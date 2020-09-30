20+ фактов о Пушкине, которые не дадут вам спокойно уснуть, пока вы их не прочитаете до конца

Не всегда Александр Сергеевич был обладателем пышной шевелюры. В 19 лет он тяжело заболел, его вынужденно обрили наголо, поэтому некоторое время он носил парик. Однажды, будучи в Большом театре, во время спектакля он снял его и начал обмахиваться им. У одних эта сцена вызвала возмущение, у других — смех. Сам же спектакль чуть было не сорвался.