикат, но мечтает вырваться из криминальной среды. Только помощь начальника отдела «Q» Карла Мерка может спасти его от неминуемой смерти. «Без предела» . Отделу «Q» предстоит раскрыть еще одну тайну: офицер полиции на вечеринке по случаю ухода на пенсию на глазах у всех достал пистолет и выстрелил себе в голову.

Сара Уотерс («Служанка»)

Британская писательница родом из Уэльса. Сара Уотерс не только единственная в своей семье смогла получить высшее образование, но и стала профессором английской литературы, а также была трижды номинирована на Букеровскую премию. Другие книги автора:

«Дорогие гости» . История любви, детектив и семейная драма в одном флаконе. После войны Фрэнсис Рей и ее мать остались одни в огромном доме. Оказавшись в трудном материальном положении, они решают сдать половину своего жилища молодым супругам.

. История любви, детектив и семейная драма в одном флаконе. После войны Фрэнсис Рей и ее мать остались одни в огромном доме. Оказавшись в трудном материальном положении, они решают сдать половину своего жилища молодым супругам. «Нить, сотканная из тьмы» . XIX век. В моде спиритизм. После смерти отца и попытки суицида Маргарет посещает женскую тюрьму, беседует с заключенными, стараясь морально поддержать женщин. Здесь она знакомится с медиумом — женщиной, которая опутывает доверчивую девушку своими чарами.

Федерико Моччиа («Три метра над уровнем неба»)

Итальянский писатель когда-то получил отказ от издательства в публикации своей первой книги «Три метра над небом». Он издал ее на собственные деньги в 2004 году. Книга стала бестселлером и разошлась миллионным тиражом, принеся автору множество литературных наград и всемирную известность. Другие книги автора:

«Счастливый миг» . Проникновенный роман, в центре которого головокружительная история любви. Сладкий сон и горькое разочарование в истории отношений, перевернувших жизни мужчины и женщины, которые просто хотели быть счастливыми.

. Проникновенный роман, в центре которого головокружительная история любви. Сладкий сон и горькое разочарование в истории отношений, перевернувших жизни мужчины и женщины, которые просто хотели быть счастливыми. «Человек, который не хотел любить» . Талантливая пианистка, бросившая любимое дело ради любви, и одинокий богач с головой погружаются в омут страстей. Но их союзу помешала трагическая тайна из далекого прошлого.

Элизабет Гилберт («Ешь, молись, люби»)

Писательница начинала свой творческий путь в журналистике. Ее роман «Есть, молиться, любить» 199 недель был в списке бестселлеров The New York Times. В 2012 году Элизабет Гилберт заняла 6-е место в списке 100 самых влиятельных духовных лидеров современности, опередив Нельсона Манделу и Опру Уинфри. Другие книги автора:

«Большое волшебство» . Книга о том, что душа каждого из нас таит в себе несметные сокровища. Исследование природы творчества и советы тем, кто хочет начать творить, но никак не может найти в себе смелось на это решиться.

. Книга о том, что душа каждого из нас таит в себе несметные сокровища. Исследование природы творчества и советы тем, кто хочет начать творить, но никак не может найти в себе смелось на это решиться. «Город женщин» . Женщина на склоне лет вспоминает свою актерскую молодость, прошедшую в Нью-Йорке 40-х годов. Книга-исповедь о страсти, женственности и нравственном выборе.

. Женщина на склоне лет вспоминает свою актерскую молодость, прошедшую в Нью-Йорке 40-х годов. Книга-исповедь о страсти, женственности и нравственном выборе. «Последний романтик» . Человек, которого многие посчитают чудаком, оставил привычный быт и ушел в горы. В американских Аппалачах в диких условиях он прожил 20 лет в полном одиночестве, пытаясь найти себя и вернуться к истокам.

Джоджо Мойес («До встречи с тобой»)

Британская писательница и журналистка, которая дважды удостоилась престижной премии Ассоциации романтических новеллистов. Ее роман «До встречи с тобой» вошел в список бестселлеров The New York Times. Другие книги автора:

«Девушка, которую ты покинул» . В центре романа — 2 женские судьбы. Одна из героинь — вдова из Парижа, которой в напоминание о счастливой жизни с мужем осталась лишь картина. Вторая — молодая женщина, получившая эту картину в подарок на свадьбу. Однажды, узнав историю полотна, героиня уже не может вернуться к прежней жизни.

. В центре романа — 2 женские судьбы. Одна из героинь — вдова из Парижа, которой в напоминание о счастливой жизни с мужем осталась лишь картина. Вторая — молодая женщина, получившая эту картину в подарок на свадьбу. Однажды, узнав историю полотна, героиня уже не может вернуться к прежней жизни. «Корабль невест» . На авианосце, направляющемся из Австралии в Великобританию после окончания Второй мировой войны, возвращаются домой сотни девушек. Одна из них плывет от прошлого к новой жизни. В раздумьях о грядущем девушка не замечает, как это путешествие становится более судьбоносным, чем его конечная цель.

. На авианосце, направляющемся из Австралии в Великобританию после окончания Второй мировой войны, возвращаются домой сотни девушек. Одна из них плывет от прошлого к новой жизни. В раздумьях о грядущем девушка не замечает, как это путешествие становится более судьбоносным, чем его конечная цель. «Счастливые шаги под дождем» . Размышления о вечном конфликте поколений, преодолении обид и любви в истории 3 женщин: бабушки, матери, дочери.

Пола Хокинс («Девушка в поезде»)

В течение полугода непрерывной работы над «Девушкой в поезде» писательница потратила все свои сбережения и вынуждена была одалживать деньги у отца. Пола Хокинс решила, что если и эта книга провалится, то она завяжет с писательством. Роман был распродан тиражом в 20 млн экземпляров и в первый же год принес автору $ 10 млн. Другие книги автора:

«В тихом омуте» . Триллер о загадочной смерти в маленьком городе. В центре сюжета — сестра погибшей девушки, которая возвращается в город своего детства. Там в заводи на реке погибло много женщин, и, кажется, их смерти не случайны.

Светлана Алексиевич («Дылда», «Чернобыль»)

Белорусская писательница, которая стала первым у себя на родине и шестым русскоязычным лауреатом Нобелевской премии по литературе за творчество, «ставшее памятником страданию и мужеству в наше время». Другие книги автора:

«Цинковые мальчики. Зачарованные смертью» . Исповеди участников афганской войны, а также людей, души которых искалечила беспощадная советская система.

. Исповеди участников афганской войны, а также людей, души которых искалечила беспощадная советская система. «У войны не женское лицо» . Культовое произведение о войне, вошедшее в школьные программы во многих странах. Душераздирающие исповеди женщин, которым удавалось выживать в условиях невообразимой жестокости и бесчеловечности войны.

. Культовое произведение о войне, вошедшее в школьные программы во многих странах. Душераздирающие исповеди женщин, которым удавалось выживать в условиях невообразимой жестокости и бесчеловечности войны. «Время секонд-хенд» . Монологи и размышления о типе людей, которых автор называет homo soveticus (человек советский), причисляя к ним своих друзей, родных и себя саму.

Паскаль Лене («Последняя любовь Казановы»)

Французский писатель-романист, который пристрастился к литературе еще в детстве, занимая себя чтением в постели в периоды выздоровления после болезней. Паскаль Лене еще в школе увлекся философией, а также выучил русский язык, чтобы читать любимых классиков в оригинале. Другие книги автора:

Ренсом Риггз («Дом странных детей мисс Перегрин»)

Американский писатель, вдохновившийся на написание своей знаменитой серии «Дом странных детей» в процессе коллекционирования старинных фотографий, часть из которых он впоследствии использовал в качестве иллюстраций к своим книгам. Другие книги автора:

«Город пустых» . Сиквел «Дома странных детей». Герои отправляются в Англию, встречая на своем пути диковинных животных и табор бродячих цыган.

. Сиквел «Дома странных детей». Герои отправляются в Англию, встречая на своем пути диковинных животных и табор бродячих цыган. «Библиотека душ» . Здесь реальность смешивается с мистикой, дети заточены в разрушенном потустороннем мире, а чтобы добраться до него, нужна помощь перевозчика мертвых душ Харона.

. Здесь реальность смешивается с мистикой, дети заточены в разрушенном потустороннем мире, а чтобы добраться до него, нужна помощь перевозчика мертвых душ Харона. «Карта дней» . Джейкоб Портман возвращается домой во Флориду, но вскоре понимает, что после пережитых приключений не может вернуться к нормальной жизни. Вскоре оказывается, что в жизни мальчика много странностей и без жуткого потустороннего мира.

Джонатан Эймс («Тебя никогда здесь не было»)

Американский писатель и колумнист. Его статьи часто сравнивали с произведениями мастера «грязного реализма» Чарльза Буковски. Однако прославился автор благодаря незаурядному остроумию, которое присутствует в его литературных произведениях. Другие книги автора:

«Проснитесь, сэр!» . Добро пожаловать в штат Нью-Йорк, где живет писатель-разгильдяй и алкоголик. Через его рассуждения о жизни, любви, психоанализе перед глазами читателя открывается уморительный, а порой трагичный и трогательный облик одинокого, неуверенного в себе человека в большом городе.

Тед Чан («Прибытие»)

Программист Тед Чан получил известность в 90-е годы как автор коротких фантастических рассказов, переосмысливающих темы религии, философии и взаимоотношения человека с природой. Другие книги автора:

«Купец и волшебные врата. Сборник» . Лучшие повести и рассказы от мастера интеллектуальной притчи. Здесь вы найдете переосмысление легенды о Вавилонской башне, фантазии об аде и рае и историю о том, как разрушение незыблемых математических истин может изменить наш мир.

Бонус: А. Дж. Финн («Женщина в окне», премьера в 2020 году)

А. Дж. Финн — литературный псевдоним Даниэля Мэллори. Его первый роман «Женщина в окне» быстро завоевал популярность, возглавив список бестселлеров The New York Times. За первый месяц читатели смели с полок 3 млн экземпляров. Одноименная экранизация с Эми Адамс в главной роли выйдет на экраны в начале 2020 года. Драматический триллер вошел в список самых ожидаемых фильмов по версии журнала Time. В ожидании премьеры еще можно успеть прочитать книгу, изданную в 38 странах, в том числе в России.