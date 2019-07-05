25 метких стихотворений Владимира Вишневского, в которых больше юмора, чем слов

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Стихотворения часто помогают нам выразить свои чувства, даже самые запутанные, погрустить или улыбнуться правде жизни, заключенной в строфе или поэме. Но в мире поэзии еще есть и одностишия, двустишия, строфы. В общем, к чему теория — на самом деле неважно, сколько слов в стихотворении, главное — смысл, эмоции и ритм.

Mы в AdMe.ru зачитались миниатюрными стихами Владимира Вишневского, автора многочисленных стихов и песен, который прославил сам жанр одностишия и короткие стихи, и решили поделиться ими с вами.

  • Башка сегодня отключилась.
    Не вся, конечно, — есть могу.
  • Спасибо мне, что есть я у тебя!
  • Следить стараюсь за фигурой,
    чуть отвлекусь — она жует...
  • Все больше людей нашу тайну хранит...
  • Когда все крысы убежали,
    корабль перестал тонуть.
  • Был отвергаем, но зато какими!
  • Вакансию б реальную одну...
    Бурлачество? Нет, вряд ли потяну.
  • Любви моей не опошляй согласьем.
  • Муж, ногами ты не топай,
    если не доволен мной,
    я могу ведь быть любая,
    а тебе ответ такой:
    тем, что в женщине разбудишь,
    и довольствоваться будешь.
  • О как внезапно кончился диван!
  • Зрелища есть и событья,
    видимость чья такова,
    что лучше один раз увидеть...
    Чем два.
  • Идут года, мне все еще за тридцать...
  • Я за тебя переживаю,
    вдруг у тебя все хорошо?
  • Как все же важно недопереесть.
  • Да будет Вам, Вы тоже не подарок!..
  • О, сколько нам открытий чудных
    готовит будущий склероз...
  • ...И без обид! (Чтоб я не обижался.)
  • Вы мне хотели жизнь испортить?
    Спасибо, справилась сама.
  • Где ж взять того, кого б изгнать с позором?
  • Все реже говорится «Вот и славно».
  • Горжусь я, что в своей стране,
    в родном краю (нет, в отчем крае),
    я знаю все, что могут мне
    сказать в автобусе, в трамвае.
  • А в «надоело» ключевое «НАДО»...
  • Нет времени на медленные танцы.
  • Одеться бы уж раз и навсегда.
  • Мы были б идеальной парой,
    конечно, если бы не ты.

Хорошее стихотворение всегда уместно, и неважно, какого оно размера. А вы бывали в ситуациях, к которым подошли бы стихи Владимира Вишневского?

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  • 2
  • 4.6k

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