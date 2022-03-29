20+ великих писателей, имена которых слышали все, но узнать в лицо смогут только единицы
Во многих классах на уроках литературы висели на стенах портреты известных писателей, произведения которых нам задавали читать в школе или университете. Прошли годы после выпуска из учебных заведений, и многое могло стереться из памяти даже отличников и хорошистов.
Мы в AdMe.ru решили проверить, удастся ли вам сегодня с помощью небольшой подсказки вспомнить имя выдающегося автора, изображенного на известном портрете или фотоснимке.
1. Представитель направления «Буря и натиск» в литературе
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2. Считается основоположником жанра исторического романа
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3. Из-за преклонения перед Моцартом сменил имя Вильгельм на Амадей
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4. Сформировал направление в литературе, получившее название «веймарский классицизм»
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5. Свои первые произведения выпускала под псевдонимом Каррер Белл
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6. По мотивам его книги был снят один из известных мультфильмов студии Disney
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7. Прославился своими историческими романами
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8. Один из основоположников реализма в европейской литературе
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9. Телеведущие, приглашающие в свои программы известных людей, часто задают вопросы из его так называемого опросника
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10. Известный герой его романа путешествовал на коне по кличке Росинант
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11. Одна из главных фигур французского романтизма
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12. Создатель формы классического детектива
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13. Классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики
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14. Мастер рассказа с неожиданной концовкой
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15. Одна из ключевых фигур эстетизма в литературе
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16. Автор рассказов о популярном детективе
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17. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой отказался
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18. Фамилия писателя в переводе с чешского буквально означает «галка»
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19. В своих рассказах он предсказал появление самолетов, спутникового телевидения и возможность космических путешествий
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20. Он был самым высокооплачиваемым автором в 1930-е годы
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21. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе 1957 года в возрасте 44 лет, став вторым самым молодым лауреатом в истории
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Сколько писателей вы смогли узнать сразу и без подсказки?
Фото на превью Herv / East News, East News
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