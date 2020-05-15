20+ фактов о Михаиле Булгакове — писателе, чье имя всегда было связано со множеством мифов

Вскоре вышла первая отдельная книга автора "Дьяволиада. Рассказы", а параллельно во МХАТе с большим успехом шла его пьеса "Дни Турбиных". По словам современников, она понравилась Сталину, поэтому ее не снимали с репертуара, несмотря на антисоветское содержание. Однако распространенное утверждение о том, что Сталин смотрел этот спектакль 15 раз, скорее всего, является мифом , так как документальных подтверждений этому нет.

В это же время происходит судьбоносная встреча с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его третьей, и последней, женой. Спустя 40 лет Елена Сергеевна вспоминала об этом моменте так: "Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь". В письме к брату она рассказывала: "Сидели мы рядом <…> у меня развязались какие-то завязочки на рукаве <…> я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь".