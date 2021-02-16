25+ точных цитат Евгения Гришковца, который умеет писать как будто про каждого из нас

17 февраля исполняется 54 года популярному писателю и драматургу Евгению Гришковцу. Родился он в городе Кемерово и сначала даже не думал о карьере писателя: Евгений служил в военно-морском флоте, занимался пантомимой и в какой-то момент подумывал стать адвокатом, о чем он написал в своем последнем романе «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Однако судьба распорядилась по-другому. Гришковец стал известен после написания пьесы «Как я съел собаку», которая покорила не только зрителей, но и критиков. В дальнейшем спектакли-монологи Евгения стали его визитной карточкой.