25 метких стихотворений Владимира Вишневского, в которых больше юмора, чем слов

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Стихотворения часто помогают нам выразить свои чувства, даже самые запутанные, погрустить или улыбнуться правде жизни, заключенной в строфе или поэме. Но в мире поэзии еще есть и одностишия, двустишия, строфы. В общем, к чему теория — на самом деле неважно, сколько слов в стихотворении, главное — смысл, эмоции и ритм.