20+ фактов из жизни Николая Гоголя — писателя, который был гениальным в литературе и крайне странным в быту

Гоголь утверждал, что вовсе не собирался сжигать второй том «Мертвых душ». Вообще, вся гипотеза о сожжении основана только на его словах и показаниях его крепостного слуги. Есть даже идея, которую никто пока не опроверг: второго тома Гоголь так и не написал, ведь до нас дошли лишь его черновые рукописи — начальные главы. А что он сжег и имел ли место такой эпизод в принципе, так и осталось загадкой.