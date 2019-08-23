25 метких двустиший для тех, кто понимает толк в иронии и воспринимает жизнь с юмором
Владимир Поляков, известный в сети под псевдонимом bazzlan, пишет стихи из 2 строчек. В его «полупирожках», как он их сам называет, можно найти и тонкую иронию, и злободневный юмор, и житейскую мудрость, и обычное хулиганство, но только не рифму. Кажется, нет ни одной темы, на которую бы не высказался питерский мастер слова.
Мы в AdMe.ru любим креативных людей, поэтому не могли обойти стороной творчество Владимира Полякова.
***
у женщин каждый недостаток
не недостаток спецэффект
***
всё к школе вроде бы купили
дневник тетрадки и ремень
***
от этой нервной шумной жизни
уединяемся в толпу
***
а жизнь она друзья не сахар
и в этом основная соль
***
жизнь как театр только что-то
билеты стали дорожать
***
то что мы любим боль приносит
я вот обжегся пирожком
***
когда я добрая готовлю
когда недобрая я ем
***
я на весы при вас не встану
мы не настолько уж близки
***
у женщин только две проблемы
мал шкаф и нечего надеть
***
влюбился в ямочку на щечке
а в жены взял зачем-то всю
***
у мужа тридцать семь и восемь
считайте я почти вдова
***
вся красота мужчины в силе
а сила женщин в красоте
***
конечно слабый пол сильнее
ведь сильный пол до слабых слаб
***
должна быть женщина счастливой
других долгов за нею нет
***
работа в офисе опасна
там можно ногу отсидеть
***
смешного в жизни очень много
моя зарплата например
***
с зарплаты отложу на бизнес
а может быть беляш куплю
***
чем тише в комнате ребенка
туда страшнее заходить
***
скажите где тут посылают
зайдя на почту он спросил
***
гордись собой когда тупеешь
ведь это значит умным был
***
а в холодильнике ночами
еда полезней и вкусней
***
введите должность в магазинах
чтоб консультантов отгонять
***
хоть и живу в районе спальном
не высыпаюсь никогда
***
меня ровесники пугают
они вдруг начали стареть
***
мы все хотим большой и чистой
зарплаты жизни и любви
Как вы относитесь к произведениям современных поэтов? Может быть, предпочитаете исключительно старую добрую классику?