20+ фактов о Михаиле Булгакове — писателе, чье имя всегда было связано со множеством мифов
129 лет назад, 15 мая, родился один из самых загадочных писателей XX века — Михаил Афанасьевич Булгаков. Его имя до сих пор окутано множеством мифов, а над разгадкой его самого знаменитого романа «Мастер и Маргарита» специалисты бьются уже много лет.
В честь дня рождения Михаила Афанасьевича мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие факты из жизни знаменитого писателя. А в конце вы найдете бонус, который поможет ответить на вопрос: правда ли, что Булгаков был заядлым кошатником?
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Несмотря на то что первое литературное произведение маленький Миша написал еще в 7-летнем возрасте, свое истинное призвание он видел в медицине. Так что после окончания гимназии Булгаков поступил на медицинский факультет. Во многом его выбор был обусловлен тем, что оба брата его матери были врачами. Более того, именно его дядя, Николай Покровский, который работал гинекологом в Москве, стал впоследствии прототипом профессора Преображенского из повести "Собачье сердце".
Мать Михаила Булгакова - Варвара Михайловна.
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Булгаков отучился в университете 7 лет и подал рапорт, чтобы его отправили работать врачом на флоте, но медкомиссия ему отказала по состоянию здоровья: он страдал почечной недостаточностью. После отказа юный доктор отправился служить добровольцем в госпиталь Красного Креста.
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Вскоре, в возрасте 22 лет, он женился на Татьяне Лаппе. Судя по воспоминаниям молодой супруги, с самого начала у молодоженов были проблемы с деньгами: "Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже — я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье — пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку". При этом отец Татьяны раз в месяц присылал молодым довольно крупную по тем временам сумму — 50 рублей.
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С юности Михаил не любил экономить и не умел распоряжаться деньгами, он был человеком порыва: если ему хотелось поехать на такси на последние деньги, он так и делал. Его жена писала: «Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, все в ломбарде!“»
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В Первую мировую войну Булгаков несколько месяцев проработал врачом в прифронтовой зоне и с этого момента начал употреблять морфий. Сначала лекарство было ему необходимо, так как во время операции он случайно заразился дифтерией и был вынужден ввести себе противодифтерийную сыворотку, а потом морфий, чтобы избавиться от мучительных болей. Затем прием препарата стал регулярным - привыкание произошло быстро и незаметно.
- Самое печальное, что из-за пагубной страсти Булгакова его жене пришлось прервать беременность, причем операцию проводил сам Михаил Афанасьевич. Писателю так и не довелось когда-либо познать радость отцовства.
- Булгаков долго и безуспешно пытался бороться с зависимостью и даже втайне от родных ездил в московскую клинику для лечения, но результата не было. Позднее свою страсть к морфию он описал в цикле рассказов "Записки юного врача" и повести "Морфий". К счастью, через несколько лет каким-то чудом с дурной привычкой было покончено. Так что теория о том, что свои наиболее известные и сильные произведения автор писал в измененном состоянии, - это миф.
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Какое-то время Булгаков занимался частной практикой в Киеве в качестве врача-венеролога, но во время Гражданской войны был вынужден работать военным врачом. Примерно в это же время появились его первые драматургические опыты, и Михаил понял, чем он хочет заниматься в дальнейшем. В письме своему двоюродному брату он пишет: "Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать".
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В 1921 году юный автор переезжает в Москву и начинает сотрудничать как фельетонист с несколькими газетами и журналами, а уже через 2 года он становится членом Всероссийского союза писателей.
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Вскоре он знакомится с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Белозерской, ставшей впоследствии его второй женой. Когда Булгаков разводился с первой женой, которая провела с ним самые тяжелые годы его жизни, он попросил ее никому не рассказывать то, что знает о нем.
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Со второй женой Михаилу тоже очень повезло: она всегда помогала мужу в творчестве, переводила для него с французского языка книги о Мольере, писала под диктовку многие произведения и даже, по некоторым сведениям, подсказала мужу образ Маргариты для будущего романа. Именно ей он посвятил роман "Белая гвардия", повесть "Собачье сердце" и пьесу "Кабала святош".
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Однако через несколько лет в их семейной жизни начались сложности. Булгаков был недоволен тем, что ему приходится писать урывками, и он заявил супруге, что в таких условиях не работал даже Достоевский. На что получил ответ жены: "Но ты же не Достоевский!"
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Так или иначе, известность Булгакова росла, в журнале были напечатаны первая и вторая части романа "Белая гвардия". Кстати, в нем был описан реальный дом, в котором писатель жил в Киеве. Правда, в тексте присутствовала одна вымышленная деталь, которая сильно подпортила жизнь обитателям дома. Дело в том, что после прочтения владельцы здания практически полностью разрушили постройку в попытке найти клад, упомянутый в "Белой гвардии".
Булгаков и Белозерская (крайние справа) в кругу друзей.
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Вскоре вышла первая отдельная книга автора "Дьяволиада. Рассказы", а параллельно во МХАТе с большим успехом шла его пьеса "Дни Турбиных". По словам современников, она понравилась Сталину, поэтому ее не снимали с репертуара, несмотря на антисоветское содержание. Однако распространенное утверждение о том, что Сталин смотрел этот спектакль 15 раз, скорее всего, является мифом, так как документальных подтверждений этому нет.
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В это же время происходит судьбоносная встреча с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его третьей, и последней, женой. Спустя 40 лет Елена Сергеевна вспоминала об этом моменте так: "Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь". В письме к брату она рассказывала: "Сидели мы рядом <…> у меня развязались какие-то завязочки на рукаве <…> я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь".
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Больше года после их знакомства женщина пыталась унять вспыхнувшее чувство, ведь она была замужем за высокопоставленным чиновником, который запретил ей видеться с писателем. Но однажды Елена Сергеевна случайно встретила Булгакова на улице, и он сразил ее простыми словами: "Я не могу без тебя жить". Можно сказать, что история любви напоминала судьбу героев из романа "Мастер и Маргарита".
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В итоге Елена стала не только женой Михаила Афанасьевича, но также его верным другом и музой. Она печатала под диктовку его произведения, вела многочисленные дела и была настоящей опорой, когда писатель попал в опалу.
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В 30-е годы произведения Булгакова перестают печатать, а его пьесы изымаются из репертуара театров из-за антисоветского содержания. В литературной энциклопедии того времени пишут так: "Михаил Булгаков не сумел ни оценить гибели старого, ни понять строительства нового". Одновременно в прессе идет интенсивная критика творчества писателя. По его собственным подсчетам, за 10 лет было напечатано 298 отрицательных рецензий и всего 3 положительные.
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Тогда Михаил Афанасьевич написал письмо в правительство с просьбой определить его судьбу — либо дать возможность уехать за границу, либо позволить работать во МХАТе. Вскоре после этого писателю позвонил лично Сталин и посоветовал драматургу обратиться во МХАТ, чтобы его взяли на работу.
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В театре Булгаков проработал 6 лет: его взяли на должность режиссера-ассистента. Однажды он даже вышел на сцену в качестве актера в спектакле "Пиквикский клуб". Кстати, опыт этой работы отразился в его произведении "Театральный роман".
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В 1936 году вышел важный для Михаила Афанасьевича спектакль - "Кабала святош", но, несмотря на то что премьера прошла с громадным успехом, после нескольких представлений постановку запретили, а в газете "Правда" была опубликована разгромная статья об этой "фальшивой, реакционной и негодной" пьесе. После этого Булгаков ушел из МХАТа в Большой театр, где устроился работать либреттистом и переводчиком.
- С этого момента резко ухудшилось его здоровье, и он стал терять зрение. Врачи диагностировали у писателя гипертонический нефросклероз — болезнь почек. Однако, несмотря на болезнь, он продолжает диктовать жене финальный вариант своего главного романа - "Мастер и Маргарита". Позже Елена Сергеевна вспоминала, что его последние слова о романе были такими: "Чтобы помнили".
- Благодаря стараниям Елены Булгаковой знаменитый роман увидел свет в журнале «Москва», правда случилось это лишь в 1966 году, спустя 26 лет после смерти писателя. Именно это произведение принесло Булгакову мировую известность.
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Михаил Афанасьевич Булгаков скончался 10 марта 1940 года в возрасте 48 лет. Его тело было кремировано, а прах захоронен на Новодевичьем кладбище. По просьбе вдовы на его могиле был установлен камень, названный Голгофой, который раньше стоял на могиле Гоголя. Известно, что Булгаков относился к писателю с большой теплотой.
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Из воспоминаний Елены Сергеевны: "Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши — достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, — я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской на мой вопрос объяснил, что это Голгофа с могилы Гоголя, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. <…> Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя".
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Сегодня имя Михаила Булгакова знакомо практически каждому: его книги переиздаются огромными тиражами, по его произведениям снято множество фильмов, а пьесы с успехом идут в лучших театрах. Очень жаль, что талант писателя был оценен по достоинству лишь после его смерти.
Бонус
Многие думают, что Булгаков был кошатником, вспоминая при этом яркого персонажа писателя - кота Бегемота. Кстати, вторая жена Булгакова рассказывала, что прототипом Бегемота стал серый котенок Флюшка, который был украден с их форточки неизвестным злодеем. Но на самом деле отношения Булгакова с домашними животными были непростыми. В детстве у него дома не держали ни кошек, ни собак. Они появились только тогда, когда писатель женился на Белозерской. Она писала так: "Кошку Муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал — был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку".
А вот с собаками Михаил Афанасьевич был куда дружелюбнее. Однажды он принес с улицы щенка, которого назвал Бутоном, и очень к нему привязался. На дверь своей квартиры он даже повесил карточку: "Бутон Булгаков. Звонить два раза".
Вам близко творчество этого писателя? Какое произведение вы особенно любите у Булгакова?
Фото на превью EAST NEWS, Wikipedia / Wikimedia Commons