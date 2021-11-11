20+ недавно вышедших книг, которые в корне изменят предвзятое отношение к современной литературе
Чашечка ароматного чая, согревающий плед и хорошая книга в руках — для многих это незаменимые атрибуты длинных осенних вечеров. Одни делают выбор в пользу старой доброй классики, ну а другие предпочитают актуальную литературу. К тому же за последние 5 лет свет увидело много добротных изданий, на которые определенно не будет жаль потраченного времени.
Мы в AdMe.ru основательно прошерстили читательские форумы и выяснили, какие же современные книги стоит почитать.
- Ричард Осман. Клуб убийств по четвергам (2020)
Четверо друзей, разменявших восьмой десяток, каждый четверг встречаются в комнате для отдыха и обсуждают громкие преступления. Однажды им предстает возможность раскрыть одно дело. Смогут ли они поймать виновного или это окажется им не по силам? Сюжет дебютного романа ведущего BBC газета The Times назвала гениальным, а Стивен Спилберг уже приобрел права на экранизацию книги.
- Тана Френч. Искатель (2020)
В «Искателе» читателю предлагают насладиться жизнью в ирландской глубинке — именно туда переехал бывший полицейский из Чикаго. Мужчина надеялся обрести покой, однако не тут-то было: к нему обращается за помощью молодой человек, который пытается найти своего пропавшего брата. В ходе расследования полицейский понимает, что зло следует за ним повсюду. Но удастся ли ему найти исчезнувшего?
- Сара Пеннер. Тайная лавка ядов (2021)
В дебютном романе Сара Пеннер рассказывает историю о женах, которые покупали эликсиры в одной тайной лавке и с помощью этих снадобий мстили своим нерадивым мужьям. Однажды туда зайдет 12-летняя покупательница, и сюжет неожиданно приобретет совсем другой оборот. Романом уже заинтересовалась кинокомпания Foх, а одна читательница оставила такой восторженный отзыв о ней: «Очарована этой безупречной книгой. Не могла перестать рассказывать мужу о ней. А все потому, что мне просто нужно было поделиться эмоциями».
- Салман Рушди. Кишот (2019)
Кажется, создавая этот роман, автор вдохновлялся приключениями Дон Кихота. Герой книги, так же как и хитроумный идальго, безумно влюблен и странствует по свету. Он пытается доказать своей даме сердца, которая, кстати, является телезвездой, что достоин быть рядом с ней. Но оценит ли она его старания? В 2019 году произведение вошло в шорт-лист Букеровской премии.
- Люсинда Райли. Комната бабочек (2019)
«Комната бабочек» — это грандиозная семейная сага. Героиня живет в старинном особняке, где провела все детство. Она решает его продать и тем самым избавиться от груза воспоминаний. Однако все меняется, когда на пороге появляется ее первая любовь — парень, который готов рассказать ей страшную тайну, связанную с ее детством.
- Симона де Бовуар. Неразлучные (2021)
Легендарная писательница создала «Неразлучных» 67 лет назад. Книгу опубликовали только в 2020 году и перевели на английский в 2021-м. Все из-за того, что тогда ее посчитали слишком личной. Это история крепкой дружбы двух девушек, которые борются за право быть свободными и выбирать спутника жизни по своему усмотрению.
Автор романа «Неразлучные» Симона де Бовуар.
- Николас Спаркс. Возвращение (2020)
«Возвращение» — новинка автора бестселлеров «Дорогой Джон» и «Дневник памяти», которые были экранизированы. Сюжет «Возвращения» строится вокруг военного хирурга Тревора, у которого ушел из жизни дедушка. Последние слова перед его кончиной серьезно озадачили героя, и он решает отправиться в долгий путь, чтобы узнать все. Не обошлось в романе и без любовной линии.
- Бернадин Эваристо. Девушка, женщина, иная (2019)
В 2019 году книга удостоилась Букеровской премии, а также множества других престижных наград. В ней повествуется о 12 персонажах, проживающих в течение нескольких десятилетий в Великобритании. Каждая глава отведена определенной женщине, однако судьбы всех героинь так или иначе пересекаются между собой.
- Квентин Тарантино. Однажды в Голливуде (2021)
«Однажды в Голливуде» — литературный дебют режиссера Тарантино. Книга представляет собой художественную адаптацию сценария одноименного фильма. Действие, как и в кино, разворачивается в 60-х годах и напрямую связано с миром Голливуда. Как сказал сам автор, роман является полным переосмыслением всей истории, рассказанной в кинокартине.
- Сорен Свейструп. Каштановый человечек (2018)
«Каштановый человечек» — атмосферный детектив-триллер от датского писателя и создателя культового сериала «Убийство» и фильма «Снеговик» Сорена Свейструпа. В нем расследуется ряд страшных преступлений, причем в каждом из них имеют место фигурки человечков, собранных из каштанов и спичек. На них обнаруживают отпечатки пальцев пропавшей девочки, которую уже давно все считали скончавшейся.
- Эрве Ле Телье. Аномалия (2020)
8-й роман Эрве Ле Телье «Аномалия» в 2020 году удостоился Гонкуровской премии. Сюжет строится вокруг рейса Париж — Нью-Йорк, который случайным образом перевозит одних и тех же пассажиров с разницей в несколько месяцев. Читатели найдут здесь элементы фантастики, триллера, детектива и даже любовную линию.
- Кристин Ханна. Четыре ветра (2021)
«Четыре ветра» — долгожданная новинка от создательницы бестселлеров «Соловей» и «С жизнью наедине». Она погрузит читателей в 30-е годы, когда люди теряли работу, а некогда плодородная земля стала пустынной. Главная героиня окажется перед мучительной дилеммой: покинуть родные края в поисках лучшей жизни или же остаться на любимой земле. И этот непростой выбор будет сделан. Как сказал один из читателей, «эта книга сделает с вашим сердцем невероятное: и разобьет его, и одновременно обнадежит».
- Роми Хаусманн. Милое дитя (2019)
«Милое дитя» затронет души читателей, которым нравятся фильмы «Исчезнувшая» и «Комната». 14 лет назад у семейной пары пропала дочь. Полиция предполагает, что девочка сбежала от похитителей и попала под колеса машины всего в паре часов езды от дома. Родители едут в больницу, чтобы удостовериться, она ли это, и там с ними происходит совершенно невероятная вещь.
- Тейлор Дженкинс Рейд. Семь мужей Эвелин Хьюго (2017)
Роман «Семь мужей Эвелин Хьюго» был выпущен в 2017 году, а двумя годами позже им заинтересовалась студия «Fox 21», которая собирается снять сериал по его мотивам. В книге голливудская дива 50–70-х годов Эвелин Хьюго рассказывает историю своей жизни журналистке Монике, которая должна будет написать биографию актрисы и опубликовать после ее кончины. Почему такая честь выпала именно Монике — никто не знает, даже она сама, но все выяснится на последних страницах.
- Салли Руни. Нормальные люди (2018)
«Нормальные люди» — 2-я книга восходящей звезды ирландской литературы Салли Руни. В 2018 году произведение вошло в лонг-лист Букеровской премии, а в 2020 году его превратили в сериал из 12 эпизодов. Это история о двух школьниках, которые учатся в одном классе и поначалу даже не обращают внимания друг на друга. Но однажды, когда они заведут недолгий, но наэлектризованный разговор, их жизни резко изменятся.
- Салли Хэпворс. Семья по соседству (2018)
«Семья по соседству» придется по вкусу поклонникам «Отчаянных домохозяек» и «Большой маленькой лжи». В небольшой город приезжает Изабель, которая сразу же привлекает внимание местных жителей. С ней сближаются три женщины, доверяя ей свои тайны. Книга настолько захватывающая, что будет держать в напряжении вплоть до самой последней страницы.
- Сигридур Бьёрнсдоттир. Остров (2016)
«Остров» — антиутопия XXI века. Этот неспешный роман начинается с того, что Исландия в один миг полностью отключается от интернета. Для жителей больше не существует ни войн, ни катастроф, происходящих за пределами их местонахождения. Ну а главному герою остается довольствоваться лишь вещами и камнями, ведь у него нет даже близких людей.
- Алекс Норт. Тени теней (2020)
Один из героев триллера, Чарли, 25 лет назад совершил жуткое преступление, впоследствии вдохновившее подражателей. Его жертва и сам он были друзьями Пола, который после этого случая уехал из города в попытке забыть произошедшее. Однако его мать тяжело больна, и он вынужден приехать в городок, в котором начинают твориться совершенно невообразимые вещи.
- Джессика Брудер. Земля кочевников (2017)
Книга увидела свет в 2017 году, а в 2020-м был снят одноименный оскароносный фильм с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Автор рассказывает о выдержке и мужестве пожилых людей, которые в связи с тяжелой экономической обстановкой в стране погрузили свой скарб в фургон и стали современными кочевниками. Они скитаются в поисках сезонной работы и одновременно с этим обретают новых друзей.
- Жан-Поль Дюбуа. Не все люди живут одинаково (2019)
За «Не все люди живут одинаково» французский писатель Жан-Поль Дюбуа в 2019 году получил Гонкуровскую премию. Эта книга о молодом человеке, который отбывает наказание в тюрьме. Сидя там, он ежеминутно вспоминает о своем прошлом, а читатель тем временем начинает понимать, что же привело героя к совершению противоправного деяния.
- Эми Хармон. Из песка и пепла (2016)
Действие романа разворачивается в 40-х годах в Италии. Ева находит спасение в монастыре, где встречает свою первую любовь — Анджело, который стал священником. Они ни капли не сомневаются в своих чувствах, но сможет ли Анджело предать Всевышнего ради любви к женщине?
- Стивен Кинг. Позже (2021)
В новом романе король ужасов рассказывает о мальчике, который оказался наделен сверхъестественными способностями: он может видеть уже ушедших из жизни людей и даже вести борьбу с ними. Параллельно с этим описывается и непростая история взросления подростка.
Любите ли вы современную литературу? Если да, то на какие книги, по вашему мнению, стоит обратить внимание?
Фото на превью Married Life / Sidney Kimmel Entertainment
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