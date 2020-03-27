20 жестких истин от известного психолога, которые расставят в жизни все по местам
Михаил Ефимович Литвак — психиатр, психотерапевт, автор нескольких десятков книг. Его материалы подкреплены большим практическим опытом: консультированием, сопровождением клиентов на протяжении десятилетий. Литвак проводит тренинги и семинары по психологии управления, работе с самооценкой, решению проблем в семье и карьере, воспитанию детей.
Мы в AdMe.ru прочитали изданную в 2019 году книгу «45 важных мыслей: технологии любви и успеха» и решили познакомить наших читателей с некоторыми тезисами автора.
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Любовь определяется количеством навыков, которыми овладевает ребенок. И если ребенок в 6–10 лет не умеет ничего делать, значит, родители его не любят. Когда ребенок только рождается, он нуждается в материнской и отцовской любви. И если он в детстве ее не получит, то вся жизнь его пойдет наперекосяк. Любовь — это не одаривание дорогими подарками, а это такой воспитательный процесс, во время которого ребенок становится все более и более самостоятельным.
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Есть такая расхожая фраза, которой часто пользуются многие матери: «Я тебя такого не люблю». А ребенку материнская любовь необходима. И он, пытаясь ее получить, начинает вести себя так, как это нужно матери. Он начинает думать, что просто так, ни за что его любить нельзя, и уже потом, взрослея, начинает из себя что‑то корчить. Если у человека инфантильной материнской любви не было, он потом всю жизнь не будет чувствовать себя в безопасности.
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Формула зрелой материнской любви: «Иди куда хочешь». Многие мамы своих детей все время держат при себе, даже в школу провожают до выпускных классов, когда ребенку уже перед сверстниками за это неудобно. С такой навязчивой опекой человек перестает быть автономным и становится зависимым. Ему все время хочется найти лидера, который бы им руководил.
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Если человек не получил зрелой материнской любви, он теряет свою автономию, боится выйти из той ситуации, в которой находится. Будет ли он расти в таком случае? Конечно, нет. Ведь иногда, чтобы расти, надо оторваться от ситуации, которую уже перерос. А он боится уволиться с работы, боится разойтись: а вдруг с новой работой или с новым партнером не получится. Он боится сменить квартиру, место жительства и так далее.
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Формула инфантильной отцовской любви: «Делай как я». Она необходима для приобретения навыков и заключается в том, что ребенок приходит к отцу и говорит: «Я сделал то‑то». И отец должен похвалить: «Молодец, что сделал».
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Инфантильная отцовская любовь нужна детям до 7–8 лет. А потом приходит время зрелой отцовской любви. Ее формула: «Делай что хочешь, ты ведь умный». Если эту любовь в детстве не получить, то ребенок лишается творческого потенциала и только повторяет то, что делают другие. Он всегда делает все с оглядкой на авторитеты.
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У детей совсем другое восприятие мира. Дети живут в сказке. Вокруг них — великаны, которые как по мановению волшебной палочки удовлетворяют их потребности, и за это они их любят. С другой стороны, эти великаны вдруг начинают на них кричать. Ребенок еще не может все сам решать и все сам делать. И пока он растет, его за все надо хвалить. Постоянно говорить: «Правильно, молодец».
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Кстати, по тому, как папа относится к своим детям, можно судить о его успешности. Если папа слишком много уделяет внимания маленьким детям, то это говорит о том, что у него плохо идут дела на производстве или у него портятся отношения с женой. Почему? Потому что если мужчина на производстве чувствует себя значительной фигурой, если у него с женой прекрасные отношения, то ему не надо самоутверждаться за счет детей.
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В любви не может быть трагедий. В любви бывают только огорчения. Если от вас человек ушел и вам стало очень плохо, значит, вы его не любите, а потребляете, как пищу или как воду.
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Лучше строить семью после 30 лет, когда есть и работа и дом. А если нет ни того ни другого, то семья тебе ни к чему. Другая иллюзия — выйти замуж за холостяка. Холостяками считаются мужчины после 40 лет. И если он не был женат до сих пор, то что‑то с ним не так. Не выходите за него замуж. Если был бы толковый, его давно бы уже окольцевали.
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Товарищи женщины, как вы можете жить счастливо, если вы выходите замуж за «дешевого» человека? И вы хотите его сделать «дорогим»? 30 лет он не мог себя сделать «дорогим», а вы хотите это сделать за 1–2 года?
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Счастливы те семьи, где не просто имеют имущество, а умеют зарабатывать. Потому что, если ты имеешь имущество, но не умеешь зарабатывать, ты его потеряешь рано или поздно.
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Любить могут только зрелые люди. А незрелые, которые нуждаются в опоре, они, в принципе, любить не могут, тем более если говорят, что им не на кого опереться. А опираться надо на кого? На самого себя. Стань профессионалом экстра-класса, и ты будешь очень многое уметь. И тебя будет за что любить. И ты сам сможешь себя любить.
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Некоторые мужчины нарочно уходят от любимых женщин, чтобы набраться опыта, сил, добиться положения, а потом возвращаются. Был у меня случай, когда одна дама сделала предложение одному господину, а тот отказался. Обида великая, конечно. Но, милые, прекрасные женщины, я вас уверяю как мужчина и как психолог: во многих случаях отказ мужчины от ваших предложений говорит о... большой любви к вам! Он вас просто боится, стесняется, может быть, в себе не уверен — и вам ему надо просто помочь! Я знаю случаи, когда мужчины нарочно уходили от любимых женщин, чтобы набраться опыта, сил, добиться положения, наконец. А потом возвращались года через два. И были шикарные свадьбы и хорошая семейная жизнь.
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Хочешь жить спокойно — не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь Избавителем и попадешь в треугольник судьбы (Преследователь — Избавитель — Жертва). Неизбежно станешь Жертвой. Истинный благодетель — это такой человек, который делает свое дело («благое деяние») и не подозревает даже, что оно неожиданно оказывается благим для его партнеров по общению.
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Не принимай дорогих подарков и благодеяний, а сразу же рассчитывайся. Это совет для тех, кто пытается что‑то получить даром. Замечено, что дороже всего обходится то, что тебе досталось бесплатно, ибо попадаешь в психологическое рабство — чувствуешь себя все время обязанным.
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Не бойся, а радуйся, когда тебя критикуют: критика в 7 раз полезнее похвалы. Но сам не упрекай и не критикуй, особенно бесплатно. Афоризм навеян мыслями Сократа, который утверждал, что не стоит обижаться на людей, когда тебя упрекают или оскорбляют. Если несправедливо, то это тебя не касается, а если справедливо — то поделом. Думайте и исправляйтесь. В конце концов, тот, кто тебя критикует, заставляет обратить внимание на самого себя.
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Что бы о вас ни подумали, ваша ценность меняться не будет. Будут думать плохо — ну и пусть! Хорошо — тоже от этого ничего не изменится. Любому человеку надо блокировать малоадаптивные мысли и думать не о том, что он может упасть, ошибиться, а о том, как удержаться, как совершить такое дело, которое может поднять его на еще большую высоту.
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Не бойся ошибаться: неудача в 7 раз полезнее успеха. Успех приводит к застою — в следующий раз в подобных случаях будешь делать то же самое. Раз то же самое, два то же самое... Да и ситуации начнешь искать те же самые. Другое дело, если ошибся. Ошибка заставит думать. В следующий раз поступишь уже не так. Если не боишься ошибаться, то через какое‑то время приобретешь новый навык.
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Не пытайся изменить обстоятельства и других людей, а меняй себя и приспосабливайся к обстоятельствам. Психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей, зрелый приспосабливается к обстоятельствам и меняет самого себя. Самое удивительное, что когда человек созревает, то при этом меняются и обстоятельства.
Вы согласны с мнением автора книги? Может быть, готовы поспорить с ним?