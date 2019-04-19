30+ цитат Иосифа Бродского, сражающих наповал своей честностью

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Один из самых значимых поэтов XX века Иосиф Бродский родился в Ленинграде, но был вынужден эмигрировать в США. В жизни ему довелось перенести многое: непонимание, преследования, лишение советского гражданства, ссылку. Литератор пробовал обратиться к высшему руководству страны, чтобы ему позволили остаться на родине, но тщетно.

За пределами Советского Союза Бродский получил признание и широкую известность. В 1987 году ему присудили Нобелевскую премию, а в СССР развернулась перестройка. Наконец о Бродском заговорили в России и даже приглашали вернуться. Увы, но поэт скоропостижно умер за пределами своей родины. Но, будучи американским гражданином, он все равно оставался русским поэтом.

Бродский был автором удивляющим. Он умел честно сказать о том, что давно вертелось на языке у тысяч. Метко выражал мысль так, что читателю казалось, будто это его собственное суждение. Сочинения Бродского до сих пор затрагивают души людей всех возрастов. Честный и искренний, поэт стал кумиром для нескольких поколений читающей публики.

Мы в AdMe.ru увлекаемся творчеством и восхищаемся личностью Иосифа Бродского за его бесконечную любовь к родине, слову и котикам. И хотим вместе с вами вспомнить самые яркие высказывания талантливого писателя.

  • Когда так много позади
    Всего, в особенности — горя,
    Поддержки чьей-нибудь не жди,
    Сядь в поезд, высадись у моря.

    Оно обширнее. Оно
    И глубже. Это превосходство —
    Не слишком радостное. Но
    Уж если чувствовать сиротство,

    То лучше в тех местах, чей вид
    Волнует, нежели язвит.

  • Свобода — это когда забываешь отчество у тирана.
  • Если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса.
  • Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда можно.

  • Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна.

  • Боюсь, тебя привлекает клетка,
    и даже не золотая.
    Но лучше петь, сидя на ветке;
    редко поют, летая.

  • Я рад, что на свете есть расстояния более немыслимые, чем между тобой и мною.

  • Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает твой мозг, тем сильнее работает воображение.

  • Единственная правота — доброта.

  • Ночь — самое вероятное время душевных мук.

  • Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и т. д. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить.

  • Человек есть то, что он читает.

  • Всего удивительнее во Зле — его абсолютно человеческие черты.

  • Любовь сильней разлуки, но разлука длинней любви.

  • Истина заключается в том, что истины не существует.

  • На каждого месье существует свое досье.

  • Жить просто: надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя.

  • Когда-то я знал на память все краски спектра.
    Теперь различаю лишь белый, врача смутив.
    Но даже ежели песенка вправду спета,
    от нее остается еще мотив.

  • И не могу сказать, что не могу жить без тебя — поскольку я живу.

  • Человек — сумма своих поступков.

  • Что губит все династии — число наследников при недостатке в тронах.

  • То, что делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность оттого, как вы на это реагируете. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом.

  • Дурак может быть глух, может быть слеп, но он не может быть нем.

  • Сколько льда нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник мысли?

  • Когда меня в первый раз в жизни привели в камеру, то мне очень там понравилось. Действительно, понравилось! Потому что это была одиночка.

  • Именно в минуту отчаянья и начинает дуть попутный ветер.

  • Прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет.

  • Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей, причем аккуратно.

  • Приехать к морю в несезон,
    помимо матерьяльных выгод,
    имеет тот еще резон,
    что это — временный, но выход.

  • Верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума.

  • Только пепел знает, что значит сгореть до тла.

  • Мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее.

  • Все будут одинаковы в гробу. Так будем хоть при жизни разнолики!

  • Ни страны, ни погоста
    Не хочу выбирать.
    На Васильевский остров
    Я приду умирать.

Бонус

Иосиф Бродский в знак особого расположения к гостю предлагал разбудить кота. В одном интервью он рассказывал: «Кота, что ли, разбудить? Замечательная история в связи с разбуженным котом. Где-то в шестидесятых годах в Югославии к моему другу приехала какая-то дама. Он колоссально воодушевился. У него был свой собственный зоопарк на том острове, где он жил, и вот, чтобы продемонстрировать ей свою страсть, он сказал: „Хотите, я для вас разбужу медведя?“ Дело было зимой. И медведя разбудили. Ха-ха. Хотите, я разбужу для вас кота?»

  • Он был тощим, облезлым, рыжим,
    Грязь помоек его покрывала.
    Он скитался по ржавым крышам,
    А ночами сидел в подвалах.

    Он был старым и очень слабым,
    А морозы порой жестоки.
    У него замерзали лапы,
    Точно так же, как стынут ноги.

    Но его никогда не грели,
    Не ласкали и не кормили.
    Потому что его не жалели.
    Потому что его не любили.

    Потому что выпали зубы.
    Потому что в ушах нарывы.
    Почему некрасивых не любят.
    Кто-то должен любить некрасивых.

А у вас есть любимые цитаты из Бродского? Поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью Sergey Bermeniev / commons.wikimedia

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