20 отличий книг от сериала «Игра престолов», которые дают надежду тем, кому не понравился финал

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К последнему сезону «Игры престолов» расхождения сериала с незавершенной сагой Джорджа Мартина достигли поистине астрономических масштабов. В книгах мы встречаем незнакомых героев. Кто-то из погибших на экране здесь жив, а кто-то из выживших — мертв. Невозможно предугадать, чем закончится борьба за Железный трон.

Мы в AdMe.ru прочитали все вышедшие части эпопеи Мартина и делимся самыми любопытными отличиями книги от сериала, некоторые из которых могут полностью изменить судьбу вселенной «Игры престолов». Внимание: спойлеры!

1. Короля Ночи не существует

Ключевой герой «Игры престолов» Король Ночи — выдумка сценаристов сериала. В книге у белых ходоков вообще нет предводителя (хотя нельзя исключить, что он появится в следующих частях). Под именем «Король ночи» в книжной вселенной Мартина упоминается персонаж легенд и сказок — командующий Ночного дозора, предавшийся любви с женщиной из белых ходоков и приносивший им жертвы. Он был свергнут Старками и одичалыми за 8 тысяч лет до событий книги.

2. Джон Сноу — не Таргариен

Бастард Неда Старка, согласно сценарию «Игры престолов», оказался его племянником и наследником рода Таргариенов. Его настоящее имя — Эйгон Таргариен. В книгах Мартина ничего не говорится о принадлежности Джона Сноу к королевской династии. Под именем Эйгона Таргариена в саге появляется отдельный персонаж по прозвищу Юный Гриф. Варис спас его еще в младенчестве, и все эти годы юноша рос под чужим именем. Сложно что-то утверждать, поскольку Юный Гриф еще может оказаться самозванцем. Однако, если в дальнейшем его история найдет подтверждение, повествование в книге может кардинально разойтись с сюжетом сериала.

3. Неизвестно, жив ли Джон Сноу вообще

Читатели уже 8-й год ждут выхода 6-й части цикла «Песнь Льда и Пламени», чтобы наконец узнать, жив ли Джон Сноу. Как и в сериале, несколько братьев Дозора нападают на лорда-командующего и по очереди наносят ему удары кинжалами. Джон теряет сознание и остается лежать на снегу, истекая кровью. На этом его сюжетная линия обрывается.

4. Драконы практически неуязвимы

Мы пока не знаем, как проявят себя драконы в решающих сражениях по версии Джорджа Мартина. Однако известно, что писатель задумывал этих существ как непобедимое оружие, сравнимое в реальном мире с атомной бомбой. Драконы в его книгах практически неуязвимы в воздушном бою и растут до тех пор, пока у них есть еда. В сериале мы видим несколько другую картину. В последних сезонах «дети» Дейенерис показали свою слабость и незащищенность перед копьем Короля Ночи и суперарбалетом Эурона Грейджоя. По мнению многих фанатов, драконов «Игры престолов» можно сравнить скорее не с ядерным оружием, а с самолетами-истребителями.

5. Миссандее 10 лет

Сценаристы шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс добавили в сюжет любовную линию между верной спутницей Дейенерис Миссандеей и предводителем Безупречных Серым Червем. В книге этой любовной линии не было и не могло быть, потому что Миссандее было всего 10 лет.

6. Тирион может оказаться Таргариеном

Одна из самых популярных среди читателей саги теория предполагает, что Тирион — сын не Тайвина Ланнистера, а короля Эйриса II Таргариена. В сериале на это ничто не указывает, тогда как в книге можно найти множество фактов, намекающих на истинное происхождение Беса. Во времена правления Эйриса ходили слухи о его связи с матерью Тириона. Совпадение это или нет, но именно после рождения Полумужа Тайвин Ланнистер впал в немилость короля. Кроме того, Мартин описывает любопытные детали внешности Беса: его волосы не золотистые, как у Джейме и Серсеи, а серебристые, как у Дейенерис. Один глаз карлика зеленый, как у матери, а другой — черный, что часто встречается у Таргариенов.

7. Рамси Болтон не издевался над Сансой

Судьба не пощадила Сансу Старк. Девушка, которой досталось от жестокого короля Джоффри, настрадалась и от своего третьего супруга. Сердца зрителей сжимались от жалости, когда Рамси Болтон жестоко надругался над несчастной Сансой и превратил ее жизнь в пытку. Только в книге этого не было совсем. Сансу не выдавали замуж за Рамси. События, описанные в сериале, выпали на долю девушки, которую все считали Арьей Старк. Рамси взял ее в жены, чтобы укрепить свои права на трон короля Севера. На самом деле лже-Арья была подругой детства Сансы.

8. Кейтилин Старк оживили, и она стала леди Бессердечной

Кейтилин Старк — воплощение образа сильной матери и умной женщины — в «Игре престолов» была убита на Красной свадьбе. Ей перерезали горло. На этом судьба героини в сериале завершилась. В книге жену Неда Старка оживила магия Владыки Света. Вернувшись, она стала зловещим существом, полным ненависти. Из ее рта издавался только хрип (рана горла так и не зажила), на расцарапанном лице запеклась черная кровь. Под именем леди Бессердечной Кейтилин, сохранившая все воспоминания, но не знающая ни жалости, ни человечности, принимается жестоко мстить своим врагам. Мартин не раз сетовал, что этого харизматичного персонажа нет в сериале.

9. Дейенерис дважды побывала замужем

Помимо кхала Дрого, в статусе законного супруга Королевы драконов успел побывать Хиздар зо Лорак — представитель одного из самых уважаемых домов Миэрина. В сериале Хиздар погиб, пытаясь защитить Дени от Сынов Гарпии, так и оставшись лишь ее женихом. В книге же Лорак сочетался браком с Матерью драконов. Правда, счастливой пары из них не вышло. Хиздар, по слухам, был одним из лидеров Сынов Гарпии. Горе-муж пытался отравить Дени и приказал убить одного из ее драконов. В конце концов он был свергнут с трона Миэрина сиром Барристаном и отправлен в заточение.

10. Все дети Старков — оборотни-варги

Варгом (оборотнем) в фильме был только Бран, хотя в книге магическими способностями обладали все 6 детей Старков, включая Джона Сноу. Варги наделены даром вселяться в тела животных, а еще они видят вещие сны. Волки на гербе северного королевства — не просто символ. Между любимыми лютоволками Старков и их хозяевами была необычная связь. В книге описывается, как дети Неда и Кейтилин видят глазами своих питомцев, в их шкуре расправляются с врагами. Кстати, Арья со временем научилась вселяться еще и в кошек.

11. В армии мертвых есть гигантские пауки

Фанаты до последнего сезона надеялись на появление в рядах армии мертвых гигантских ледяных пауков, которых описывал в своих книгах Джордж Мартин. Они были охотничьими гончими на службе белых ходоков. Шоураннеры сериала объяснили отсутствие пауков тем, что на экране существа могли бы выглядеть нелепо.

«Большие, словно гончие. Мы, наверно, обсуждали их секунд 30. Ледяные пауки — звучит неплохо для обложки какой-нибудь металл-группы. Но как только они начнут двигаться... как это будет выглядеть? Полагаю, что не очень впечатляюще». Сценарист "Игры престолов" Дэн Уайcc

12. В Винтерфелле нет каминов

По задумке Мартина, замок Винтерфелла построен прямо на месте скопления геотермальных источников. Их горячая вода отапливает помещения, а также обогревает оранжерею, урожай которой спасает жителей Севера в долгие зимы. Авторы сериала решили опустить эти факты, видимо, чтобы добавить ламповых сцен с естественным освещением. На каминах, которые в книжном Винтерфелле не нужны, в последнем сезоне сделан особый акцент, и, надо признать, не зря. На фоне потрескивающих в огне поленьев герои решают судьбы грядущих битв, делают признания в любви, пьют вино и поют пронзительные песни в предчувствии скорой смерти.

13. Дочь Серсеи чуть не стала королевой

Жизнь Мирцеллы Баратеон в «Игре престолов» оборвалась, но в книге она все еще жива. Дочь Серсеи, однако, существенно пострадала, став орудием в руках властной и хитрой Арианны Мартелл. Дорнийская принцесса пыталась выкрасть Мирцеллу и короновать ее как властительницу Вестероса, подняв восстание против правившего тогда короля Томмена и Серсеи. План Арианны потерпел неудачу, а юная Мирцелла была изувечена. Удар меча по лицу рассек ей щеку и лишил светловолосую красавицу уха. Однако ее история еще не закончена.

14. Манс Налетчик жив

Король-за-Стеной удостоился в сериале гораздо меньшего внимания, чем в книге. В 5-м сезоне Станнис велит поджечь его на костре, а Джон убивает стрелой в сердце, чтобы прекратить мучения вождя одичалых. В книге вместо Манса на костре сгорает один из полководцев одичалых, которому Мелисандра придала облик Манса с помощью колдовства. Спасенный Король-за-Стеной, получивший внешность своего мертвого соплеменника, отправляется в Винтерфелл по указанию красной жрицы, чтобы освободить лже-Арью из рук Рамси Болтона. К сожалению, северный вождь оказывается в плену у Рамси. О дальнейшей его судьбе читателям только предстоит узнать.

15. Кхал Дрого не насиловал Дейенерис

Очередной факт, доказывающий, что Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс могут посоревноваться с Джорджем Мартином в любви к сценам жестокости и насилия. В книге первая брачная ночь кхала Дрого и Дейенерис полна нежности и эротизма и в ней нет никакого принуждения и насилия.

16. Жена Робба Старка пережила Красную свадьбу

Стоит начать с того, что экранная жена Робба Старка Талиса — персонаж, полностью выдуманный сценаристами. В книге супругой короля Севера стала дама из Вестероса, Джейн, на которой он женился после бурной ночи, как честный человек. Джейн не присутствовала на Красной свадьбе и не была убита. В отличие от своей «сменщицы» Талисы, которую закололи ножом с нерожденным чадом в утробе, Джейн не носила ребенка. Она очень хотела подарить Роббу наследника, но так и не смогла забеременеть.

17. Станнис не сжигал свою дочь

Душераздирающая сцена сожжения девочки на костре по совету красной жрицы Мелисандры и с согласия отца усилила экранный образ лорда Драконьего Камня, которого окончательно ослепила и привела к гибели жажда власти. В книге дочь Станниса Баратеона Ширен жива и здорова — по крайней мере пока. Полководец вообще не взял в поход на Винтерфелл ни жену, ни дочь, ни даже красную жрицу Мелисандру. Хотя мы знаем, что армия Станниса потерпела поражение, его дальнейшая судьба читателю пока неизвестна. Кто знает — может, он выжил и еще поборется за престол.

18. За Стеной живет добрый упырь на гигантском лосе

Отсутствие харизматичного героя по прозвищу Холодные Руки в сериале расстроило многих фанатов книжной серии. В «Игре престолов» его сюжетную линию частично передали Бенджену Старку. Мартин описывает Холодные Руки как восставшего мертвеца, который, в отличие от других упырей, не желает зла людям. Он путешествует за Стеной на огромном лосе и командует стаей воронов. Его руки холодные и твердые, как камень. Одно из самых таинственных существ за Стеной, с которым мы еще точно встретимся на страницах книги.

19. Сир Барристан жив и правит Миэрином

Прославленный рыцарь Барристан Селми закончил свой экранный путь в 5-м сезоне, пав в схватке с Сынами Гарпии. В книге сир Барристан играет более значимую роль с первых страниц, служа на должности советника по военным вопросам при Неде Старке. Еще тогда он выступал против плана Вариса, который хотел устранить беременную Дейенерис. Став верным соратником Королевы драконов, Барристан не только пережил диверсию в Миэрине, но и остался в нем в качестве правителя, чтобы навести в городе порядок.

20. Мизинец меньше ростом и не болтает лишнего

Персонаж Петир Бейлиш в книге, в отличие от экранного героя, низкорослый, за что он и получил прозвище Мизинец. Кроме того, в сериале лорд Бейлиш постоянно ведет пространные беседы, в том числе много говорит о себе и намекает на собственные мотивы в борьбе за власть. На страницах «Песни Льда и Пламени» лорд Бейлиш предстает перед читателем замкнутым человеком, который не раскрывает никому своих амбициозных планов. В Королевской Гавани на него смотрят как на изворотливого мелкого дельца, всегда готового услужить нужным людям. Никто и помыслить не может, что этот человек намерен претендовать на Железный трон.

А вы читали книги Джорджа Мартина? Как вам кажется, он приберег для нас альтернативную концовку?