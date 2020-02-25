Как выглядят 20+ авторов, по книгам которых сняли популярные во всем мире фильмы и сериалы

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Многие авторы списывают главных героев своих книг с себя. Порой персонажи похожи на создателей так сильно, что герои экранизаций напоминают двойников писателей. Не зря многие заметили внешнее сходство молодого Джорджа Мартина и Кита Харингтона. Беатрис из «Дивергента» тоже напоминает свою создательницу Веронику Рот. Но бывает и по-другому.

AdMe.ru стало любопытно, кто прячется за именами на обложках любимых книг, ставших основой для не менее любимых фильмов и сериалов.

1. Вероника Рот, «Дивергент»

Первый роман из серии «Дивергент» Вероника написала на зимних каникулах в Северо-Западном университете. Хотя часть работы пришлась на учебу, и тогда Вероника нередко прогуливала занятия. К марту девушка уже нашла литературного агента, который буквально за пару месяцев договорился с издательством о публикации. Права на экранизацию были проданы до того, как книга отправилась в печать. Характер главной героини Вероника списала с себя.

2. Алан Мур, «Хранители», «Лига выдающихся джентльменов», «V значит Вендетта»

Алан Мур официально признан лучшим автором комиксов всех времен и входит в топ-50 самых значимых британских писателей последних 50 лет. Учитывая количество авторов комиксов и британских писателей, это все, что нужно знать, чтобы немедленно начать знакомство с творчеством Мура, если этого еще не случилось. Один из графических романов Алана о Бэтмене, «Убийственная шутка», послужил источником вдохновения для режиссеров «Темного рыцаря» с Хитом Леджером и «Джокера» с Хоакином Фениксом.

3. Анджей Сапковский, «Ведьмак»

Вокруг саги о ведьмаке Геральте в свое время разгорелся нешуточный скандал. Анджей Сапковский настолько не верил в успех компьютерных игр по собственным книгам, что отказался от процента с прибыли и попросил единовременный гонорар в 35 000 злотых, или около $ 9 500. Но игры разошлись миллионными тиражами, и опомнившийся писатель решил, что все-таки хочет процент. До суда дело не дошло, но нервы стороны потрепать друг другу успели.

4. Джоджо Мойес, «До встречи с тобой»

У популярной писательницы был нелегкий путь к успеху. Например, одно время Джоджо зарабатывала тем, что набирала шрифтом Брайля брошюры для слабовидящих. Первые 3 ее романа были отвергнуты редакторами. Тогда она была с одним ребенком на руках и беременна вторым, работала в газете. Мойес решила, что если 4-я книга тоже никого не заинтересует, то это будет последняя попытка пробиться в большую литературу. Джоджо отправила первые 3 главы в разные издательства, и впоследствии 6 из них чуть не передрались за права на текст. Так с публикации «Счастливых шагов под дождем» начался взлет литературной карьеры Мойес.

5. Луиза Мэй Олкотт, «Маленькие женщины»

Сирша Ронан номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за роль в «Маленьких женщинах». Этот роман давно получил на Западе статус культового, и не зря. Он идеален для моментов, когда хочется почитать что-нибудь доброе, жизнеутверждающее и вызывающее улыбку. У Луизы Мэй Олкотт тоже было 3 сестры, так что книга в немалой степени автобиографическая. Себя писательница показала в образе Джо, которую и сыграла Сирша.

6. Элизабет Гилберт, «Бар „Гадкий койот“», «Ешь, молись, люби»

Для многих неожиданно, что эти 2 фильма — экранизации книг одной и той же писательницы, но логика в этом есть: бурная юность Элизабет и работа официанткой в танцевальном баре сменились вдумчивыми поисками себя. В немалой степени литературную карьеру Элизабет определило ее детство на уединенной ферме, где выращивали новогодние елки. У будущей писательницы и ее сестры не было даже музыкального проигрывателя, не говоря о телевизоре, поэтому девочки развлекали себя чтением и сочинением пьес, которые потом разыгрывали сами.

7. Брайан Стелтер, «Утреннее шоу»

Брайан Стелтер — ведущий и журналист на CNN. О рабочих буднях телевизионщиков Брайан написал нашумевшую книгу «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», по которой сняли сериал. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.

8. Джозеф Хеллер, «Уловка-22»

Во время Второй мировой войны Хеллер служил в Италии и совершил 60 боевых вылетов на бомбардировщиках B-25. Вернувшись в США, преподавал и занимался рекламой, но потом решил сосредоточиться на литературе. Его «Уловка-22» вдохновила многих писателей на признание в антивоенных настроениях. «Бойня номер пять» Курта Воннегута — как раз из этих случаев.

9. Шерил Стрэйд, «Дикая»

«Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» — это автобиографическая книга. Шерил Стрэйд действительно прошла по горам 1 100 миль, или примерно 1 770 км. Права на экранизацию книги купила Риз Уизерспун за 3 месяца до публикации, и не зря — фильм получил признание и критиков, и зрителей.

10. Филип Дик, «Бегущий по лезвию 2049»

Однажды почтальон принес Филипу Дику 17 писем с отказами из литературных журналов, но писатель не сдался, а экранизация его романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», снятая Ридли Скоттом, вошла в фонд мировой киноклассики. Добьется ли такого же признания «Бегущий по лезвию 2049», покажет время.

11. Анн Голон, «Анжелика»

Хотя обычно в авторах серии книг об Анжелике указывают Анн и Сержа Голон, основную работу проделала именно Анн. Вклад ее мужа Сержа заключался в научных консультациях, что помогло сделать книги исторически достоверными. Несколько романов вышли уже после его смерти.

12. Дэн Браун, «Код да Винчи»

Дэн Браун начинал как музыкант и даже выпустил несколько дисков со своими песнями. Но добиться успеха на этом поприще не получилось, так что он переключился на преподавание и литературу. Первый же роман Брауна — «Цифровая крепость» — стал бестселлером, показав, что смена деятельности была полностью оправдана.

13. Патрик Несс, «Поступь хаоса»

После университета Патрик работал техническим писателем в телефонной компании, но потом прославился как автор young adult, сценарист и критик — очевидный прогресс. 1-й экранизацией произведений Несса стал фильм «Голос монстра», «Поступь хаоса» будет 2-й, и главную роль в ней исполнит Том Холланд.

14. Дэвид Митчелл, «Облачный атлас»

Митчелл несколько лет прожил в Хиросиме, преподавая английский язык местным студентам, и считает, что этот опыт оказался ключевым для его становления как писателя. А еще книгу Дэвида «Я источаю то, что вы называете временем» получится прочесть не раньше 2114 года — автор написал роман специально для проекта «Библиотека будущего».

15. Чарльз Брандт, «Ирландец»

Книга Брандта называется «Я слышал, ты красишь дома». Это не художественный роман, а документальный, потому что Чарльз работал следователем и прокурором и лично занимался делом Фрэнка Ширана — мафиози, который был арестован за убийства. То, что автор досконально знал все детали дела, помогло книге заинтересовать самого Мартина Скорсезе.

16. Жан-Кристоф Гранже, «Багровые реки», «Империя волков»

Как и многие писатели, Жан-Кристоф Гранже сначала прославился как корреспондент, писал в том числе для National Geographic и получил несколько престижных премий. Именно из этой работы позже выросли захватывающие детективные истории.

17. Крис Ван Оллсбург, «Джуманджи», «Полярный экспресс», «Затура»

Хотя Крис написал множество популярных детских книг, начинал он как скульптор и художник. По совету жены он начал также иллюстрировать свои произведения — получилось весьма удачно.

18. Майкл Панке, «Выживший»

«Выживший» снят по роману «Возвращенец», написанному Майклом Панке. При этом писательская деятельность для Панке не основная — он посол США во Всемирной торговой организации и успешный адвокат.

19. Дебора Моггак, «Тюльпанная лихорадка»

Родители Деборы были писателями, так что неудивительно, что она тоже выбрала такую карьеру. Причем смогла добиться успеха — ее романы популярны и их экранизируют, сценарии тоже. Например, фильм «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли снят по сценарию Деборы. Заслуги Деборы оценили даже на высшем уровне — в 2018 году она получила звание офицера ордена Британской империи.

20. Лиана Мориарти, «Большая маленькая ложь»

Лиана настолько любила читать, что школьные подружки, к которым она приходила в гости, прятали от нее книги. Первый литературный гонорар Мориарти получила еще в детстве — отец дал ей $ 1 в качестве предоплаты, и девочка написала целую трилогию «Тайна острова Мертвеца». Спустя много лет Лиана вернулась к творчеству, и мир получил увлекательные романы и не менее увлекательный мини-сериал со звездным составом в лице Николь Кидман, Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Зои Кравиц и Александра Скарсгорда.

21. Ю Несбё, «Снеговик»

Ю заразился любовью к литературе от мамы, которая работала библиотекарем. Помимо детективов он написал несколько книг для детей. Еще Ю играет в рок-группе и создал Фонд Харри Холе, который помогает детям из развивающихся стран учиться грамоте.

22. Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»

Маргарет Митчелл начала писать благодаря поддержке мужа. 10 лет домохозяйка, которой пришлось бросить карьеру в журналистике из-за травмы, неспешно писала по кусочкам роман, ставший впоследствии культовым. Издателю пришлось уговаривать Маргарет, чтобы она согласилась на публикацию, но дело того стоило. Единственное, о чем стоит сожалеть, — что Митчелл не написала больше ни одного произведения.