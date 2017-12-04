20 фотографий известных писателей, какими их мало кто видел

При словах «культовый писатель» на ум приходят два образа: либо человек с невероятно трудной судьбой, который всю жизнь только и занимался, что преодолением бесчисленных несчастий, о чем потом и писал; либо этакий небожитель литературного мира, который всю жизнь провел за рабочим столом, изредка выбираясь на балы, чтобы потренировать свой французский. Но какова же в действительности реальная жизнь легендарных литераторов?

AdMe.ru предлагает взглянуть на обычные дни известных писателей. Приготовьтесь удивляться.

Король ужасов Стивен Кинг и его «чудовища»

Лев Николаевич играет в городки

Эрих Мария Ремарк и его товарищ

Джек Лондон (слева) на отдыхе

Максим Горький атакует Федора Шаляпина

Джон Р. Р. Толкин продумывает образ Гэндальфа

Экзистенциальный кот и его секретарь Жан-Поль Сартр

Ничего интересного, просто снимок Нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса

Альбер Камю осознает, что в жизни нет смысла

Владимир Набоков ловит бабочек

А Хемингуэй боксирует

Харуки Мураками позирует на фоне Токио

Сэлинджер с собаками во ржи

Ильф и Петров продумывают очередные махинации товарища Бендера

Великолепная Астрид Линдгрен говорит глазами: «Он улетел, но обещал вернуться!»

Марк Твен курит сигару с котенком в руках

Джон Стейнбек думает о собаках и людях

Сергей Есенин читает стихи своей маме

Анна Ахматова грустит

Рэй Брэдбери позирует на фотосессии

И вновь Эрнест Хемингуэй и его отношение к этой чертовой жизни

А вы себе их так представляли?

Фото на превью foto.yandex

25 На склад!
11 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!