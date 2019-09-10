4 скрытых смысла в книгах про Гарри Поттера, узнав которые вы посмотрите на эту историю по-новому

5 2 9 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К саге Джоан Роулинг о Гарри Поттере давно принято прибавлять слово «самая»: самая популярная и переводимая книжная серия в мире, самая успешная экранизация, самые высокие гонорары автора и т. д. Правда, многие все еще воспринимают поттериану исключительно как необременительное чтение для детей. Но на самом же деле книги Роулинг помогают прикоснуться к эпохе Античности и Средневековья, а также к классической английской литературе, алхимии и философии. Более того, внимательный читатель может прийти к выводу, что в основе поттерианы лежит христианская традиция. Кто-то из литературоведов даже называет семикнижие о Гарри Поттере Евангелием XXI века.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, какие мифологические и религиозные основы можно отыскать в знаменитом семикнижии.

1. При чем тут христианство

В книгах о Гарри Поттере можно найти множество христианских мотивов и евангельских параллелей. Так, писатель Дмитрий Быков называет семикнижие Роулинг «новой благой вестью». Здесь важно сделать оговорку, что это не кощунство, поскольку писатель предлагает рассмотреть Евангелие как литературное произведение, а не как сакральный текст.

Обе эти книги появились на серьезных исторических переломах. Время появления Евангелия — конец Римской империи. Рим расширил свою территорию до предела и потом начал разрушаться изнутри. Именно в этот момент родилось христианство. «Гарри Поттер» тоже был написан на сломе эпох: мир как раз переходил из жестокого, кровопролитного XX века, который показал максимальную концентрацию зла, в более гуманный XXI век. Главный сюжет Евангелия — принесение себя в жертву Иисусом Христом. Роулинг, в свою очередь, тоже рассказывает историю иску­пительной смерти и последующего воскресения главного героя. У Гарри и у Христа есть даже несколько общих черт. Во-первых, оба героя росли без отца, но незримо чувствовали его присутствие в трудные моменты. Именно от Поттера-старшего Гарри достаются ценные артефакты: волшебная Карта мародеров, мантия-невидимка. Во-вторых, так же как и Иисус, Гарри спас волшебный мир от Волан-де-Морта, пожертвовав собой. Он отправился на смерть добро­вольно во искупление своих товарищей, будучи ни в чем не виновным, а потом воскрес.

Кроме того, и в Евангелии, и в поттериане есть образ верховного божества. В «Гарри Поттере» это, конечно, Дамблдор. В конце каждой книги выясняется, что именно Дамблдор расставляет все точки над «i», и вообще он все знал заранее, как истинный бог. Он не вмешивается в происходящее только потому, что у Гарри должна быть свобода воли, чтобы победить зло. Дамблдор все время говорит намеками и никогда не дает прямых указаний, что делать герою.

Также в книгах о «Гарри Поттере» есть свой Иуда — профессор Северус Снейп. Он оказывается двойным агентом. Темные силы считали, что он верен им, ведь именно он в 6-й книге «Гарри Поттер и Принц-полукровка» убивает Альбуса Дамблдора на глазах Гарри. Правда, потом выясняется, что Снейп предает Дамблдора по его же просьбе, то есть это тоже изначально было частью замысла верховного божества.

Наконец, Роулинг своими книгами доказывает, что смерти нет. Смерть в поттериане не более чем необходимый шаг для дальнейшего пути и просто один из эпизодов развития героя — как это было в случае с Гарри. Несмотря на то что в книгах встречается немало трагических смертей, автор говорит читателям, что бояться гибели не нужно, потому что человек не исчезает, а лишь попадает в иной мир. Кто-то становится призраком, как Почти Безголовый Ник или Плакса Миртл, а кто-то попадает в другое измерение. Например, родители Гарри умерли, но они являются ему и оказываются рядом в трудную минуту. Об этом же нам говорит и христианская вера: тело перестает существовать, а душа бессмертна.

2. Какая связь между поттерианой и Античностью

В университете Джоан Роулинг изучала античную культуру и мифологию, а также интересовалась латынью. Видимо, поэтому в основе многих заклинаний и имен героев поттерианы лежат латынь и греческий язык. Например, имя Альбус с латыни переводится как «белый», Северус — «суровый», Рубеус — «красный», а Драко, как несложно догадаться, означает «дракон».

В то же время имя профессора Макгонагалл, Минерва, отсылает нас к римской богине мудрости и войны. А магические персонажи вроде Клювокрыла, кентавров, грифонов и великанов явно позаимствованы из античных мифов.

Что касается заклинаний, то слово «акцио» (accio) означает «вызываю», «круцио» (crucio) — «мучать», «экспекто патронум» (expecto patronum) переводится как «жду защитника». Часть магических заклинаний — это авторские конструкции на основе латыни. Скажем, «экспеллиармус» (expelliarmus) составлено из слов «выбивать» и «оружие», а «левикорпус» (levicorpus) — из выражений «ле­тать» и «тело». А вот самое страшное заклятие — аvada kedavra, которое убивает того, на кого оно направлено, скорее всего, происходит от слова abracadabra («абракадабра). Этимология этого слова непонятна, но исследователи полагают, что оно восходит к античным культовым практикам. Наконец, девиз Хогвартса также написан на латыни — Draco dormiens nunquam titillandus, что значит «Никогда не щекочи спящего дракона».

3. Правда ли, что в основе «Гарри Поттера» лежит классическая английская литература

Действительно, в поттериане воплощены лучшие традиции английской прозы. Так, история о мальчике-сироте, чье детство было доволно безрадостным, отсылает нас к Чарльзу Диккенсу и его Оливеру Твисту. Кроме того, Роулинг не раз признавалась в своей любви к романам британской писательницы Джейн Остин, поэтому в книгах о Гарри Поттере можно заметить влияние остиновского романтизма. Например, главная героиня романа «Мэнсфилд-парк» Фанни, так же как и Гарри, была отдана на воспитание в семью своей тети и тоже терпит от богатых родственников унижения. А в честь строгой и назойливой родственницы Фанни, миссис Норрис, Роулинг назвала кошку смотри­теля Хогвартса Аргуса Филча, которая тоже вечно шпионит за учениками.

На создание образа одного из самых неоднозначных персонажей поттерианы, Северуса Снейпа, Джоан Роулинг также могли вдохновить многочисленные романы сестер Бронте. Мрачный и угрюмый человек, который прячет от всего мира свою трогательную и нежную историю любви, — классический готический герой викторианской литературы. Здесь уместно вспомнить и молчаливого мистера Рочестера из книги «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, и нелюдимого главного героя Хитклиффа из романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

Наконец, многие искусствоведы прослеживают связь романов Роулинг с книгами Чарльза Диккенса. Во-первых, история про мальчика-сироту, живущего в чулане, явно отсылает нас к истории Оливера Твиста. Детство обоих мальчиков было довольно тяжелым и безрадостным. Во-вторых, сама Роулинг как-то говорила, что в свое время на нее произвела огромное впечатление «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса. Особенно она восхитилась финальной сценой, когда главный герой Сидни жертвует жизнью ради мужа своей бывшей возлюбленной, которая его некогда отвергла. В конце повести спасенная семья называет в честь Сидни своего сына. Так вот, именно его образ послужил прототипом для профессора Северуса Снейпа из «Гарри Поттера». Снейп также пожертвовал собой ради ребенка своей возлюбленной — Лили Поттер, которая предпочла ему другого. В конце саги мы узнаем, что Гарри назвал в честь профессора своего сына.

Также можно провести параллель между роулинговской «Сказкой о трех братьях» из последней книги поттерианы и «Рассказом продавца индульгенций» из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. В первой рассказывается о трех братьях, которые получили от Смерти три дара: самую сильную на свете волшебную палочку, воскрешающий камень и мантию-невидимку. Братья решили, что эти подарки помогут им обмануть Смерть, но в итоге она все равно одерживает победу, и все трое умирают. В сказке Чосера говорится о трех собутыльниках, которые решили найти Смерть и уничтожить ее. Старик, которого они встретили по пути, сказал им, что видел, как Смерть сидела под деревом на кладбище. Однако вместо Смерти молодые люди находят под деревом лишь мешки с золотом. Тогда двое из них договариваются убить третьего, а тот, в свою очередь, решает их отравить и забрать все золото себе. В конце концов все трое поги­бают.

В-третьих, отсылкой к Диккенсу служит образ Сириуса Блэка, поскольку он перекликается с персонажем Абелем Мэгвичем из романа «Большие надежды». Герои очень похожи: оба были несправедливо осуждены и скрывались от закона — Блэк сбежал из тюрьмы, а Мэгвич вернулся в Англию, откуда был ранее выслан. И Сириус, и Абель хотят отомстить своим обидчикам. У обоих нет собственных детей, но Абель нежно любит своего «приемного» сына Пипа, а Сириус готов на все ради своего крестника Гарри. Правда, в конечном итоге и герой Роулинг, и герой Диккенса погибают по косвенной вине тех, ради кого они рисковали жизнью.

4. Что общего между Гарри Поттером и Золушкой

В книгах о мальчике, который выжил, есть много приемов из классических сказок. Если открыть «Морфологию волшебной сказки» Владимира Проппа, то можно обнаружить, что Гарри Поттер — это архетип обижаемого сироты. Это роднит его с таким известным персонажем, как Золушка. Кстати, Золушку назвали так, потому что она была окружена пылью и золой, а Гарри жил в каморке под лестницей, поэтому, когда кто-то шел по ступенькам, на него все время сыпалась пыль. По мере взросления Гарри Поттер превращается в более серьезного сказочного персонажа — доброго молодца, который должен победить зло. В данном случае антагонист Поттера — Волан-де-Морт. Ну и как в любой сказке, в конце главный герой счастливо женится. Гарри, как мы помним, в последней книге женился на сестре своего друга Рона — Джинни.

В борьбе со злодеем героя поддерживают герои-помощники. Например, подруга Гарри Гермиона, согласно классификации Проппа, является доброй сестрой из волшебной сказки. Именно Гермиона часто помогает своему другу бороться со злом и подсказывает решения сложных задач.

Дамблдор и Макгонагалл — это тоже классические сказочные помощники. Причем Дамблдор вызывает целую цепь волшебных ассоциаций. В нем угадываются черты и Мерлина из сказания о короле Артуре, и Гэндальфа из «Властелина колец», и Дигори Керка из «Хроник Нарнии».

Почему книги о юном волшебнике стоит читать и детям, и взрослым

Книги о Гарри Поттере содержат в себе 4 150 страниц, и кажется, что Джоан Роулинг, сама того не подозревая, сумела вобрать в них огромное количество самых разноообразных традиций, отсылок, архетипов, имен и персонажей мировой литературы и мифологии. Кроме того, через книги о Гарри Поттере можно легко прикоснуться ко множеству сложных тем и философских вопросов. Причем уникальность творчества Роулинг состоит в том, что поттериана оказывается одинаково интересной как для взрослых, так и для детей. Ребенок легко читает книги о волшебном мире, потому что они написаны очень простым и понятным языком, а взрослый может провести довольно неожиданные параллели с более серьезной литературой. Так что сегодня книги о Гарри Поттере — это не просто литературное явление, а настоящий культурный феномен. Критики говорят и о том, что поттериана — это уникальное средство объединения поколений и даже способ познания мира и его закономерностей.