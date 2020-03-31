20+ фактов из жизни Николая Гоголя — писателя, который был гениальным в литературе и крайне странным в быту
31 марта (по некоторым данным, 1 апреля) исполняется 211 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Он один из немногих классиков, у кого полно фанатов даже в сети — люди активно обсуждают интригующие подробности его жизни, ведь великий писатель был весьма неоднозначной личностью — ради выгоды женил слугу, безуспешно пытался стать актером и влюблялся исключительно в знатных дам.
Мы в AdMe.ru покопались в биографии писателя и нашли кое-что любопытное. А в конце статьи вас ждет бонус о том, каким видят Гоголя современные авторы.
- Женитьба отца Гоголя носила мистический характер. Он утверждал, что во сне к нему явилась Богородица, показала девочку 14 лет и сказала, что та станет его женой. Проснувшись, он сразу отправился к своим знакомым, которые воспитывали годовалую дочь Машу, так похожую на суженую, привидевшуюся ему во сне. Через 14 лет они поженились.
- Мать писателя Мария Гоголь, по свидетельствам современников, была очень красива. В браке она родила 12 детей, 3-м по счету стал великий писатель. Первые двое не выжили, и она усердно молилась перед образом святителя Николая Диканьского, в честь которого и назвала сына.
- Николай рос очень впечатлительным ребенком, многие его рассказы были навеяны детскими переживаниями. Так, например, в 5 лет ночью в большом доме его здорово напугала кошка. Впоследствии на свет появилась повесть «Майская ночь, или Утопленница», где есть эпизод, когда мачеха превращается в черную кошку.
- В 10 лет писатель пережил тяжелое психологическое потрясение — не стало его любимого 9-летнего брата Ивана. Это семейное несчастье оставило глубокий след в его душе. Произошедшая история усугубила душевное расстройство, признаки которого были замечены у писателя впервые в возрасте 5 лет. В дальнейшем это оказало огромное влияние на его творчество.
- Как-то раз Гоголь притворился сумасшедшим. В Нежинской гимназии, где он учился, практиковали телесные наказания. Писатель разыграл душевную болезнь, чтобы его не высекли за провинность, и вместо неминуемой порки провел 2-недельный отпуск в больнице.
- Гоголь знатным был хитрецом. Если он, прогуливая уроки, попадался на глаза директору, то без тени смущения отвешивал ему комплимент: «Матушка поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все очень хорошо». Так писатель искусно избегал наказания — уловка срабатывала всякий раз.
- Николай Васильевич был известным шутником. Однажды он разыграл товарища по гимназии, внушив ему, что у того что-то с глазами: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдал за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза». Поверив в это, бедняга перепугался и пожаловался директору, а тот, решив, что парень помешался, отправил его в больницу. Только спустя неделю врачам удалось убедить юношу, что с глазами все в порядке.
- Товарищи по гимназии не очень-то верили в литературный талант Гоголя. Ему часто говорили: «В стихах упражняйся, а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя».
- Как-то на уроке гимназист-Гоголь в надежде отличиться подсунул профессору словесности стихотворение Пушкина. Тот, по обыкновению своему, стих поправил и вернул обратно со словами: «Вникни-ка, у кого лучше вышло».
Единственная фотография Гоголя, сделанная в Риме в 1845 году.
- Гоголь любил рукоделие, мастерски вязал шарфы на спицах, шил сестрам платья, а себе — модные шейные платки.
- В путешествии по Италии Гоголь пристрастился к национальному блюду — пасте. Готовил ее самостоятельно — с маслом и тертым сыром, угощая этим странным яством гостей. Открывая крышку кастрюли с дымящимися макаронами, он иной раз восклицал: «Ну, теперь радуйтесь, люди!»
- Наверное, вы задумывались, связан ли «гоголь-моголь» с именем знаменитого писателя? Все верно, именно Гоголь в шутку придумал это название, в состав оригинального коктейля входили ром и козье молоко. Готовя этот напиток, он часто смеясь приговаривал: «Гоголь любит гоголь-моголь».
- Ходил ли Гоголь гоголем? Однажды приятель по гимназии спросил писателя, что означает Гоголь, на это он сухо ответил: «Селезень». Действительно, гоголь — это дикая утка. Выражение «ходить гоголем», то есть задирать нос и смотреть на всех свысока, появилось благодаря неспешной походке гоголя с высоко поднятой головой.
- Петербург неприятно удивил писателя дороговизной. Гоголь писал: «Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы плотим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду».
- Гоголь старался следовать моде: коротко стригся, носил жесткий воротничок и подолгу завязывал галстук у зеркала. В чемодане у него всегда лежало несколько сюртуков разных цветов. Однако у писателя постоянно наблюдался дефицит финансов, отчего его наряды смотрелись щегольскими и неряшливыми одновременно. А еще он отпустил усы, чтобы маскировать длинный нос, которого стеснялся.
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Николай Гоголь коллекционировал издания книг маленьких размеров. И даже заказал себе миниатюрный математический справочник 10 на 7 сантиметров.
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Первую поэму «Ганц Кюхельгартен», написанную Гоголем, приняли очень холодно. После публикации она получила плохие отзывы, поэтому разочарованный автор вместе со своим слугой выкупил и сжег все доступные экземпляры.
Нос майора Ковалева — необычный памятник произведению Гоголя «Нос» в Санкт-Петербурге.
- Гоголь собрался везти сестер на учебу. Но оказалось, им нужна горничная, а отдельной комнаты для нее нет. Писатель не растерялся и заставил слугу Якима быстренько жениться на Матрене, горничной сестер. К нему в каморку ее и подселили.
- В личной жизни Гоголя все было беспросветно — везение в литературе не распространялось на любовную сферу. Он был влюблен в придворную красавицу Александру Смирнову-Россет, затем увлекся графиней Анной Виельгорской, но не сложилось — писатель не подходил по статусу. Впоследствии Гоголь писал, что он не будет никогда связывать себя узами брака.
- Однажды, зайдя в типографию, Гоголь удивился, что наборщики текстов начали смеяться и фыркать. Писатель поинтересовался, в чем дело, ему ответили, что наборщиков насмешила повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки», присланная для печати. Гоголь отметил: «Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни».
- Николай Васильевич был сладкоежкой и отправлял в рот конфету за конфетой, создавая свои великие произведения. А для лучшей концентрации любил катать хлебные мякиши.
- Александр Сергеевич Пушкин подарил Гоголю два щедрых подарка — идею для создания повести «Ревизор» и собаку — мопса по кличке Джози, который стал любимчиком писателя.
- В примечании к повести «Вий» Гоголь написал, что повесть «есть народное предание», которое он передал именно так, как слышал, ничего не изменив. Между тем, исследователями до сих пор не найдено ни одного произведения фольклора, которое напоминало бы повесть «Вий».
- Имя главного злого духа Вия Гоголю навеял «железный Ний» — властелин преисподней из украинской мифологии. К Нию писатель прибавил украинское слово «вия» — веко, так и получился устрашающий Вий с огромными веками.
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Гоголь утверждал, что вовсе не собирался сжигать второй том «Мертвых душ». Вообще, вся гипотеза о сожжении основана только на его словах и показаниях его крепостного слуги. Есть даже идея, которую никто пока не опроверг: второго тома Гоголь так и не написал, ведь до нас дошли лишь его черновые рукописи — начальные главы. А что он сжег и имел ли место такой эпизод в принципе, так и осталось загадкой.
Илья Репин. Николай Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ». 1909.
- У Гоголя была тафефобия — боязнь быть заживо похороненным. Страх настолько завладел писателем, что он даже составил завещание, в котором велел похоронить его лишь в том случае, если будут замечены признаки разложения тела.
- Когда в 1931-м останки писателя переносили на Новодевичье кладбище, обнаружилось, что из гроба покойного пропал череп. Существует мнение, что его похитил меценат Алексей Бахрушин для своей коллекции. В его театральном музее в Москве хранится три черепа, один из которых, предположительно, принадлежит великому писателю.
Бонус: Гоголь стал героем комикса
В прошлом году к юбилею Гоголя на фестивале «Гоголевская неделя» презентовали сборник комиксов по мотивам рассказов писателя. Издание стало частью проекта «Обновленная классика», в рамках которого пытаются найти современный подход к всемирно известным творениям. В сборник вошли 7 историй: биография писателя и комикс-адаптации его произведений.
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Фото на превью Wikipedia