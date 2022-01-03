20+ фактов о Толкине, который был предан одной женщине более полувека и перевернул мир современного фэнтези

3 января исполняется 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина, чьи фантастические персонажи уже давно завоевали весь мир. Его знаменитую трилогию «Властелин колец» экранизировал Питер Джексон, а в 2003 году BBC поставила этот роман на первую строчку рейтинга «200 лучших книг». Но мало кто знает о жизни самого писателя, которая была наполнена всевозможными приключениями.