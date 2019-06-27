4 доказательства того, что в «Гарри Поттере» есть абсолютный злодей. И это не Волан-де-Морт

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Создать злодея, который вызовет одинаково сильную неприязнь у всех читателей, может далеко не каждый писатель, но Джоан Роулинг справилась на все сто. В рецензии к фильму «Гарри Поттер и Орден Феникса» сам Стивен Кинг заметил, что Долорес Амбридж с ее девичьим голоском, жабьим лицом и цепкими короткими пальцами — величайший злодей со времен Ганнибала Лектера. С «королем ужасов» трудно не согласиться.

AdMe.ru решил разобраться, почему не один из эффектных бунтарей, а именно Долорес Амбридж — худший злодей во всем цикле.

1. Ее образ реалистичен

Волан-де-Морт и Пожиратели смерти — настоящие злодеи, совершившие немало отвратительных поступков, но при этом у них множество поклонников (автор статьи знает человека, который сделал татуировку с портретом Темного Лорда на полруки). Но вот именно Долорес Амбридж вызывает у всех презрение и недовольство даже на подсознательном уровне. Дело в том, что вряд ли кто-то из вас сталкивался в жизни с расщепившим свою душу волшебником-террористом, но большинство из нас знакомы с людьми, подобными Амбридж. У многих был учитель, который наказывал учеников без причины, или был слишком придирчив, или несправедлив, или считал, что существует одно правильное мнение — его. Многим встречались высокомерные чиновники, и воспоминания о них тоже вплетаются в отношение к Долорес Амбридж, которое из-за этого становится еще более личным. Джоан Роулинг списала ее со своей реальной знакомой, о которой сохранила только неприятные воспоминания. Наверное, поэтому образ получился настолько ярким.

2. Она не оправдывает ожиданий от учителя

Подразумевается, что педагог (неважно, на какой ступени обучения он работает) должен сеять разумное, доброе, вечное. Детсадовцы, школьники, студенты идут к наставникам со своими проблемами и получают как минимум совет, а иногда и более весомую помощь. Выпускники даже через много лет тепло вспоминают таких преподавателей, навещают их, приводят к ним своих детей. Что делает Доролес Амбридж? Приходит в школу и заявляет, что ненавидит детей. Устанавливает в Хогвартсе тиранию и удовлетворяет свои садистские наклонности за счет беззащитных подростков, лишая их всего, что могло бы хоть как-то скрасить пребывание вдали от дома. Исключение, конечно, составляют ее любимчики, но если бы власть этой директрисы продержалась дольше, то, как учит всемирная история, им тоже пришлось бы несладко. Дает ли она полезные знания? Нет, с этой точки зрения Амбридж, скорее, вредит ученикам, лишая их необходимой в тяжелое время подготовки. Даже Снегг на ее фоне выглядел достойно, а ведь в серии «Гарри Поттер и Орден Феникса» еще не было известно об особом задании Дамблдора.

3. Ее мотивы отталкивают

Притом что Волан-де-Морт совершил намного более страшные преступления, его можно понять. Его поступки во многом продиктованы трагической предысторией, которая вызывает сочувствие, а также страхом смерти и желанием получить власть — оба этих чувства знакомы большинству. Но что движет Амбридж? Она борется не за возможность построить другое общество, как Темный Лорд, а за право спокойно, в свое удовольствие угнетать и ненавидеть. Помните, с каким рвением она избавлялась от маглорожденных? Имельда Стонтон, которая воплотила эту героиню на киноэкране, назвала ее кровавым монстром. Привычка идти по головам, жестокость, неоправданный снобизм, злоупотребление властью — вот то, что часто отталкивает нас в реальной жизни, и то, что составляет натуру Долорес Амбридж.

4. Она подрывает систему изнутри

В то время как, например, Фенрир Сивый нападает на людей и официально считается преступником, Амбридж выбрала другой путь. Она устроилась на работу в Министерство магии и все свои поступки оправдывала законами. Она злодей, который придет куда захочет и сделает там то, что захочет, с полным на то основанием. И никто не может ей противостоять. С Волан-де-Мортом Гарри и Дамблдор могут сражаться, но с ней — нет. Это привычное зло, с которым мы сталкиваемся и боремся в том или ином виде в течение всей жизни, но никогда не побеждаем до конца. Поэтому когда кентавры наконец уносят директрису в глубины леса, все испытывают облегчение: пусть ненадолго, но Хогвартсу (а заодно и нам) станет легче жить.