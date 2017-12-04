20 фотографий известных писателей, какими их мало кто видел

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При словах «культовый писатель» на ум приходят два образа: либо человек с невероятно трудной судьбой, который всю жизнь только и занимался, что преодолением бесчисленных несчастий, о чем потом и писал; либо этакий небожитель литературного мира, который всю жизнь провел за рабочим столом, изредка выбираясь на балы, чтобы потренировать свой французский. Но какова же в действительности реальная жизнь легендарных литераторов?



AdMe.ru предлагает взглянуть на обычные дни известных писателей. Приготовьтесь удивляться.