20+ неизбитых фактов о судьбе Марины Цветаевой, которая была неравнодушна к мужской одежде и ненавидела макияж

Непростая судьба Марины Цветаевой и сегодня вызывает любопытство. Она прожила всего 48 лет, однако за эти годы успела многое. Свои первые стихи начала писать в шестилетнем возрасте, а дебютный сборник стихотворений вышел, когда ей было лишь 18 лет. В браке с Сергеем Эфроном, встречу с которым сама Цветаева когда-то назвала чудом, она родила троих детей. Но ее жизнь была наполнена испытаниями, без которых, возможно, мы сегодня не читали бы пронзительные цветаевские строки.

Мы в AdMe.ru прошерстили факты из биографии поэтессы Серебряного века и выяснили, как много не знали об этой удивительной женщине.

Марина Цветаева родилась в интеллигентной семье. Ее отец был профессором Московского университета, искусствоведом и филологом, а мать — пианисткой. Иван Владимирович отличался добротой, мягкостью, трудолюбием. Последнее качество Марина переняла у него. Мария Александровна была моложе своего супруга на 21 год и славилась страстной нетерпимостью.

Мария Александровна мечтала видеть дочь пианисткой, однако самой девочке занятия музыкой не доставляли удовольствия. В 4 года Марина научилась читать и принялась рифмовать слова. Тогда ее мать записала в дневнике: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, — может быть, будет поэт?»

«Ее нельзя назвать злой, нельзя назвать доброй. В ней стихийные порывы. Уменье ни с чем не считаться. Упорство. Она очень способна, умна. Труд над тем, что ей любо, — уже не труд, а наслажденье. Это, конечно, огромно. И она еще только подросток. Время скажет свое». Валерия Цветаева, старшая единокровная сестра Марины

Отец и мать Марины Цветаевой.

Маленькая Марина с детства пыталась обособить свой мир от окружающих, что отдаляло ее от других людей. В характере будущей поэтессы с легкостью уживались упрямство, гордость и даже застенчивость.

После того как у матери обнаружили страшное заболевание, семейство отправилось в Италию. Потом двинулось в Лозанну, затем в Шварцвальд. Там Марина и ее младшая сестра Анастасия учились в пансионе. Спустя 3 года скитаний за границей вернулись в Россию, где мать скончалась. Понимая, что конец близок, Мария Александровна горевала о том, что не увидит своих дочерей взрослыми. С этого момента детство девочек закончилось, а с годами чувство сиротства у Марины только усугублялось.

Марина Цветаева (справа) с сестрой Анастасией.

Как-то Марина отдыхала в Коктебеле и заявила своему другу Максимилиану Волошину, что выйдет замуж только за того, кто угадает ее любимый камень на всем побережье. И буквально чуть ли не в первый день знакомства Сергей Эфрон подарил ей сердолик. Свое обещание Цветаева сдержала: в 19 лет она заключила брак с Сергеем, о котором отзывалась как о великодушном и глубоком юноше и встречу с которым называла чудом.

«Разговор с папой кончился мирно, несмотря на бурное начало. Бурное — с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.— Я знаю, что (вам) в наше время принято никого не слушаться... (В наше время! Бедный папа!) Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и — „выхожу замуж!“.— Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.Он сначала: — На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет.А после: — Ну, а когда же вы думаете венчаться?» Из письма Марины Цветаевой Максимилиану Волошину

Виктория Исакова в роли поэтессы в фильме «Зеркала».

В том же году у них родилась дочь Ариадна, или, как они ласково называли ее, Аля. Она росла невероятно одаренным ребенком: к четырем годам научилась читать, к пяти — писать, а в 6 уже вела дневники. Однажды она написала про мать: «Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит».

Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит». О неприязни к детям свидетельствует один эпизод. Однажды Цветаева пошла на званый ужин в дом, где росла маленькая девочка. Ребенок ползал под столом и менял местами обувь гостей. Правильная пара осталась только у Цветаевой. Гости удивились и спросили, почему же так получилось. Марина Ивановна ответила: «Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель».

Поэтесса с дочерью Ариадной.

В 1917 году Цветаева родила дочь Ирину, хотя очень ждала сына. Это был очень тяжелый период в жизни семьи. Марина даже изменилась внешне: на новые платья денег не хватало, поэтому она перешивала их из портьер, пальто и из других вещей, так что они выглядели довольно «несусветными». Ей было сложно прокормить и обогреть детей, ведь семейство проживало в настоящей «трущобе», где температура по утрам была всего каких-то 4–5 °C.

Ввиду своего тяжелого материального положения Цветаева отдала дочерей в приют, выдав их за сирот. Сестры ее мужа предлагали их забрать, но с одним условием — навсегда. Марина не согласилась. Однажды получила письмо от заведующего приютом, который утверждал, что одна из ее дочерей кричит от голода. Это ее не особо тронуло, она лишь немногословно написала в дневнике: «Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность».

В 1922 году семья переехала в Германию, затем отправилась в Чехию. Там Марина работала словно одержимая: за год написала 90 стихотворений. Аля жила в русской гимназии-интернате и, привыкшая быть вундеркиндом среди взрослых, долгое время не могла найти подход к другим детям. Судя по записям в дневнике поэтессы, Аля не очень-то жаловала мать: «Моя дочь — первый человек, который меня презирал. И, наверное — последний. Разве что — ее дети».

Сама Марина все больше чувствовала свою несовместимость с окружающими. В одном из своих писем она признавалась: «Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т. е. без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа».

«Степан Спицын, друг Ярополка ... встал на колени... и поцеловал ей руки, каждый палец отдельно.— Почему пальцы такие черные? — спросил он.— Потому что я чищу картошку, — ответила Марина Ивановна». Мария Белкина, писатель

Вскоре она поняла, что снова беременна. Поэтесса безумно хотела, чтобы у нее родился сын. Так и произошло: в 1925 году на свет появился Георгий, или, как его называли по-домашнему, Мур. Сын сразу же стал идолом матери и оставался им на протяжении всей ее жизни. Одна из знакомых поэтессы вспоминала: «Вошли мы... в углу колыбель. Я очень люблю маленьких и тотчас же отправилась туда, заранее умиленно улыбаясь. Нагнулась — и остолбенела: синими, холодными, злыми глазами на меня смотрел красивый румяный холеный мужик лет сорока. Я правда помню до сих пор — я испугалась».

Я правда помню до сих пор — я испугалась». Вскоре семья переехала в Париж, там они жили «в тесноте, да не в обиде». Марина Ивановна «гордилась» своей готовкой, говорила: «Если хвалят мою стряпню, я больше горжусь (потому что „не мое“), чем если хвалят мою поэму (мое привычное)». Цветаеву угнетало то, что у нее не было своего стола и тишины — «пустой комнаты с трехаршинным письменным столом, — хотя бы кухонным!».

Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном, детьми Георгием и Ариадной.

В годы отсутствия в России Цветаева поддерживала переписку с Борисом Пастернаком. Их эпистолярный роман длился целых 14 лет. Отношения поэтов были настолько теплыми, что Пастернак опасался, как бы его жена не приревновала к Марине . Он всегда был готов протянуть ей руку помощи и активно помогал в устройстве дел.

. Он всегда был готов протянуть ей руку помощи и активно помогал в устройстве дел. Цветаева обожала всевозможные украшения: от брошек и колец до браслетов и часов. Была неравнодушна к одежде мужского покроя и даже иногда заказывала пальто, созданные по мужским лекалам. Ненавидела макияж, а также считала, что красить губы женщине не очень хорошо. Потому что всякий дурак может подумать, что это она «для него накрасила».

«Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче себя». Марина Цветаева

Марина Цветаева с сыном Георгием.

Со временем одиночество поэтессы только усиливалось, принимая катастрофические масштабы. Дочь одной из ее знакомых писала: «Дружба с <моими> родителями была, по-моему, единственной нормальной дружбой Марины Ивановны — без надрывов, разрывов и разочарований». В 1930-е годы основное место в творчестве Цветаевой заняла проза. Именно этот период одна из исследователей охарактеризовала как «начало ее ранней мудрости».

В поисках заработка Цветаева билась как рыба об лед, но никогда не бралась за заказные работы. Основным источником ее дохода в Париже стали литературные вечера. Она ощущала свой долг не только перед поэзией, но и перед семьей. Нищета была просто ужасающей, Цветаевой приходилось постоянно просить деньги. Она сама стирала, штопала, экономила на продуктах, на транспорте.

Со временем у Цветаевой и Эфрона наметились расхождения во взглядах. Это усугубило ее чувство одиночества. Сергею Эфрону досталась сложная роль: быть заурядным мужем незаурядной жены. В их семействе Цветаева больше всех тосковала по родине и рвалась обратно. В 1937 году в Россию удалось вернуться Ариадне и Сергею Эфрону, а в 1939-м к ним присоединились Марина с сыном.

Об этом периоде она писала так: «Живу, никому не показываясь». Неустойчивость была во всем: в жизни за городом, в коммунальной квартире, в отсутствии документов («живу без бумаг»). Позднее поэтесса осталась одна с Муром. В этот период ей было очень тяжело. Рассказывая об этом, она оставила в дневнике лишь 4 слова: «Разворачиваю рану. Живое мясо». Теперь они жили в коммунальной квартире с сестрой Сергея Эфрона: «Нора — вернее — четверть норы — без окна и без стола». Спустя некоторое время переехали в Голицыно — поселок в часе езды от Москвы.

Знакомая Цветаевой Татьяна Кванина рассказывала, как однажды поэтесса ждала ее с обедом: «Угощала супом. Видимо, не обедала нарочно, ждала меня, хотелось угостить. Я отказывалась, но надо было сесть. Суп — вода с грибами и крупой (жидкий-жидкий!). К супу пирожок, который она разрезала пополам: мне и себе. Мне ее очень жалко. Много настоящего тепла к ней чувствую». Вскоре Марина Ивановна с сыном переехали в Москву. Денег снова не хватало. В качестве кровати она соорудила конструкцию из двух больших сундуков и корзины, получилось нечто «очень жесткое».

Марина Цветаева попрощалась с жизнью 31 августа 1941 года в Елабуге. Точное расположение ее могилы на кладбище остается неизвестным.