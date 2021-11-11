20+ недавно вышедших книг, которые в корне изменят предвзятое отношение к современной литературе

Чашечка ароматного чая, согревающий плед и хорошая книга в руках — для многих это незаменимые атрибуты длинных осенних вечеров. Одни делают выбор в пользу старой доброй классики, ну а другие предпочитают актуальную литературу. К тому же за последние 5 лет свет увидело много добротных изданий, на которые определенно не будет жаль потраченного времени.