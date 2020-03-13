30+ книг, которые проникают в душу и остаются в ней навсегда
Порой хочется погрустить без причины. Одни ищут утешение в мелодраматических фильмах, другие предпочитают послушать медленную музыку, ну а третьи погружаются в чтение сентиментальных романов. В нашей подборке вы найдете 40 произведений мировой литературы, в ходе чтения которых можно немного задуматься и даже пустить слезу.
Мы в AdMe.ru знаем толк в меланхолии, поэтому решились создать свой список из книг, которые надолго западают в душу.
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Элис Петерсон. Только будь со мной!
О жизни, подобной той, что была у Кассандры, можно только мечтать: чудесные родители, отзывчивые друзья, большая любовь, учеба в престижном университете. Но в один день происходит страшное: она ломает позвоночник и ее жизнь меняется на 180 градусов.
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Джон Грогэн. Марли и я. Удивительная история о любви и о жизни с самой ужасной в мире собакой
Трогательная история о лабрадоре Марли и его хозяевах, которые благодаря друг другу понимают, что такое истинная любовь.
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Ребекка Донован. Жить, чтобы любить
Эмма живет в маленьком городке, где местные знают друг о друге все. Она вынуждена скрывать от них следы от побоев, но однажды влюбляется и понимает, что должна открыться своему избраннику.
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Тони Магуайр. Только не говори маме. История одного предательства
Маленькая Тони систематически подвергается издевательствам со стороны отца. Она ищет понимания у мамы, но та не верит ей. Тогда девочка решается на самостоятельную жизнь.
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Нора Робертс. Обманутые иллюзии
Роксана и Люк знакомы с детства. Они вместе росли, а спустя некоторое время поняли, что любят друг друга. Но однажды Люку предстоит сделать выбор, который определит всю его дальнейшую жизнь.
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Сесилия Ахерн. Сто имен
На Китти свалилось разом 100 бед: расставание с бойфрендом, угроза увольнения из журнала и смерть подруги Констанс, которая задумала кое-что интересное для статьи. Китти решает воплотить замысел Констанс, и тут начинается самое неожиданное...
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Чарльз Мартин. Слезы небес
Жизнь Элли пошла наперекосяк из-за обмана мужа, который тот скрывал на протяжении более 40 лет. Этот роман-путешествие о поиске истины и о том, что жизнь всегда готова предоставить нам второй шанс. Важно только понять это и успеть им воспользоваться.
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Николас Спаркс. Послание в бутылке
Гаррет не может смириться со смертью своей жены. Он пишет письма, наполненные отчаянием, запечатывает их в бутылки и бросает в море. Однажды одну из таких бутылок находит журналистка Тереза.
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Шарлотта Бронте. Джейн Эйр
Бессмертная романтическая история XIX века о гувернантке Джейн, которая, вопреки всем предрассудкам и сплетням, смогла устроить свое счастье с желанным мужчиной.
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Тейлор Дженкинс Рейд. Настоящая любовь
Эмма и Джесс планировали прожить долгую и счастливую жизнь. Однако Джесс трагически погибает, а его избранница не верит в то, что сможет встретить настоящую любовь. Но все меняется с приходом в ее жизнь Сэма. Тогда главная героиня понимает, что большая любовь может повториться.
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Эми Хатвани. Так случается всегда
Тайлер стал для Эмбер старшим братом, однако всегда был влюблен в нее. Однажды девушка встретила парня и решила выйти за него замуж. Но один вечер заставил Эмбер пересмотреть свой выбор.
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Карен Уайт. Музыка ветра
Взрыв пассажирского лайнера над Бофортом даже спустя полвека не дает покоя местным жителям. В романе искусно переплетено загадочное прошлое и не менее таинственное настоящее родственников участников катастрофы.
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Эльчин Сафарли. Дом, в котором горит свет
Роман написан в форме писем бабушки своей внучке. Эта трогательная книга о том, что не бывает «неправильной» любви, есть только наше представление о ее правильности.
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Джоджо Мойес. Последнее письмо от твоего любимого
Дженнифер приходит в себя после автокатастрофы. Она не может ничего вспомнить до тех пор, пока случайно не натыкается на таинственное письмо, подписанное одной буквой — «Б.».
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Кэтрин Сэнтер. Уходи и будь счастлива
Маргарет попадает в автокатастрофу и чудом остается жива. Однако вокруг нее все стремительно меняется: люди, которых она всегда считала родными, отворачиваются от нее. Но однажды в жизнь девушки врывается человек, который перевернет ее мир.
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Роберт Джеймс Уоллер. Мосты округа Мэдисон
Легендарный роман о любви и потере, по которому Клинт Иствуд снял одноименный фильм.
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Миша Дефонсека. Выжить с волками
Действие книги разворачивается в 1941 году. Сюжет строится вокруг девочки Миши, которая ищет своих родителей, депортированных из Бельгии. Героиню спасают от гибели волки, которые принимают ее в свою стаю.
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Сара Уинман. Дивная книга истин
Это вторая книга английской актрисы Сары Уинман. Солдат Фрэнсис Дрейк пообещал своему умирающему другу доставить его письмо отцу и случайно оказался в доме 89-летней Дивнии Лад.
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Тейлор Дженкинс Рейд. В горе и радости
Их роман длился полгода. Бен умирает спустя 10 дней после свадьбы, Элси невыносимо жить без него. Она страдает от своей потери до того момента, пока в ее жизни не появляется человек, знавший Бена лучше всех.
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Николас Спаркс. Последняя песня
Эта книга о непростых взаимоотношениях, о любви, ради которой мы готовы на многое. Роман был издан в 30 странах, во многих стал бестселлером.
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Нора Робертс. Порочная невинность
Кэролайн переживает нервный срыв, она приезжает собраться с мыслями в небольшой городок. Там встречает обаятельного Такера, однако не готова к новым отношениям из-за еще не затянувшихся душевных ран. Но все меняется, когда она оказывается в смертельной опасности.
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Вэдей Ратнер. В тени баньяна
Детство 7-летней Рами закончилось, когда ее отец сообщил о начале гражданской войны на улицах Камбоджи. Будучи потомками королевской династии, они потеряли свой статус и вынуждены бороться за выживание.
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Ая Кито. Один литр слез
Японка Ая Кито умерла в 26 лет от страшной болезни. С 15 лет она вела дневник. Опубликовав его за 2 года до своей смерти, девушка получила сотни писем от людей с таким же заболеванием. Ая научила их тому, что несмотря ни на что нужно любить жизнь.
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Кристина Гептинг. Плюс жизнь
Герой повести — 18-летний Лев с ВИЧ-положительным статусом. Он влюбляется в девушку с таким же диагнозом и мечтает стать хирургом. Эта книга о том, что всегда и во всем стоит искать позитив, причем даже тогда, когда мы ничего не в силах изменить.
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Жоржи Амаду. Капитаны песка
Книга классика бразильской литературы посвящена бездомным подросткам, которые вынуждены выживать за счет воровства. Они приспосабливаются к жестокой уличной жизни, но в душе остаются трогательными ребятами.
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София Лундберг. Маленькая красная записная книжка
На 10-летие Долорес получает от отца подарок — записную книжку, куда на протяжении жизни записывает истории обо всех своих встречах с людьми, которые ее потрясли. Ей уже 96, но этот подарок отца все еще с ней.
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Уильям Стайрон. Выбор Софи
Молодая полька Софи находится в нацистском лагере. Однажды ее вынуждают сделать страшный выбор. Проходит несколько десятков лет, но прошлое по-прежнему тревожит ее и однажды возвращается.
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Джоди Пиколт. Чужое сердце
Шей ожидает смертной казни за убийство полицейского. Вскоре у дочери этого полицейского обнаруживается заболевание сердца. Ее может спасти лишь трансплантация. Шей предлагает свое сердце, но сможет ли мама девочки принять этот «дар» от убийцы ее мужа?
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Анн-Дофин Жюллиан. Два маленьких шага по мокрому песку
Недавно Таис исполнилось 2 года. Едва девочка начала делать свои первые шаги по песчаному пляжу, ее мать заметила, что ножка дочери слегка вывернута наружу. У Таис обнаружили генетическую болезнь: ей осталось жить всего пару месяцев.
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Вики Майрон. Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир
Трогательная история о котенке-подкидыше, который смог сделать местную библиотеку популярной, а городок, где она находится, превратил в центр притяжения путешественников.
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Марго Стедман. Свет в океане
Смотритель маяка и его молодая жена живут на острове и мечтают о детях. Однажды к берегу прибивает лодку с новорожденным. Перед героями стоит нелегкий выбор: сообщить о находке на материк или воспитать его как собственного ребенка.
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Аньес Ледиг. Уходи с ним
Герои романа — Ромео и Джульетта. Она — медсестра, которая дарит свое внимание и нежность пациентам, он — пожарный. Однажды Ромео падает с 8-го этажа и попадает в реанимацию. Останется ли что-то от их любви?
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Джейми Макгвайр. Мое прекрасное несчастье
Сердцеед Трэвис влюбляется в недоступную Эбби. Он, чемпион подпольных боев, признался ей, что может с легкостью одолеть любого противника на ринге. И тогда молодые люди заключают пари.
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Виктор Гюго. Человек, который смеется
Один из известнейших романов Виктора Гюго рассказывает о Гуинплене, которому в детстве обезобразили лицо. На его долю выпало немало испытаний, однако он сумел вынести их все и остаться достойным человеком.
Может быть, вы читали что-то из нашего списка? Или хотите поделиться своими книжными находками?
Фото на превью Jane Eyre / BBC Television Centre