20+ доказательств того, что маразму найдется место даже в детских книжках

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Знаете, что такое петушиная лошадь? А что говорит медведь? Вот и мы не знаем. Об этом лучше спросить авторов книг из нашей подборки. Все-таки иногда в учебниках и книгах для детей можно найти то, что поставит в тупик не только ребенка, но и взрослого.

AdMe.ru выбрал несколько «шедевров» из детских книг и учебников, которые сбивают с толку и не оставляют шансов здравому смыслу.

Книжка рассказывает, какие звуки издают животные

Слишком сложная задачка

Шутка в учебнике по английскому для 5-го класса

«- Еще один стакан воды? Это уже 10-й. — Знаю, мама, но моя комната горит».

К учебнику арабского тоже есть пара вопросов

Это точно учебник по информатике?

Полезные советы в учебнике по рисованию

«Бармалей моей дочки и Бармалей моего детства»

Пропись для 1-го класса. 1-го, Карл!

Книжка с детства учит все перепроверять

Апельсиновый каннибализм

«В книжке моей дочери дети собирают из кубиков слово „гепатит“»

Просто иллюстратор любит ужастики

Обед был наверняка пересолен

Дельфин, который многое повидал в этой жизни

Да что не так с глазами в детских книжках?

Эта тенденция уже пугает

Бедный Толя

Похоже, автор книжки не видел лося (или гуся) даже на картинках

Книга из серии «Золотой век книжной иллюстрации»

Нарвал или Наташа?

Страшно подумать, что это за создание и куда же оно скачет