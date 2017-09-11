22 книги, которые помогут освоить новые навыки всего за месяц
Человек учится всю жизнь. Иногда это связано со скоростью прогресса, а иногда с нашими потребностями. Но каждый хочет осваивать навыки как можно быстрее.
Мы в AdMe.ru составили подборку книг, которые помогут научиться чему-то новому за 30 дней.
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Роджер Крез, Ричард Робертс
Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте
Авторы книги — ученые-когнитивисты — собрали весь научный опыт, чтобы помочь взрослым людям выучить новый язык. Крез и Робертс рассказывают, как сформировать привычку учить, почему не следует зазубривать материал, а также как не стать языковым зомби, который говорит только заученными фразами.Купить
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Сусанна Зарайская
Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки
Автор обещает познакомить читателей с 90 действенными советами по изучению языков. Среди них найдутся ответы на самые распространенные вопросы: как правильно выбрать цель, как учить сразу несколько языков, как улучшить произношение? И все это с помощью музыки.Купить
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Крис Бейти
Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней
Если вы считаете, что написать рассказ можно только за год, то эта книга для вас. Бейти основал литературный марафон National Novel Writing Month, который позволил тысячам участников написать свое первое произведение всего за месяц. Книга поможет справиться с этой задачей и вам.Купить
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Максим Ильяхов, Людмила Сарычева
Пиши, сокращай
«Пиши, сокращай» — книга не только для журналистов и копирайтеров, но для всех людей, которые в работе сталкиваются с информационным стилем. Она научит делать рассылки, от которых не будут отписываться, рекламные тексты, которые будут эффективными, выражать свои мысли ясно и убедительно, отказавшись от «зауми» и штампов.Купить
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Майк Байстер, Кристин Лоберг
Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное
Писатель и человек-арифмометр объединились, чтобы создать эту книгу. И у них получилась неплохая инструкция для людей, которые хотят полностью раскрыть свой потенциал. Книга не только о памяти, а еще и о том, как стать эффективнее во всем, что вы делаете. Авторы предлагают обучающую стратегию и упражнения, которые помогут ее усвоить.Купить
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Питер Камп
Скорочтение. Как запоминать больше, читая в 8 раз быстрее
Кто из нас не хотел бы читать любимые книги быстрее и при этом запоминать самую важную информацию? Скорочтение — это решение. Камп в своей книге приводит теории, которые преподают на лучших курсах скорочтения, а также уникальные авторские методики.Купить
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Марк Кистлер
Вы сможете рисовать через 30 дней
Авторы обещают, что за 20 минут в день в течение месяца сделают из читателей если уж не талантливых художников, то точно людей, которые неплохо рисуют. Все потому, что умение рисовать — навык, который легко освоить, а не врожденный талант.Купить
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Эндрю Лумис
Забавы с карандашом. Самый легкий способ научиться рисовать
Автор этой книги — профессиональный художник, который долгие годы изучал различные методики рисования и искал среди них самую простую. В итоге ему удалось ее отыскать. В этой книге Лумис как раз рассказывает о самом простом способе овладеть навыком рисования.Купить
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Барбара Оакли
Думай как математик. Как решать любые проблемы быстрее и эффективнее
С математическим складом ума не рождаются. И Оакли, доктор наук, доказывает, что каждый может изменить привычный способ мышления и научиться пользоваться приемами, которые применяют в жизни все специалисты по точным наукам.Купить
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Майкл Микалко
Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно
Творческое мышление — это не врожденная способность. Майкл Микалко, ведущий эксперт по креативности, систематизировал в этой книге стратегии, которые помогают научиться мыслить творчески. Техники, упражнения и непростые головоломки позволят сделать первые шаги на этом пути.Купить
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Ричард Темплар
Правила самоорганизации. Как все успевать, не напрягаясь
Темплар обещает раскрыть 100 способов достигать большего, прикладывая меньше усилий. Хотите стать человеком, который каждый день везде и все успевает, живя при этом в расслабленном режиме? Тогда вам точно стоит познакомиться с этой книгой поближе.Купить
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Лора Вандеркам
Книга о потерянном времени
Вандеркам рассказывает в своей книге, как не тратить время по пустякам. Ведь у каждого из нас есть 24 часа, но только единицы выжимают из этого максимум. Следуйте рекомендациям автора — и вы поймете, что у вас больше времени и возможностей, чем кажется.Купить
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Бретт Блюменталь
Одна привычка в неделю. Измени себя за год
Блюменталь предлагает пошаговую инструкцию, которая может изменить жизнь человека безболезненно. Автор уверена, что в каждой большой перемене можно отыскать ряд нужных маленьких шагов. А популярная тактика «все или ничего» часто ведет к провалу. В этом случае «одна привычка в неделю» — хорошая альтернатива.Купить
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Ричард Темплар
Правила достижения цели. Как получать то, что хочешь
Темплар написал книгу для людей, которые не хотят полагаться на волю случая. Для них важно достигать поставленных целей с помощью простых правил. К тому же автор сформулировал основные принципы, которые научат располагать к себе собеседников и стать человеком, к которому тянутся другие люди.Купить
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Лиллиан Гласс
Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам
Умение определить, лжет ли человек, стало бы неплохой магической способностью. Но на деле ею может овладеть каждый. Эксперт по языку тела доктор Лиллиан Гласс делится простым подходом, который применяет сама для распознавания лжи любого уровня, начиная с «незначительных» обманов и заканчивая ложью, которая может изменить жизнь человека.Купить
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Пол Экман
Психология лжи
Пол Экман — американский психолог, известный во всем мире. В своей книге он учит замечать те мелочи, которые не видят другие. Именно они помогут раскрыть мелкий обман и крупную ложь.Купить
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Артур Бенджамин, Майкл Шермер
Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие математические фокусы
Если вдруг вы хотите блеснуть умением запоминать большие числа и производить сложнейшие вычисления в уме за считаные секунды, то эта книга для вас. Авторы расскажут, как научиться этому быстро и не потерять или даже обрести любовь к математике.Купить
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Билл Хэндли
Как быстро считать в уме
Хэндли предлагает читателям простую методику, которая поможет складывать, вычитать, умножать, делить и извлекать квадратные и кубические корни из больших чисел за секунды. При этом утверждается, что книга подходит для широкого круга читателей.Купить
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Питер Дж. Патсула
Бизнес-план за 30 дней
Эта книга написана для людей, которые только хотят открыть свое дело. Но она будет полезна и для руководителей, которые планируют развивать новое направление. Патсула разработал пошаговую инструкцию. Она поможет составить бизнес-план, отвечающий на самые сложные вопросы, всего за месяц.Купить
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Ронда Абрамс
Бизнес-план на 100 %
Абрамс своей книгой помогает начинающим предпринимателям составить бизнес-план, который принесет пользу, а не станет просто бумажкой, нужной для инвесторов. По ее мнению, бизнес-план — это дорожная карта, которая указывает путь всей вашей команде. Так составьте ее с умом!Купить
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Гордон Рамзи
Курс элементарной кулинарии. Готовим уверенно
Знаменитый британский шеф-повар собрал в этой книге простые рецепты фантастически вкусных блюд. Он уверен, что с ними справится даже начинающий кулинар. Все потому, что Рамзи немного изменил рецепты, сделав их более простыми.Купить
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Джейми Оливер
Министерство питания. Любого можно научить готовить за 24 часа
Этой книгой Оливер решил доказать, что научиться готовить на самом деле может любой. Он собрал самые популярные рецепты и иллюстрации для них, чтобы точно не возникло вопросов. Именитый повар убежден, что знание нескольких кулинарных техник и парочки ключевых рецептов поможет вам здорово экономить время и деньги.Купить
Фото на превью Warner Bros., Heyday Films