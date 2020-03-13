30+ книг, которые проникают в душу и остаются в ней навсегда

Тейлор Дженкинс Рейд. В горе и радости

Их роман длился полгода. Бен умирает спустя 10 дней после свадьбы, Элси невыносимо жить без него. Она страдает от своей потери до того момента, пока в ее жизни не появляется человек, знавший Бена лучше всех.

Николас Спаркс. Последняя песня

Эта книга о непростых взаимоотношениях, о любви, ради которой мы готовы на многое. Роман был издан в 30 странах, во многих стал бестселлером.

Нора Робертс. Порочная невинность

Кэролайн переживает нервный срыв, она приезжает собраться с мыслями в небольшой городок. Там встречает обаятельного Такера, однако не готова к новым отношениям из-за еще не затянувшихся душевных ран. Но все меняется, когда она оказывается в смертельной опасности.

Вэдей Ратнер. В тени баньяна

Детство 7-летней Рами закончилось, когда ее отец сообщил о начале гражданской войны на улицах Камбоджи. Будучи потомками королевской династии, они потеряли свой статус и вынуждены бороться за выживание.

Ая Кито. Один литр слез

Японка Ая Кито умерла в 26 лет от страшной болезни. С 15 лет она вела дневник. Опубликовав его за 2 года до своей смерти, девушка получила сотни писем от людей с таким же заболеванием. Ая научила их тому, что несмотря ни на что нужно любить жизнь.

Кристина Гептинг. Плюс жизнь

Герой повести — 18-летний Лев с ВИЧ-положительным статусом. Он влюбляется в девушку с таким же диагнозом и мечтает стать хирургом. Эта книга о том, что всегда и во всем стоит искать позитив, причем даже тогда, когда мы ничего не в силах изменить.

Жоржи Амаду. Капитаны песка

Книга классика бразильской литературы посвящена бездомным подросткам, которые вынуждены выживать за счет воровства. Они приспосабливаются к жестокой уличной жизни, но в душе остаются трогательными ребятами.