20+ фактов о Пушкине, которые не дадут вам спокойно уснуть, пока вы их не прочитаете до конца
Прошло вот уже более 180 лет с момента смерти А. С. Пушкина на роковой дуэли, однако память о нем, кажется, никогда не угаснет. Поэт слыл отъявленным хулиганом, был мастером остроумных шуток и неисправимым донжуаном. За свою короткую, но яркую 37-летнюю жизнь он создал великое множество гениальных литературных творений, которыми мы зачитываемся до сих пор.
Мы в AdMe.ru решили покопаться в биографии поэта и обнаружили, что его жизнь буквально пестрит фактами, о которых ранее мало кто знал.
- В детстве Пушкин был неловким и пухлым, сам тоже считал себя некрасивым. Как-то в дом родителей будущего поэта наведался писатель Иван Дмитриев. Поразившись необычной внешностью мальчика, он сказал: «Какой арабчик!» В ответ на это 10-летний Саша выпалил: «Да зато не рябчик!» Все присутствующие были дико смущены, ведь лицо у Ивана Ивановича было действительно рябым.
- Можно сказать, что в Царскосельский лицей Александр Сергеевич поступил по блату. Это учебное заведение было основано Сперанским, а дядя поэта Василий Львович Пушкин был с ним хорошо знаком. Он и похлопотал за племянника, который попал в число 30 поступивших счастливчиков. По успеваемости будущий поэт занимал одно из последних мест из всего класса. В лицейских ведомостях можно найти такие аттестации в отношении этого ученика: «слабого прилежания», «не прилежен», в арифметике — «ленив», в рисовании — «медленные успехи» (по итогам осени 1811 — весны 1812 года).
Илья Репин «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года».
- Известен такой случай, когда юный камер-юнкер Пушкин явился в кабинет высокопоставленного чиновника. Тот встретил своего гостя, лениво развалившись на диване. Поэт решил все свои вопросы и уже собирался уходить, однако чиновник приказал сказать ему что-нибудь экспромтом. Саша сказал: «Дети на полу — умный на диване». Господин ничего не понял, начал повторять фразу вслух и понял, что она с неоднозначным смыслом: «Детина полуумный на диване». Разъярившись, он выгнал остроумного наглеца.
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Не всегда Александр Сергеевич был обладателем пышной шевелюры. В 19 лет он тяжело заболел, его вынужденно обрили наголо, поэтому некоторое время он носил парик. Однажды, будучи в Большом театре, во время спектакля он снял его и начал обмахиваться им. У одних эта сцена вызвала возмущение, у других — смех. Сам же спектакль чуть было не сорвался.
- Дуэли занимали одно из важных мест в жизни поэта. Так, по подсчетам историков, он участвовал в них порядка 27 раз, по его инициативе было проведено 26 дуэлей.
- Его противником даже был друг Вильгельм Кюхельбекер. Поводом для поединка стала обидная для Кюхельбекера шутка. Вильгельм Карлович частенько навещал Василия Жуковского, донимая декламированием своих стихов. Как-то Жуковский не явился на товарищеский ужин, позже признался, что у него расстроился желудок, «к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин сразу же придумал эпиграмму:
«За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно -
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно...»
Кюхельбекер взбесился и вызвал друга на дуэль. Поединок состоялся, но вместо патронов была клюква, так что дело завершилось миром.
- Однажды в Кишиневе у Пушкина была дуэль с неким офицером. Пока тот целился в поэта, Александр Сергеевич невозмутимо ел черешню, которую принес с собой. Офицер промахнулся, его соперник тут же спросил: «Довольны ли вы?» Тот бросился в объятия к поэту, но он оттолкнул его со словами «Это лишнее» и удалился.
- Трость Пушкина, с которой он ходил практически всю свою жизнь, весила несколько килограммов. Таким образом поэт упражнял правую руку, чтобы добиться большей меткости при стрельбе на дуэлях. Он также активно занимался боксом и стал первым в России, кто начал выписывать книги по этому виду спорта из Англии.
- Известно, что Пушкин был довольно любвеобилен. Широко известен его так называемый «Донжуанский список», в котором он перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался.
- Как-то на одном вечере Пушкин долго разговаривал с некой дамой. Друзья поинтересовались у него, как он ее находит, умна ли она? Поэт лениво ответил:
— Не знаю, ведь я с ней говорил по-французски.
- В период ухаживаний за своей будущей супругой Натальей Гончаровой он частенько говорил своим друзьям: «Я пленен, я очарован, словом — я огончарован!»
Николай Ульянов «Пушкин с женой на балу».
- Всю жизнь недолюбливал свою тещу. Дело все в том, что, когда спустя 4 месяца после знакомства он сделал предложение Гончаровой, мать девушки посчитала, что дочь еще слишком мала для брака. Тогда ей было 16 лет.
- В письме к Вере Вяземской (1830 г.) он писал: «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».
- В 32 года Александр Сергеевич женился на 19-летней Наталье Гончаровой. В те времена ее считали одной из красивейших женщин России. Пушкин же не мог похвастаться привлекательной внешностью, он даже был на 10 см ниже своей избранницы (его рост — 166 см). Поэтому на балах предпочитал держаться от нее поодаль, чтобы не акцентировать внимание окружающих на этом контрасте. Кстати, Пушкин отдавал предпочтение шляпам-цилиндрам именно из-за того, что казался в них выше ростом.
Николай Ульянов «Пушкин с женой на придворном балу перед зеркалом».
- Одним из основных мотивов к писательству были его крупные карточные долги. Для того чтобы расплатиться с ними, он закладывал имущество и занимал деньги под высокие процентные ставки.
- Перечеркнутый черновик он тщательно переписывал в беловик, но и его перерабатывал. Беловик становился черновиком, который Пушкин вновь переписывал набело. Мог отложить написанное на несколько дней, месяцев и даже лет. Так, исследователи находили листки с, казалось бы, безупречными стихотворениями, но поэт не отдавал их в печать, так как не считал законченными.
- Пушкин переписывался с Николаем I. Особенность их переписки состояла в том, что император писал ему на русском языке, а поэт исключительно на французском. Согласно этикету того времени, в посланиях к императору на родном языке автор должен был восхищаться правителем. Пушкин же не хотел этого делать.
- Однажды Пушкина пригласили в недружественно настроенный к нему литературный кружок. Один из членов начал читать Пушкину памфлет: «Дарю поэта я ослиной головою», поэт продолжил: «А сам останется с какою?» Растерявшийся насмешник ответил: «А я останусь со своею», Александр Сергеевич парировал: «Да вы сейчас дарили ею!» В зале воцарился нескончаемый хохот.
- Смертельно ранивший на дуэли Пушкина Жорж Дантес был его дальним родственником. Он был женат на Екатерине Гончаровой — сестре Натальи Гончаровой.
- На дуэлях Александр Сергеевич предпочитал делать выстрел в воздух и сам никогда не начинал поединок первым. Дантес же стал первым противником, которому он действительно причинил вред (хотя рана была и не опасной для жизни, но Дантес все же упал). Кстати, в этом поединке дуэлянты использовали пистолеты, изготовленные в Париже. А для того, чтобы заплатить за них, Пушкин даже заложил часть столового серебра.
- Талисманом поэта был перстень с изумрудом, который он носил практически не снимая. Однако в день рокового поединка он надел другое кольцо с сердоликом, который ему подарила княгиня Елизавета Воронцова. Перстень зафиксирован на картине Тропинина. Там камень повернут в другую сторону, поэтому его и не видно.
Какой факт из жизни Александра Пушкина стал для вас настоящим открытием?