20+ фактов о Консуэло де Сент-Экзюпери — прототипе «циничной» Розы, которую любил Маленький принц
В книге «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери рассказал миру не только философскую притчу, но и историю своей любви. Прототипом капризной Розы была жена писателя — Консуэло. В сказке этот персонаж предстает эгоистичным и циничным — такова версия автора.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какой была женщина, вдохновившая мужа написать одну из самых популярных книг в истории.
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Консуэло родилась в 1901 году в Сальвадоре в богатой семье владельца кофейной плантации. Девушка получила блестящее образование, отучившись в Сан-Франциско, Мехико и во Франции.
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Она трижды была замужем. Первым ее супругом был капитан мексиканской армии Рикардо Карденас, с котором Консуэло довольно быстро развелась. Вскоре после этого он погиб, но она солгала, что на момент трагедии Карденас еще был ее мужем: разведенные женщины тогда подвергались стигматизации и быть вдовой было предпочтительнее, чем разведенной.
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Вторым супругом Консуэло стал дипломат, писатель и журналист Энрике Гомес Каррильо. Этот брак продлился 11 месяцев: мужчина умер от инсульта. Консуэло унаследовала большое состояние, включавшее резиденцию в Буэнос-Айресе, после чего приняла гражданство Аргентины и поселилась в столице, где вращалась в богемных кругах.
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Там она и познакомилась с молодым летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери. По воспоминаниям Консуэло, она не очень хотела знакомиться и уже собиралась пойти домой с вечеринки, но настойчивый француз уговорил ее остаться и буквально вынудил полететь с ним на самолете. Хотя она несколько раз сказала ему, что не любит летать.
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Во время полета Экзюпери просил Консуэло поцеловать его, угрожая, что в противном случае направит самолет прямо в море и они погибнут. Получив отказ, он, обладатель не самой привлекательной внешности, сказал: «Я знаю, это потому, что я слишком уродлив». «Я увидела, как жемчужины слезинок из его глаз закапали на галстук, и мое сердце растаяло от нежности. Я неловко перегнулась и поцеловала его. В ответ он начал неистово целовать меня, и так мы летели минуты две-три: самолет пикировал и взмывал, Сент-Экзюпери поднимал ручку и опускал ее снова. Пассажиров начало укачивать. Мы слышали, как они жаловались и причитали у нас за спиной», — вспоминала Консуэло. В тот вечер она уснула в постели летчика. Между ними ничего не было, просто женщина страдала от укачивания после экстремального полета и не смогла бы добраться до дома.
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Экзюпери сделал Консуэло предложение уже в первые дни знакомства, но сам же сорвал свадьбу, потому что на нее не смогла приехать его мама. Женщина оказалась в щекотливом положении: богатая вдова, недавно пережившая смерть мужа, живет вне брака с молодым летчиком. Ей было настолько стыдно, что она не решалась получать пенсию, которая была ей положена за умершего супруга-дипломата.
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От Консуэло отвернулись многие друзья, ее не хотели звать даже на чашку чая. Но Экзюпери это не мешало принимать свои приглашения и веселиться, пока его невеста оставалась дома одна.
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Обиженная Консуэло порвала с Экзюпери и заявила, что выходит замуж за другого. Ради нового избранника она отправилась из Аргентины во Францию. Она уже прибыла в Париж, когда в номер отеля ей позвонил Экзюпери и начал умолять остаться с ним. Он снова просил руки Консуэло и обещал привезти ей пуму.
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Пара все же поженилась, но уже во Франции. Несмотря на то что аристократические родственники Экзюпери не одобряли его выбора: для них брак с иностранкой был немыслим. Сестра Экзюпери даже обозвала невесту брата «опереточной графиней».
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Ради этого брака Консуэло пришлось пожертвовать рентой, которую она получала после смерти предыдущего супруга.
- Писатель изменял жене. Этому способствовал его литературный успех. «Назойливые обожательницы лезли из всех щелей», — вспоминала Консуэло.
- Но и Экзюпери доставалось от взбалмошной супруги. Однажды она просто исчезла на двое суток. Он искал жену сначала по ее излюбленным барам, затем по полицейским участкам и даже по моргам. Появившуюся через два дня как ни в чем не бывало Консуэло он встретил издерганным и невыспавшимся, а ведь тем утром ему нужно было в плановый полет. Вылет закончился катастрофой: Экзюпери врезался в бархан в Ливийской пустыне, а затем два дня брел по раскаленным пескам и спасся лишь потому, что встретил бедуинов.
- Отношения были похожи на качели: супруги то не могли надышаться друг на друга, то находили возлюбленных на стороне. Консуэло изменяла Экзюпери, а его интрижка с одной из поклонниц привела к тому, что его жена ушла из дома и в итоге оказалась в больнице, куда привозили людей, найденных без документов. Причем оттуда женщине пришлось бежать, потому что муж не спешил забирать ее.
- Когда Консуэло нашла в чемодане супруга письма от любовницы, тот не стал отпираться и признался, что полюбил другую. Экзюпери ушел от жены, но вскоре стал слать ей нежные письма с просьбой полгода потерпеть неудобную ситуацию с изменами. После этого он обещал увезти супругу в Китай, где они будут счастливы. В итоге он вернулся к Консуэло, заявив, что не может без нее жить. И вскоре снова стал пропадать ночами.
- Пара еще несколько раз расходилась и сходилась вновь. В итоге супруги стали жить отдельно, но так и не развелись. Антуан часто переезжал с места на место и практически каждый раз умолял жену поехать с ним. При этом он снимал для нее отдельное жилье.
- Однажды, когда Экзюпери снова надолго исчез из жизни Консуэло, женщина приняла решение отказаться от скудного денежного довольствия, которое ежемесячно переводил ей муж. Она устроилась диктором на радио, чтобы заработать на жизнь. Экзюпери настолько плохо представлял, что происходит в жизни супруги, что крайне удивился, когда обнаружил, что именно она будет брать у него интервью.
- Однажды после разлуки длиной почти в год он прислал Консуэло письмо с требованием приехать в Нью-Йорк. При этом он строго-настрого запретил жене общаться с журналистами.
- Только незадолго до гибели Экзюпери они стали снова жить вместе — в Нью-Йорке. В их доме частыми гостями были Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Жан Габен и другие звезды того времени.
- Андре Моруа гостил у них, когда Сент-Экзюпери писал книгу, которая и сейчас продолжает свое триумфальное шествие по всему миру, — «Маленького принца». После ужина гости усаживались играть в карты или в шахматы, вскоре Экзюпери предлагал всем отправиться спать, потому что собирался работать. Однажды ночью Моруа услышал на лестнице крики: «Консуэло! Консуэло!» Обезумев от страха, он выскочил из комнаты, думая, что в доме пожар, но, как оказалось, это всего лишь проголодавшийся Сент-Экзюпери просил жену пожарить ему яичницу.
- «Маленький принц» был издан в 1942 году, а в 1943-м писатель вступил в ВВС патриотического движения «Сражающаяся Франция» и с большим трудом добился своего зачисления в боевую часть.
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Он хотел посвятить «Маленького принца» Консуэло, но та настояла на том, чтобы сказку он посвятил своему другу Леону Верту. Экзюпери согласился, но пообещал жене написать продолжение, когда вернется с войны: в нем она должна была предстать идеальной принцессой — никаких больше Роз с шипами, — и посвятить книгу ей.
- 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полет, из которого не вернулся. Только в 1998 году в море близ Марселя рыбак обнаружил браслет, на котором были выгравированы имена Антуан и Консуэло.
- Вскоре после пропажи мужа женщина написала мемуары «Воспоминания Розы», которые были опубликованы только в 2000 году. В них Сент-Экзюпери представлен не очень комплиментарно: по современным меркам, его можно назвать домашним тираном.
- Консуэло умерла от приступа астмы в Грасе 28 мая 1979 года. Она была похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже рядом с останками своего второго мужа, Энрике Гомеса Каррильо. Все свое имущество и права Консуэло завещала своему садовнику Хосе Мартинесу-Фруктуозо.