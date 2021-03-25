20+ фактов о «Войне и мире» — книге, которую не любят школьники, но зачитывают до дыр взрослые по всему миру
Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» занимает 3-е место в списке 10 лучших книг всех времен по версии Time и 20-е место в составленном BBC списке 200 лучших романов. Эпопея переведена на множество языков и входит в школьную программу.
Мы в AdMe.ru перечитали четырехтомник и готовы объяснить читателям некоторые сложные моменты и напомнить о занимательных фактах.
Написание книги
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Помимо того, что супруга писателя занималась бытом и воспитанием детей, она также была литературным агентом Толстого: его редактором, корректором и рецензентом в одном лице. В начале их совместной жизни она переписывала романы мужа, о чем рассказала в своем дневнике: «Счесть, сколько раз я переписывала „Войну и мир“, невозможно».
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Имена некоторых героев, в том числе Наташи Ростовой, и описание семейных сцен Ростовых Толстой взял из неопубликованной повести своей жены С. А. Берс «Наташа», написанной до свадьбы летом 1862 года.
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Изначально автор собирался написать роман о декабристах. И действительно начал его писать — спустя четыре года после объявления амнистии. Писатель даже придумал главного героя и написал три первых главы, но пришел к пониманию, что произведение необходимо расширить и дополнить.
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Автору первая глава книги далась очень тяжело. Только спустя почти год работы и 15 черновиков писатель получил наконец то, что его удовлетворило. По историческим сведениям, Толстой писал роман 6 лет, при этом переписывал его вручную 8 раз, а отдельные эпизоды — более 26 раз. В произведении насчитывается 559 действующих лиц. Рукописный фонд романа составляет 5202 листа.
Герои романа
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В своей статье Толстой говорит, что фамилии персонажей эпопеи созвучны фамилиям реальных людей, но характеры полностью выдуманы. Несмотря на уверения автора, герои вовсе не такие выдуманные, как кажется на первый взгляд. Литераторы обратили внимание, что у многих есть реальные прототипы — например, жена писателя Софья.
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Произведения Толстого отличаются яркой реалистичностью. Его многогранные герои не делятся на плохих и хороших — как в настоящей жизни. В целом в «Войне и мире» нет ни одного по настоящему положительного героя — все совершают ошибки. Наташа Ростова обманула Андрея Болконского: после помолвки она влюбилась в Курагина и собиралась с ним бежать. Пьер Безухов дает лучшему другу честное слово не кутить больше с компанией мерзавцев и тут же едет к ним. Благородный Николай Ростов проигрывает крупную сумму в карты, что напрямую влияет на благополучие его семьи.
Ошибки и неточности
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В дореволюционное время слово «мир» имело 2 варианта написания и 2 значения: «мiръ» — «Вселенная, люди» и «миръ» — антоним к слову «война». После орфографической реформы 1917–1918 годов слова стали писаться одинаково. Существует легенда, что Толстой якобы использовал в названии слово «міръ», то есть «Вселенная, люди».
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А еще герои романа взрослеют с разной скоростью. В первый раз мы встречаем Наташу Ростову в возрасте 13 лет. На дворе август 1805 года: «В комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то кисейной юбкою». Тогда же мы знакомимся со старшей сестрой Наташи Верой. На тот момент она на 4 года старше, а значит, ей 17 лет. В декабре 1806 года Вера уже предстает перед нами «двадцатилетней красивой девицей», которая за год успела вырасти на 3 года.
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Помимо путаницы с возрастом, в эпопее есть еще несколько неточностей. Критике в основном подвергались недостоверные описания событий и в целом, и в мелочах. Например, в романе есть сцена, в которой император кидает в толпу бисквиты. Критики настаивали, что такой «некрасивой» сцены не могло быть. Чтобы отстоять свою правоту, Толстой просто указал на «книгу Глинки, посвященную Государю Императору». Но эпизода с бисквитами в произведении Сергея Глинки нет.
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Были у критиков и другие вопросы. Так, видимо, подчеркивая характер Анатоля Курагина, Толстой описывает, как он шел во время представления в театре среди рядов, позвякивая шпорами и саблей. А ведь офицеры никогда не носили оружие и шпоры в театре.
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Также читатели заметили, что, судя по датам, Лиза Болконская была беременна целых 15 месяцев.
Экранизации
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На настоящий момент «Война и мир» послужила основой для 11 кинематографических и телевизионных экранизаций, включая грандиозную четырехчастную эпопею Сергея Бондарчука, для съемок которой в Советской армии был создан специальный конный полк.
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Мало кто знает, что в СССР задумались об экранизации книги после успешного фильма Кинга Видора, в котором роль Наташи сыграла Одри Хепбёрн.
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В советской экранизации Пьера Безухова сыграл сам Бондарчук, которому для роли пришлось поправиться на 10 кг. В то время режиссеру уже было больше 40 лет.
Интересные факты
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Автор не увидел свое произведение в том варианте, в котором сейчас читаем его мы. Первая версия сильно отличалась от современной. В ранних редакциях эпопеи Андрей Болконский оставался жив, а книга содержала еще больше описаний и французского текста. Также роман был в 2 раза короче, в нем почти отсутствовали философские рассуждения.
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Толстой боролся за большой гонорар и получил его. Если Достоевскому с трудом удавалось выбивать из редакторов журналов и книгоиздателей по 150–250 рублей за печатный лист, то Лев Николаевич продал «Русскому вестнику» эпопею «Война и мир» по 500 рублей за лист и сам занялся подготовкой ее отдельного издания.
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По статистике, чаще всего — 1 627 раз — в романе употребляется слово «было». Наиболее часто в книге встречаются существительные и имена собственные: «князь», Пьер, Андрей, Наташа, «время». Ни «война», ни «мир» в этот список не попали.
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«Войну и мир» часто сравнивают с книгой другого писателя — «Тихим Доном» Шолохова. Здесь, как и в эпопее Толстого, изображается жизнь народа в переломный исторический период, дается описание трагических судеб, людских стремлений и духовных поисков.
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В 1886 году в Японии вышла тоненькая книга со сложным названием — перевод «Войны и мира». Оказалось, переводчик взял на себя смелость и «выкинул из произведения все лишнее», оставив только «главное» — любовную линию. Книга вышла под названием «Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе».
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Книгу любят читать и звезды. Актеры новой экранизации и вовсе повально восхищены романом. Вот что говорит актриса Джиллиан Андерсон: «Несмотря на то что события разворачиваются в 1800-х годах, это те же самые война и любовь, романтические отношения и предательства. Здесь все так же, как у Шекспира, как в других великих произведениях, — они стали особенными, поскольку описанные в них события не теряют своей актуальности».
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А вот слова актера Пола Дано, сыгравшего Пьера: «Каким-то образом Толстой умудрился запечатлеть внутренний мир, а он вне времени. Он знал, как мы думаем и чувствуем. Эта книга так же актуальна сейчас, как и раньше. Вот почему человеческий элемент — самая важная часть книги, именно к ней мы всегда обращаемся».
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Людям стыдно признаваться, что они не читали «Войну и мир». По статистике, две трети россиян хотя бы раз в жизни умело вводили в заблуждение собеседника, размышляя о поступках героев и рассказывая о книгах, которые никогда не читали. Среди непрочитанных лидируют романы Льва Толстого и Федора Достоевского.
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В марте 2020 года англоязычные пользователи интернета устроили коллективное чтение романа «Война и мир» и прочитали книгу за три месяца.
А вы читали роман в школе? Пробовали перечитывать, когда повзрослели?