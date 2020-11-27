20+ фактов о самом мистическом романе XX века, который до сих пор не дописан
У «Мастера и Маргариты» был настоящий соавтор — жена Булгакова Елена Сергеевна. После того как Михаила Афанасьевича не стало, целью женщины стало собрать воедино отдельные главы и опубликовать главный роман писателя. Но и она не успела застать опубликованное произведение, которое остается любимым уже у нескольких поколений читателей.
Мы в AdMe.ru нежно любим «Мастера и Маргариту» и иногда соревнуемся, кто чаще остальных перечитывал книгу. А еще мы никогда не устанем искать неожиданные интерпретации и факты об этом романе.
- Роман мог бы называться «Черный маг», «Копыто инженера», «Жонглер с копытом», «Сын Велиара», «Гастроль Воланда», «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», «Подкова иностранца», «Он явился», «Пришествие», «Черный маг», «Копыто консультанта» или «Князь тьмы».
- Писатель сжег первую версию романа, в которой, кстати, не было ни Мастера, ни Маргариты.
- Московский мир изображен в романе довольно зло и карикатурно. Возможно, дело в том, что Булгаков не любил столицу.
- Действие «Мастера и Маргариты» начинается 1 мая, и некоторых читателей смущает небывало жаркий закат в это время года. Но в 1929 году в этот день в Москве действительно наблюдалось необычное резкое потепление.
Мастер и Маргарита
- Мастера Булгаков сначала называл Фаустом и Поэтом. В первых версиях этот персонаж имел черты своего автора: «лицо заросло щетиной», «хорошо знакомый рыжеватый вихор». В сериале 2005 года на титульном листе романа о Понтии Пилате можно разобрать, что отчество автора романа — Афанасьевич.
- Одним из прототипов Мастера был любимый писатель Булгакова — Гоголь. В одной из версий романа герой описывался так: «Худой и бритый блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом».
- Главным прототипом Маргариты была третья жена писателя — Елена Сергеевна Булгакова. Их роднят даже такие детали, как «косящий разрез глаз» (у Елены Сергеевны) и «чуть косящая на один глаз ведьма» (героиня романа).
- В Елене Сергеевне было много ведьминского. Согласно воспоминаниям Владимира Лакшина, в 60-х годах, договорившись по телефону встретиться с Твардовским в редакции «Нового мира», Булгакова появилась в кабинете через несколько минут — «в весеннем черном пальто, в шляпке с легкой вуалью, изящная, красивая». На вопрос, с помощью какого транспортного средства она столь быстро преодолела расстояние, Булгакова спокойно ответила: «На метле».
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На балу Воланд говорит героине, что в ее жилах течет королевская кровь. Узнавший Маргариту по дороге на бал толстяк называет ее «светлая королева Марго» и лопочет, «мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара» — здесь явный намек на Варфоломеевскую ночь, которой закончилась свадьба Маргариты де Валуа с будущим королем Генрихом IV. Но у этой королевы Марго не было детей, поэтому, возможно, речь идет о Маргарите Наваррской.
Воланд
- В редакции романа «Мастер и Маргарита» 1929–1930 годов имя Воланд воспроизводилось полностью латиницей на его визитной карточке: «D-r Theodor Voland». В ранних редакциях Булгаков пробовал для будущего Воланда имена Азазелло и Велиар.
- Существует версия, что Воланд не дьявол, а, наоборот, светлое существо. Она основывается на сравнении некоторых деталей в описании Воланда и Иешуа. Иешуа предстал перед прокуратором с большим синяком под левым глазом — у Воланда правый глаз «пустой, мертвый». В углу рта Иешуа ссадина — у Воланда «угол рта оттянут книзу». Иешуа был сжигаем солнцем на столбе — «кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар». Разорванный голубой хитон Иешуа превращается в грязные тряпки, от которых отказались даже палачи — Воланд перед балом «одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече». Иисуса именуют Мессией, Воланда — мессиром.
Свита Воланда
- Коровьев «соткался из воздуха» на Патриарших прудах, и сразу же Берлиоз в беседе с Иваном Бездомным упомянул про «грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике». А ведь это не только бог войны у индейцев, но и, согласно немецким легендам о докторе Фаусте, первый помощник сатаны. Как и Коровьев — первый помощник Воланда.
- У этого персонажа, вероятно, был и реальный прототип. Вторая жена писателя, Любовь Белозерская, в своих мемуарах упоминает слесаря-водопроводчика Агеича, мужа их домработницы Маруси. Он часто вспоминал, что в юности был регентом церковного хора и даже начинал петь псалмы. Выпроводить его в таком случае было очень трудно. «„Богиня, вы только послушайте...“ — и начинал свои песнопения...» — вспоминает Белозерская. Коровьев представляется бывшим регентом и разучивает с сотрудниками филиала Зрелищной комиссии «Славное море священный Байкал...».
- Одним из прототипов Бегемота был кот Михаила Афанасьевича и Любови Белозерской. Домашний любимец был огромным и серым, а звали его Флюшка. От его имени писатель иногда оставлял жене записки.
- В Армавире находится памятник, посвященный армавирскому коту, персонажу романа «Мастер и Маргарита», который безвинно пострадал, будучи принятым за того самого кота Бегемота, подручного Воланда.
- Так как в ранних версиях романа имя Азазелло было занято будущим Воландом, его зловещего слугу, подарившего Маргарите крем, звали Фиелло. В переводе с латыни это имя означает «сын».
- У самого зловещего из свиты мессира есть очень необычный прототип — соседка Булгакова по дому на Большой Садовой, та самая Аннушка. «Сухонькая женщина, прозванная Чумой, „мелькавшая ежедневно то с бидоном, то с сумкой“, постоянно тревожит его (Булгакова. — Прим. ред.) воображение. Появление ее всегда знаменует начало неприятностей. Иногда образ Аннушки расчленяется, и отдельные свойства ее переходят к другим персонажам. Так, нигде не упоминаемое Булгаковым бельмо Аннушки неожиданно обнаруживается у приспешника Воланда, Азазелло», — писала в своих воспоминаниях третья жена писателя, Елена Булгакова.
- В одной из финальных сцен, описывающих, как Воланд, его свита, Мастер и Маргарита покидают Москву, нет Геллы. Литературовед Владимир Лакшин рассказывал, что, когда он, хорошо знавший Елену Сергеевну Булгакову, указал вдове писателя на отсутствие воландовской служанки в заключительных эпизодах, та отреагировала весьма эмоционально: «Миша забыл Геллу!»
- Часть булгаковедов считает, что автор сознательно убрал служанку Воланда из сцены последнего полета, ведь в ней все (кроме самого мессира, конечно) превращались в тех, кем они являются на самом деле, а Гелле не в кого было превращаться — она, обратившись в вампира, сохранила свой первоначальный облик.
- Имя для этого персонажа Булгаков почерпнул из статьи «Чародейство» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где отмечалось, что на острове Лесбос геллами называли безвременно погибших девушек, ставших вампирами.
А как вы относитесь к роману «Мастер и Маргарита»? Кто ваш любимый персонаж?