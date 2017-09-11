22 книги, которые помогут освоить новые навыки всего за месяц

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Человек учится всю жизнь. Иногда это связано со скоростью прогресса, а иногда с нашими потребностями. Но каждый хочет осваивать навыки как можно быстрее.

Мы в AdMe.ru составили подборку книг, которые помогут научиться чему-то новому за 30 дней.