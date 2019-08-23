25 метких двустиший для тех, кто понимает толк в иронии и воспринимает жизнь с юмором

1
0
0
0

Владимир Поляков, известный в сети под псевдонимом bazzlan, пишет стихи из 2 строчек. В его «полупирожках», как он их сам называет, можно найти и тонкую иронию, и злободневный юмор, и житейскую мудрость, и обычное хулиганство, но только не рифму. Кажется, нет ни одной темы, на которую бы не высказался питерский мастер слова.

Мы в AdMe.ru любим креативных людей, поэтому не могли обойти стороной творчество Владимира Полякова.

***

у женщин каждый недостаток

не недостаток спецэффект

***

всё к школе вроде бы купили

дневник тетрадки и ремень

***

от этой нервной шумной жизни

уединяемся в толпу

***

а жизнь она друзья не сахар

и в этом основная соль

***

жизнь как театр только что-то

билеты стали дорожать

***

то что мы любим боль приносит

я вот обжегся пирожком

***

когда я добрая готовлю

когда недобрая я ем

***

я на весы при вас не встану

мы не настолько уж близки

***

у женщин только две проблемы

мал шкаф и нечего надеть

***

влюбился в ямочку на щечке

а в жены взял зачем-то всю

***

у мужа тридцать семь и восемь

считайте я почти вдова

***

вся красота мужчины в силе

а сила женщин в красоте

***

конечно слабый пол сильнее

ведь сильный пол до слабых слаб

***

должна быть женщина счастливой

других долгов за нею нет

***

работа в офисе опасна

там можно ногу отсидеть

***

смешного в жизни очень много

моя зарплата например

***

с зарплаты отложу на бизнес

а может быть беляш куплю

***

чем тише в комнате ребенка

туда страшнее заходить

***

скажите где тут посылают

зайдя на почту он спросил

***

гордись собой когда тупеешь

ведь это значит умным был

***

а в холодильнике ночами

еда полезней и вкусней

***

введите должность в магазинах

чтоб консультантов отгонять

***

хоть и живу в районе спальном

не высыпаюсь никогда

***

меня ровесники пугают

они вдруг начали стареть

***

мы все хотим большой и чистой

зарплаты жизни и любви

Как вы относитесь к произведениям современных поэтов? Может быть, предпочитаете исключительно старую добрую классику?

1
0
0
0

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться