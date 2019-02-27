20 фактов о великих писателях, которые вас сильно удивят. Например, один из них украл писсуар

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Облики известных писателей мы обычно представляем по тем портретам, что висели в школьном кабинете литературы. Часто это серьезные благообразные мужчины с бородой и не менее серьезные женщины. Но ведь когда-то они были молоды и совершали дерзкие поступки, о которых не рассказывают в школе. А некоторые из них и в старости любили поозорничать.

Мы в AdMe.ru решили показать вам любимых писателей такими, какими вы их, скорее всего, не знали. Возможно, теперь вы по-другому взглянете на их творчество.

Двух любимых такс Антона Павловича Чехова звали очень необычно: Бром Исаевич и Хина Марковна. В то время это были популярные лекарственные средства

Антон Павлович Чехов в 29 лет, 1889 год.

Владимир Владимирович Маяковский в молодости хотел элегантно одеваться, но средств на это не имел. Тогда он взял ленту сестры и стал повязывать ее как галстук

Портрет Владимира Владимировича Маяковского, 1912 год. Поэту здесь 19 лет.

Французский кутюрье Ив Сен-Лоран восхищался стилем Маяковского и его музы Лили Юрьевны Брик. В кабинете у кутюрье висел портрет поэта

Владимир Владимирович Маяковский и Лиля Юрьевна Брик на отдыхе в Ялте, 1926 год.

В молодости Лев Николаевич Толстой за успехи на военной службе должен был получить Георгиевский крест и пожизненную пенсию, но он передал награду другому солдату

Лев Николаевич Толстой в 1851 году (23 года).

«Как я счастлив, что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану», — написал Толстой после завершения работы над «Войной и миром»

Лев Николаевич Толстой играет со своим зятем в шахматы в окружении родных, 1908 год.

При императоре Николае I Федора Михайловича Достоевского едва не казнили. А вот следующий правитель, Александр II, пригласил писателя для воспитательных бесед со своими детьми

Федор Михайлович Достоевский в 1861 году (40 лет).

Однажды Эрнест Хемингуэй украл из своего любимого бара писсуар. Писатель считал, что спустил в этом баре достаточно денег, а потому имел на это право. Писсуар был установлен в доме Хемингуэя

Эрнест Хемингуэй в 1917 году (18 лет).

Сначала Астрид Линдгрен придумала персонажа Господина Швабру, который залетал к мальчику в окно в грустные минуты. Потом швабра сменилась на пропеллер. Так появился Карлсон

Астрид Линдгрен в 91 год (всего она прожила 94 года).

Однажды брат Туве Янссон написал изречение философа Канта на стене туалета. Юная Туве в ответ нарисовала «самое уродливое существо на свете» и подписала: «Кант». Так появился первый муми-тролль

Туве Янссон раскрашивает фигурки муми-троллей, 1956 год.

Агата Кристи написала свой первый роман на спор с сестрой, не верившей, что у Агаты что-то получится. Опубликовать роман согласилось только седьмое по счету издательство

Элегантная Агата Кристи в 1925 году.

Роман «Великий Гэтсби» получил всемирную известность уже после смерти автора. Изначально этот роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда провалился

Семья Фицджеральдов: Фрэнсис Скотт, его жена Зельда и их дочь Фрэнсис («Скотти»), названная в честь отца, 1925 год.

Марк Твен выступал с лекциями на самые необычные темы, собирая полные залы. Лекцию под названием «Первый арбуз, который я украл» пришел послушать Зигмунд Фрейд

Марк Твен и его друг наблюдают за экспериментом, проводимым Николой Тесла (в центре),1894 год.

Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Огня» (основа легендарного сериала «Игра престолов»), всегда носит фуражку, очки, подтяжки и бороду. «Иначе меня никто не узнает», — смеется он

Джордж Р. Р. Мартин в 2011 году.

Рэй Брэдбери не получил никакого образования, кроме школьного. Вместо колледжа, на который не хватило денег, он 3 раза в неделю посещал библиотеку и шутил, что «окончил» ее в 27 лет

Рэй Брэдбери осматривает костюмы, созданные для съемок сериала по мотивам его произведений.

Мало кто знает, что певец Федор Иванович Шаляпин и писатель Максим Горький были лучшими друзьями и даже называли друг друга братьями

Совместный портрет Алексея Максимовича Пешкова (настоящее имя Максима Горького) и Федора Ивановича Шаляпина.

Автор «Человека-невидимки» Герберт Уэллс несколько раз посещал Россию, общался с Лениным и Сталиным. Позже он написал книгу «Россия во мгле», где назвал Ленина «кремлевским мечтателем»

Владимир Ильич Ленин и Герберт Уэллс во время визита последнего в Москву.

Корней Иванович Чуковский прославился как детский писатель, но вообще-то он был еще и литературным критиком. Его работы посвящены творчеству Блока, Ахматовой и других его современников

Поэт Александр Александрович Блок (слева) и литературный критик Николай Васильевич Корнейчуков (настоящее имя Чуковского).

Даниил Иванович Хармс тоже обожал маленьких собачек, как и Антон Павлович Чехов. Вот клички песиков Хармса: «Бранденбургский концерт» и «Чти память дня сражения при Фермопилах» (сокращенно — «Чти»)

Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия — Ювачев) любил подурачиться. Это фото сделано в 1930-х. Кажется, здесь он пытается вдохнуть фонарный столб.

Ироничный драматург Джордж Бернард Шоу был вегетарианцем и дожил до 94 лет. В 90 лет на вопрос о самочувствии он ответил: «Прекрасно, меня никто не беспокоит: те врачи, что предрекали мне смерть без мяса, уже умерли»

Джордж Бернард Шоу лежит на плоту с надписью «Вот что я думаю о читателях». Здесь писателю 93 года.

«Я стараюсь писать по пять часов в день, но трачу два из них на ерунду. Я один из величайших точильщиков карандашей в мире», — говорил о себе автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте

Трумен Капоте в окружении любимых животных, 1971 год.

Какой из перечисленных нами фактов удивил или позабавил вас больше всего?