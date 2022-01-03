20+ фактов о Толкине, который был предан одной женщине более полувека и перевернул мир современного фэнтези
3 января исполняется 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина, чьи фантастические персонажи уже давно завоевали весь мир. Его знаменитую трилогию «Властелин колец» экранизировал Питер Джексон, а в 2003 году BBC поставила этот роман на первую строчку рейтинга «200 лучших книг». Но мало кто знает о жизни самого писателя, которая была наполнена всевозможными приключениями.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к творчеству Толкина и прочитали не один его роман.
- Родители Толкина были родом из Великобритании, но сам Джон появился на свет вовсе не в Англии, как многие привыкли думать, а в ЮАР. У него был младший брат. Отец скончался, когда старшему сыну было 3 года. Семья осталась без средств к существованию и была вынуждена переехать в Англию.
- Дети находились на домашнем обучении, и, пожалуй, именно Рональд (как его называли дома) был самым прилежным учеником. Мать научила его азам ботаники и пробудила интерес к растениям. Он любил рисовать пейзажи, но еще больше интересовался изучением иностранных языков. В 4 года научился читать, а вскоре после этого и писать. Рональд не проникся «Островом сокровищ» Стивенсона, но был весьма неравнодушен к «Алисе в Стране чудес» Кэрролла.
- В 34 года его мать умерла от сахарного диабета. 12-летний мальчик и его брат отправились на попечение священника Френсиса Моргана. К тому времени Рональд освоил греческий, латынь и занялся созданием собственных языков для удовольствия. Впоследствии он выучил порядка 19 иностранных языков.
- В 16 лет встретил любовь всей своей жизни — сироту Эдит Мэри Бретт, старше его на 3 года. Но сначала ему несколько лет запрещали видеться с ней, так как она была отвлекающим фактором в успешной учебе мальчика. Будучи подростками, они проводили много времени вместе и даже совершали совместные шалости, например, сидя на крыше в чайной, бросали кусочки сахара в шляпы прохожих. Запрет на встречи и разговоры с Эдит Мэри для Толкина действовал до 21 года.
- Вечером накануне 21-летия Толкин написал письмо Эдит Мэри, в котором признался, что никогда не переставал любить ее, и предложил ей стать его женой. Девушка ответила, что уже помолвлена с другим, но упомянула, что сделала это лишь из-за того, что полагала, будто Джон уже давно равнодушен к ней. Недолго думая, он бросил все и поехал к возлюбленной.
- Они провели весь день на прогулке, и уже под вечер Эдит Мэри приняла предложение Рональда. Она написала несостоявшемуся супругу письмо о том, что разрывает отношения, и вернула ему обручальное кольцо. В этом же году Эдит Мэри и Рональд заключили брак. В письме к брату Толкин восхищался своей супругой, написав, что поражен ее готовностью выйти замуж за человека без работы, с небольшими деньгами и без перспектив.
- Среди героев книг Толкина есть смертный человек Берен и эльфийка Лутиэн. Так вот, описание первой встречи героев было вдохновлено его женой Эдит, которая однажды на прогулке начала танцевать на живописной полянке под лучами солнца, равно как и Лутиэн: «Свету, играющему на листьях дерев, пению чистых вод, звездам, встающим над туманной землей, подобна была ее красота, а в лице ее был сияющий свет».
- В 1911 году Толкин странствовал по Швейцарии. Кстати, путешествие по Мглистым горам Бильбо Бэггинса из «Хоббита» основано на пути самого писателя, который он проделал вместе с 12 товарищами в этой стране.
- В 1917 году супруга родила первенца Джона. Спустя несколько лет после этого события Толкина включили в коллектив, работавший над созданием Оксфордского словаря. Ему поручили заниматься этимологией слов германского происхождения, начинающихся на букву W.
- Потом последовала успешная научная карьера в Университете Лидса, где он стал самым молодым профессором. Позднее перешел в Оксфордский университет. Примерно в этот же период занимался переводом «Беовульфа», закончил его в 1926 году, но так и не опубликовал. Этим спустя более 40 лет после кончины отца занялся его сын.
- Всего у писателя было четверо детей. Когда они были малышами, Толкин каждый год писал для них иллюстрированные письма от Рождественского Деда (Father Christmas). В позднейшем они вошли в сборник, опубликованный в 3-ю годовщину кончины писателя. Его редактором стала вторая жена его младшего сына. Высказывались мнения о том, что некоторые письма были положены в основу «Властелина колец». Так, например, по заверению некоторых филологов, Гэндальф был списан с Рождественского Деда.
- В конце 1930-х годов писатель начал работу над «Властелином колец» и закончил сагу спустя почти десятилетие — примерно в 1948 году. Написание шло медленно, потому что он совмещал писательство с преподаванием в университете и был невероятным перфекционистом, такое мнение можно сложить из-за того, что он создал кучу черновиков. Кстати, некоторые персонажи «Властелина колец» были вдохновлены куклами его детей. Например, Том Бомбадил был списан с куклы сына Майкла.
- Роман задумывался автором как единая книга, но для того, чтобы свести к минимуму любые потенциальные финансовые потери из-за высокой стоимости набора текста и скромных ожидающихся продаж, издательство решило поделить роман на 3 части.
- Интересно, что любовной линии Арагорна и Арвен в романе могло и не быть, если бы не настойчивость Толкина. Издатель «Властелина колец» назвал эту любовную линию ненужной и поверхностной и потребовал исключить ее. Раздосадованный Толкин тут же отправил ответное письмо, в котором настоял на исцеляющей силе любви, назвав эту линию «берущей за душу аллегорией надежды».
- Печатные издания довольно-таки тепло приняли это произведение, назвав его «одним из величайших творений фантастики XX века». Другая газета написала, что «англоязычный мир поделен на тех, кто читал „Властелина колец“ и „Хоббита“, и тех, кто только собирается это сделать». В 1957 году сагу удостоили Международной премии фэнтези. Она остается одним из популярных художественных произведений XX века. Ну а известность Толкина взлетела настолько, что он попросил убрать свой номер из телефонного справочника из-за навязчивых звонков поклонников.
- В 2001 году Питер Джексон экранизировал первую часть «Властелина колец». Но мало кто знает, что задолго до этого Стэнли Кубрик подумывал снять фильм по мотивам этой книги, а в качестве актеров хотел взять участников группы Beatles. Планировалось, что Пол Маккартни сыграет Фродо, Джон Леннон — Голлума, Джордж Харрисон — Гэндальфа, а Ринго Старр — Сэмуайза Гэмджи. Однако писатель отказал им в этой идее, так как не был большим поклонником группы.
- В 1961 году Клайв С. Льюис предложил выдвинуть кандидатуру Толкина на Нобелевскую премию по литературе. Однако комитет отклонил заявку, объяснив это тем, что произведения этого писателя «ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса».
- Толкин любил подшутить над другими людьми, причем весьма нестандартными способами. Так, например, он мог расплатиться с лавочником вставными зубами или же прийти на вечеринку в костюме полярного медведя. По признанию самого писателя, у него было настолько простое чувство юмора, что даже «благосклонные критики находили его утомительным».
- Свой первый автомобиль Толкин купил в 1932 году, но, по правде сказать, он был никудышным водителем. Рональд мог ехать по улице с односторонним движением не в том направлении, тараня другие машины и приговаривая при этом: «Атакуй их, и они бросятся врассыпную!» В дальнейшем отказался от использования автомобилей из-за их неэкологичности.
- Писатель был весьма бережливым человеком. Он записывал все свои траты, даже такие мелкие, как покупка почтовых марок или лезвий для бритвы. А однажды, когда государство затеяло финансирование сверхзвукового самолета из бюджета, Толкин поперек своей налоговой декларации написал: «Ни пенни на „Конкорд“!»
- Супруга писателя скончалась в 1971 году в возрасте 82 лет. Толкин безумно тосковал по жене. В 1972 году он стал командором ордена Британской империи, тогда же Оксфордский университет присудил ему докторскую степень по литературе.
- Писатель ушел в мир иной после болезни, спустя 21 месяц после кончины жены. Супруги похоронены в одной могиле. На общем надгробии высечены их имена, даты жизни, а также имена героев Лутиэн (у Эдит) и Берен (у Рональда).
- Сегодня Толкина называют отцом современного фэнтези. С 2003 года по инициативе Общества толкинистов проводится День чтения Толкина, который ежегодно проходит 25 марта по всему миру. В 2008 году The Times в рейтинге «50 величайших британских писателей с 1945 года» разместила его имя на 6-й строчке. В 2019 году на экраны вышел биографический фильм «Толкин», рассказывающий о важных событиях в жизни писателя, вдохновивших его на создание произведений, которые мы сегодня называем великими.
Читали ли вы романы Толкина? Если да, то какой из них навсегда останется в вашей памяти?
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