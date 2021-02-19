20+ фактов о Консуэло де Сент-Экзюпери — прототипе «циничной» Розы, которую любил Маленький принц

Там она и познакомилась с молодым летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери. По воспоминаниям Консуэло, она не очень хотела знакомиться и уже собиралась пойти домой с вечеринки, но настойчивый француз уговорил ее остаться и буквально вынудил полететь с ним на самолете. Хотя она несколько раз сказала ему, что не любит летать.

Во время полета Экзюпери просил Консуэло поцеловать его, угрожая, что в противном случае направит самолет прямо в море и они погибнут. Получив отказ, он, обладатель не самой привлекательной внешности, сказал: «Я знаю, это потому, что я слишком уродлив». «Я увидела, как жемчужины слезинок из его глаз закапали на галстук, и мое сердце растаяло от нежности. Я неловко перегнулась и поцеловала его. В ответ он начал неистово целовать меня, и так мы летели минуты две-три: самолет пикировал и взмывал, Сент-Экзюпери поднимал ручку и опускал ее снова. Пассажиров начало укачивать. Мы слышали, как они жаловались и причитали у нас за спиной», — вспоминала Консуэло. В тот вечер она уснула в постели летчика. Между ними ничего не было, просто женщина страдала от укачивания после экстремального полета и не смогла бы добраться до дома.