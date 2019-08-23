25 метких двустиший для тех, кто понимает толк в иронии и воспринимает жизнь с юмором

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Владимир Поляков, известный в сети под псевдонимом bazzlan , пишет стихи из 2 строчек. В его «полупирожках», как он их сам называет, можно найти и тонкую иронию, и злободневный юмор, и житейскую мудрость, и обычное хулиганство, но только не рифму. Кажется, нет ни одной темы, на которую бы не высказался питерский мастер слова.

Мы в AdMe.ru любим креативных людей, поэтому не могли обойти стороной творчество Владимира Полякова.

***

у женщин каждый недостаток

не недостаток спецэффект

***

всё к школе вроде бы купили

дневник тетрадки и ремень

***

от этой нервной шумной жизни

уединяемся в толпу

***

а жизнь она друзья не сахар

и в этом основная соль

***

жизнь как театр только что-то

билеты стали дорожать

***

то что мы любим боль приносит

я вот обжегся пирожком

***

когда я добрая готовлю

когда недобрая я ем

***

я на весы при вас не встану

мы не настолько уж близки

***

у женщин только две проблемы

мал шкаф и нечего надеть

***

влюбился в ямочку на щечке

а в жены взял зачем-то всю

***

у мужа тридцать семь и восемь

считайте я почти вдова

***

вся красота мужчины в силе

а сила женщин в красоте

***

конечно слабый пол сильнее

ведь сильный пол до слабых слаб

***

должна быть женщина счастливой

других долгов за нею нет