20+ фактов о самом мистическом романе XX века, который до сих пор не дописан

На балу Воланд говорит героине, что в ее жилах течет королевская кровь. Узнавший Маргариту по дороге на бал толстяк называет ее «светлая королева Марго» и лопочет, «мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара» — здесь явный намек на Варфоломеевскую ночь, которой закончилась свадьба Маргариты де Валуа с будущим королем Генрихом IV. Но у этой королевы Марго не было детей, поэтому, возможно, речь идет о Маргарите Наваррской.