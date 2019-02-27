20 фактов о великих писателях, которые вас сильно удивят. Например, один из них украл писсуар
Облики известных писателей мы обычно представляем по тем портретам, что висели в школьном кабинете литературы. Часто это серьезные благообразные мужчины с бородой и не менее серьезные женщины. Но ведь когда-то они были молоды и совершали дерзкие поступки, о которых не рассказывают в школе. А некоторые из них и в старости любили поозорничать.
Мы в AdMe.ru решили показать вам любимых писателей такими, какими вы их, скорее всего, не знали. Возможно, теперь вы по-другому взглянете на их творчество.
Двух любимых такс Антона Павловича Чехова звали очень необычно: Бром Исаевич и Хина Марковна. В то время это были популярные лекарственные средства
Антон Павлович Чехов в 29 лет, 1889 год.
Владимир Владимирович Маяковский в молодости хотел элегантно одеваться, но средств на это не имел. Тогда он взял ленту сестры и стал повязывать ее как галстук
Портрет Владимира Владимировича Маяковского, 1912 год. Поэту здесь 19 лет.
Французский кутюрье Ив Сен-Лоран восхищался стилем Маяковского и его музы Лили Юрьевны Брик. В кабинете у кутюрье висел портрет поэта
Владимир Владимирович Маяковский и Лиля Юрьевна Брик на отдыхе в Ялте, 1926 год.
В молодости Лев Николаевич Толстой за успехи на военной службе должен был получить Георгиевский крест и пожизненную пенсию, но он передал награду другому солдату
Лев Николаевич Толстой в 1851 году (23 года).
«Как я счастлив, что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану», — написал Толстой после завершения работы над «Войной и миром»
Лев Николаевич Толстой играет со своим зятем в шахматы в окружении родных, 1908 год.
При императоре Николае I Федора Михайловича Достоевского едва не казнили. А вот следующий правитель, Александр II, пригласил писателя для воспитательных бесед со своими детьми
Федор Михайлович Достоевский в 1861 году (40 лет).
Однажды Эрнест Хемингуэй украл из своего любимого бара писсуар. Писатель считал, что спустил в этом баре достаточно денег, а потому имел на это право. Писсуар был установлен в доме Хемингуэя
Эрнест Хемингуэй в 1917 году (18 лет).
Сначала Астрид Линдгрен придумала персонажа Господина Швабру, который залетал к мальчику в окно в грустные минуты. Потом швабра сменилась на пропеллер. Так появился Карлсон
Астрид Линдгрен в 91 год (всего она прожила 94 года).
Однажды брат Туве Янссон написал изречение философа Канта на стене туалета. Юная Туве в ответ нарисовала «самое уродливое существо на свете» и подписала: «Кант». Так появился первый муми-тролль
Туве Янссон раскрашивает фигурки муми-троллей, 1956 год.
Агата Кристи написала свой первый роман на спор с сестрой, не верившей, что у Агаты что-то получится. Опубликовать роман согласилось только седьмое по счету издательство
Элегантная Агата Кристи в 1925 году.
Роман «Великий Гэтсби» получил всемирную известность уже после смерти автора. Изначально этот роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда провалился
Семья Фицджеральдов: Фрэнсис Скотт, его жена Зельда и их дочь Фрэнсис («Скотти»), названная в честь отца, 1925 год.
Марк Твен выступал с лекциями на самые необычные темы, собирая полные залы. Лекцию под названием «Первый арбуз, который я украл» пришел послушать Зигмунд Фрейд
Марк Твен и его друг наблюдают за экспериментом, проводимым Николой Тесла (в центре),1894 год.
Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Огня» (основа легендарного сериала «Игра престолов»), всегда носит фуражку, очки, подтяжки и бороду. «Иначе меня никто не узнает», — смеется он
Джордж Р. Р. Мартин в 2011 году.
Рэй Брэдбери не получил никакого образования, кроме школьного. Вместо колледжа, на который не хватило денег, он 3 раза в неделю посещал библиотеку и шутил, что «окончил» ее в 27 лет
Рэй Брэдбери осматривает костюмы, созданные для съемок сериала по мотивам его произведений.
Мало кто знает, что певец Федор Иванович Шаляпин и писатель Максим Горький были лучшими друзьями и даже называли друг друга братьями
Совместный портрет Алексея Максимовича Пешкова (настоящее имя Максима Горького) и Федора Ивановича Шаляпина.
Автор «Человека-невидимки» Герберт Уэллс несколько раз посещал Россию, общался с Лениным и Сталиным. Позже он написал книгу «Россия во мгле», где назвал Ленина «кремлевским мечтателем»
Владимир Ильич Ленин и Герберт Уэллс во время визита последнего в Москву.
Корней Иванович Чуковский прославился как детский писатель, но вообще-то он был еще и литературным критиком. Его работы посвящены творчеству Блока, Ахматовой и других его современников
Поэт Александр Александрович Блок (слева) и литературный критик Николай Васильевич Корнейчуков (настоящее имя Чуковского).
Даниил Иванович Хармс тоже обожал маленьких собачек, как и Антон Павлович Чехов. Вот клички песиков Хармса: «Бранденбургский концерт» и «Чти память дня сражения при Фермопилах» (сокращенно — «Чти»)
Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия — Ювачев) любил подурачиться. Это фото сделано в 1930-х. Кажется, здесь он пытается вдохнуть фонарный столб.
Ироничный драматург Джордж Бернард Шоу был вегетарианцем и дожил до 94 лет. В 90 лет на вопрос о самочувствии он ответил: «Прекрасно, меня никто не беспокоит: те врачи, что предрекали мне смерть без мяса, уже умерли»
Джордж Бернард Шоу лежит на плоту с надписью «Вот что я думаю о читателях». Здесь писателю 93 года.
«Я стараюсь писать по пять часов в день, но трачу два из них на ерунду. Я один из величайших точильщиков карандашей в мире», — говорил о себе автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте
Трумен Капоте в окружении любимых животных, 1971 год.
Какой из перечисленных нами фактов удивил или позабавил вас больше всего?
Фото на превью Hulton Archive / Getty Images