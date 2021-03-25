20+ фактов о «Войне и мире» — книге, которую не любят школьники, но зачитывают до дыр взрослые по всему миру

В дореволюционное время слово «мир» имело 2 варианта написания и 2 значения: «мiръ» — «Вселенная, люди» и «миръ» — антоним к слову «война». После орфографической реформы 1917–1918 годов слова стали писаться одинаково. Существует легенда, что Толстой якобы использовал в названии слово «міръ», то есть «Вселенная, люди».

А еще герои романа взрослеют с разной скоростью. В первый раз мы встречаем Наташу Ростову в возрасте 13 лет. На дворе август 1805 года: «В комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то кисейной юбкою». Тогда же мы знакомимся со старшей сестрой Наташи Верой. На тот момент она на 4 года старше, а значит, ей 17 лет. В декабре 1806 года Вера уже предстает перед нами «двадцатилетней красивой девицей», которая за год успела вырасти на 3 года.

Помимо путаницы с возрастом, в эпопее есть еще несколько неточностей. Критике в основном подвергались недостоверные описания событий и в целом, и в мелочах. Например, в романе есть сцена, в которой император кидает в толпу бисквиты. Критики настаивали, что такой «некрасивой» сцены не могло быть. Чтобы отстоять свою правоту, Толстой просто указал на «книгу Глинки, посвященную Государю Императору». Но эпизода с бисквитами в произведении Сергея Глинки нет.

Были у критиков и другие вопросы. Так, видимо, подчеркивая характер Анатоля Курагина, Толстой описывает, как он шел во время представления в театре среди рядов, позвякивая шпорами и саблей. А ведь офицеры никогда не носили оружие и шпоры в театре.