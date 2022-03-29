20+ великих писателей, имена которых слышали все, но узнать в лицо смогут только единицы

Во многих классах на уроках литературы висели на стенах портреты известных писателей, произведения которых нам задавали читать в школе или университете. Прошли годы после выпуска из учебных заведений, и многое могло стереться из памяти даже отличников и хорошистов.

Мы в AdMe.ru решили проверить, удастся ли вам сегодня с помощью небольшой подсказки вспомнить имя выдающегося автора, изображенного на известном портрете или фотоснимке.

1. Представитель направления «Буря и натиск» в литературе

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Anton Graff / Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung, Museen der Stadt Dresden / Wikimedia Commons

2. Считается основоположником жанра исторического романа

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Henry Raeburn / Sir Walter Scott / National Galleries of Scotland / Wikimedia Commons

3. Из-за преклонения перед Моцартом сменил имя Вильгельм на Амадей

4. Сформировал направление в литературе, получившее название «веймарский классицизм»

5. Свои первые произведения выпускала под псевдонимом Каррер Белл

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Evert A. Duyckinck / University of Texas / Wikimedia Commons

6. По мотивам его книги был снят один из известных мультфильмов студии Disney

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © John Collier / Portrait of Rudyard Kipling / Bateman's / Wikimedia Commons

7. Прославился своими историческими романами

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © John Wesley Jarvis / Portrait of James Fenimore Cooper / Wikimedia Commons

8. Один из основоположников реализма в европейской литературе

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Jean Alfred Gérard-Séguin / portrait of Honoré de Balzac / Musée des Beaux-Arts de Tours / Wikimedia Commons

9. Телеведущие, приглашающие в свои программы известных людей, часто задают вопросы из его так называемого опросника

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Erich Lessing / Album / East News

10. Известный герой его романа путешествовал на коне по кличке Росинант

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Juan Martinez de Jauregui y Aguilar / Portrait of Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1615) / Real Academia de la Historia / Wikimedia Commons

11. Одна из главных фигур французского романтизма

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © East News

12. Создатель формы классического детектива

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Mary Evans Picture Library / East News

13. Классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Herv / East News

14. Мастер рассказа с неожиданной концовкой

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

15. Одна из ключевых фигур эстетизма в литературе

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Ken Welsh/Design Pics RM/East News

16. Автор рассказов о популярном детективе

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Mary Evans Picture Library / East News

17. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой отказался

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Mary Evans/AF Archive/East News

18. Фамилия писателя в переводе с чешского буквально означает «галка»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Ken Welsh/Design Pics RM/East News

19. В своих рассказах он предсказал появление самолетов, спутникового телевидения и возможность космических путешествий

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © East News

20. Он был самым высокооплачиваемым автором в 1930-е годы

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Album / East News

21. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе 1957 года в возрасте 44 лет, став вторым самым молодым лауреатом в истории

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Album / sfgp / East News