20 жестких истин от известного психолога, которые расставят в жизни все по местам

Формула инфантильной отцовской любви: «Делай как я». Она необходима для приобретения навыков и заключается в том, что ребенок приходит к отцу и говорит: «Я сделал то‑то». И отец должен похвалить: «Молодец, что сделал».

Инфантильная отцовская любовь нужна детям до 7–8 лет. А потом приходит время зрелой отцовской любви. Ее формула: «Делай что хочешь, ты ведь умный». Если эту любовь в детстве не получить, то ребенок лишается творческого потенциала и только повторяет то, что делают другие. Он всегда делает все с оглядкой на авторитеты.

У детей совсем другое восприятие мира. Дети живут в сказке. Вокруг них — великаны, которые как по мановению волшебной палочки удовлетворяют их потребности, и за это они их любят. С другой стороны, эти великаны вдруг начинают на них кричать. Ребенок еще не может все сам решать и все сам делать. И пока он растет, его за все надо хвалить. Постоянно говорить: «Правильно, молодец».