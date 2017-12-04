20 фотографий известных писателей, какими их мало кто видел
При словах «культовый писатель» на ум приходят два образа: либо человек с невероятно трудной судьбой, который всю жизнь только и занимался, что преодолением бесчисленных несчастий, о чем потом и писал; либо этакий небожитель литературного мира, который всю жизнь провел за рабочим столом, изредка выбираясь на балы, чтобы потренировать свой французский. Но какова же в действительности реальная жизнь легендарных литераторов?
AdMe.ru предлагает взглянуть на обычные дни известных писателей. Приготовьтесь удивляться.
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Харуки Мураками позирует на фоне Токио
Сэлинджер с собаками во ржи
Ильф и Петров продумывают очередные махинации товарища Бендера
Великолепная Астрид Линдгрен говорит глазами: «Он улетел, но обещал вернуться!»
Марк Твен курит сигару с котенком в руках
Джон Стейнбек думает о собаках и людях
Сергей Есенин читает стихи своей маме
Анна Ахматова грустит
Рэй Брэдбери позирует на фотосессии
И вновь Эрнест Хемингуэй и его отношение к этой чертовой жизни
А вы себе их так представляли?
Фото на превью foto.yandex