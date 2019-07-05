25 метких стихотворений Владимира Вишневского, в которых больше юмора, чем слов
Стихотворения часто помогают нам выразить свои чувства, даже самые запутанные, погрустить или улыбнуться правде жизни, заключенной в строфе или поэме. Но в мире поэзии еще есть и одностишия, двустишия, строфы. В общем, к чему теория — на самом деле неважно, сколько слов в стихотворении, главное — смысл, эмоции и ритм.
Mы в AdMe.ru зачитались миниатюрными стихами Владимира Вишневского, автора многочисленных стихов и песен, который прославил сам жанр одностишия и короткие стихи, и решили поделиться ими с вами.
- Башка сегодня отключилась.
Не вся, конечно, — есть могу.
- Спасибо мне, что есть я у тебя!
- Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь — она жует...
- Все больше людей нашу тайну хранит...
- Когда все крысы убежали,
корабль перестал тонуть.
- Был отвергаем, но зато какими!
- Вакансию б реальную одну...
Бурлачество? Нет, вряд ли потяну.
- Любви моей не опошляй согласьем.
- Муж, ногами ты не топай,
если не доволен мной,
я могу ведь быть любая,
а тебе ответ такой:
тем, что в женщине разбудишь,
и довольствоваться будешь.
- О как внезапно кончился диван!
- Зрелища есть и событья,
видимость чья такова,
что лучше один раз увидеть...
Чем два.
- Идут года, мне все еще за тридцать...
- Я за тебя переживаю,
вдруг у тебя все хорошо?
- Как все же важно недопереесть.
- Да будет Вам, Вы тоже не подарок!..
- О, сколько нам открытий чудных
готовит будущий склероз...
- ...И без обид! (Чтоб я не обижался.)
- Вы мне хотели жизнь испортить?
Спасибо, справилась сама.
- Где ж взять того, кого б изгнать с позором?
- Все реже говорится «Вот и славно».
- Горжусь я, что в своей стране,
в родном краю (нет, в отчем крае),
я знаю все, что могут мне
сказать в автобусе, в трамвае.
- А в «надоело» ключевое «НАДО»...
- Нет времени на медленные танцы.
- Одеться бы уж раз и навсегда.
- Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.
Хорошее стихотворение всегда уместно, и неважно, какого оно размера. А вы бывали в ситуациях, к которым подошли бы стихи Владимира Вишневского?
Фото на превью Владимир Вишневский / facebook.com