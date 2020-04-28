20+ экранизаций, которые переврали сюжет книг и вызвали возмущение поклонников

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Пользователи интернета не раз замечали: если вы собираетесь прочитать книгу, по которой вот-вот выйдет фильм, сначала познакомьтесь с экранизацией, чтобы не портить себе удовольствие от просмотра. Киноадаптация литературного произведения может быть шедевром, но обязательно найдутся зрители, которые в пух и прах разнесут картину за несоответствие оригинальному сюжету.

Мы в AdMe.ru часто смотрим экранизации и порой тоже бываем недовольны воплощением любимых книг. Сегодня мы вместе с вами хотим разобраться, насколько оправданными бывают изменения, которые вносят сценаристы в оригинальные произведения.

Бойцовский клуб

Один из самых знаковых моментов в фильме «Бойцовский клуб» — это первая встреча Тайлера Дердена и Рассказчика. Как мы помним из кино, они оказались на соседних креслах в самолете и у них были одинаковые кейсы. В книге Чака Паланика Рассказчик видит, как Дерден строит на пляже конструкцию из дерева, которая отбрасывает тень в форме руки. Это привлекает его внимание. Зачем Дэвиду Финчеру нужно было менять эту сцену, не совсем ясно. Незначительным и некритическим трансформациям были подвергнуты и некоторые другие моменты. Например, в сценарий не вошел эпизод, где Марла Сингер рассказывает участникам группы поддержки, что у Рассказчика на самом деле нет рака. А вот концовку изменили кардинально: в фильме Марла и Рассказчик, глядя из окна небоскреба, наблюдают за «фейерверками» проекта «Разгром». В книге же Рассказчик оказывается в психиатрической клинике.

Ешь, молись, люби

В книге Элизабет Гилберт главная героиня, прототипом которой стала сама писательница, отвергает материалистический образ жизни и комфорт. Отказ от чрезмерного потребления и мирских благ, чтобы найти себя, — таков основной посыл произведения. И в этом главная претензия кинокритиков к экранизации: в фильме героиня слишком одержима собой, продолжает тратить кучу денег и ни разу не попадает в ситуацию, которая заставила бы ее выйти из зоны комфорта. Когда Элизабет Гилберт спросили, что она думает об игре Джулии Робертс, писательница ответила, что до сих пор не может это переварить. Кроме того, для пущего драматизма в кино добавили некоторые детали. Например, отправили Элизабет в путешествие на свои деньги (хотя в романе она получает приличный аванс и заказ на книгу), сделали Фелипе виноватым в аварии (в оригинале они познакомились при других обстоятельствах, а колено Элизабет ушибла в автобусе), заставили Элизабет сомневаться, чтобы в финале она красиво явилась на лодку и уплыла с любимым в закат (в книге она не колеблется).

Маленькие женщины

Фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины» называют практически идеальной адаптацией книги, однако и в нем хватает отступлений от оригинального сюжета. В кино повествование начинается, когда главные героини, сестры Марч, — уже взрослые девушки, а в романе сначала описываются их детские годы. Кроме того, сильно изменен образ младшей сестры Эми: в книге она капризная и эгоистичная особа, а в экранизации ее характер значительно смягчили. Грета Гервиг подарила фильму конец, который, по ее мнению, желала бы сама писательница Луиза Мэй Олкотт. В XIX веке замужество считалось показателем успешности женщин. Олкотт пришлось, по настоянию издателя, в финале книги выдать замуж Джо — героиню, чьим прототипом была она сама. Грета Гервиг решила это исправить: в кино Джо остается незамужней (хотя и не одинокой) и основывает детский приют.

Старикам здесь не место

Из одноименной книги Кормака Маккарти читатель может узнать важную информацию о жизни шерифа Эда Тома Белла (которого играет Томми Ли Джонс): во время войны во Вьетнаме он бросил свой отряд, угодивший в перестрелку. Это преследует его всю жизнь и определяет его поступки. Повествование в книге ведется от лица шерифа, а его жена Лоретта в романе играет куда более заметную роль, чем в фильме. Значительно изменили в картине внешность Антона Чигура: в тексте он смуглый голубоглазый человек старше 30. Необычная прическа в книге не упоминалась, это очень удачная находка визажиста Пола Леблана. Немного переделали сцену, в которой Чигур проникает в комнату Льюэллина Мосса. В романе он убивает работника мотеля и забирает у него ключ от номера. В фильме Чигур «выносит» замок с помощью пневматического пистолета, который используется на скотобойнях, вследствие этого Мосс получает ранение. Сцена, в которой собака мексиканцев гонится за Моссом, отсутствует в книге, ее добавили в сценарий для зрелищности. Жена Мосса, Карла Джин, которую сыграла Келли Макдональд, в тексте соглашается на «лотерею», предложенную Чигуром, однако проигрывает, после чего он с ней расправляется. В фильме она отказывается подбрасывать монетку, говоря, что выбирать в итоге все равно будет киллер. Изменили и сцену гибели Мосса. В оригинальной истории Кормака Маккарти он погибает, пытаясь защитить девушку, путешествующую автостопом, которую хотят убить мексиканцы. В экранизации мексиканцы убивают его в номере отеля.

Голодные игры

В экранизации трилогии Сьюзен Коллинз кардинальным образом ничего не меняли, но все же есть несколько деталей, которые возмутили поклонников ее творчества. Например, совсем ничего не рассказывается о происхождении булавки с сойкой-пересмешницей, хотя в книге обстоятельства ее появления имеют важное значение (Китнисс вовсе не покупала ее на черном рынке). Также Китнисс в романе более безжалостная и целеустремленная, чем в фильме. Она изначально настроена изображать романтику в отношениях с Питом, чтобы расположить к себе спонсоров, хотя на экране не до конца понятно, притворяется она или в самом деле что-то чувствует. В кино ногу Пита вылечивают с помощью чудодейственной мази, а в книге ее ампутируют, и Пит носит супертехнологичный протез, который сильно мешает ему в дальнейшем. Внося эти изменения, создатели картины преследовали 2 цели: во-первых, они хотели, чтобы фильм сохранил рейтинг PG-13, а во-вторых, главный герой без протеза выглядит куда привлекательнее в глазах юных зрительниц. Многих зрителей возмутило еще и то, что Китнисс, Гейла и некоторых других героев сделали гораздо светлее, чем они описаны в книге, изменив их цвет волос, глаз и даже кожи. Существует фанатская теория о том, что Китнисс принадлежит к смешанной расе.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Одноименный роман Лоис Дункан написала в 1973 году, а спустя 20 с лишним лет у нее купили права на его экранизацию, которая повергла писательницу в шок: «Я была в восторженном настроении до тех пор, пока не села в кресло в кинотеатре с коробкой поп-корна и не обнаружила, что Голливуд превратил мою подростковую саспенс-историю в слэшер. Первое, что я сделала, когда вышла из кинотеатра, — позвонила своей дочери Кэрри и попросила не давать моим внукам это смотреть». Оставив главную идею Лоис Дункан — о подростках, которые сбили человека и никому об этом не сказали, — сценаристы написали совершенно другую историю, в которую добавили маньяка по прозвищу Рыбак, различных второстепенных персонажей, а также изрядное количество крови и насилия. В отличие от фильма в оригинальном произведении никто из главных героев на протяжении повествования не пострадал.

Пролетая над гнездом кукушки

Кен Кизи был приглашен для работы над сценарием экранизации его романа с одноименным названием, но из этого ничего не вышло. Кизи считал принципиальным моментом, чтобы историю рассказывал Вождь Бромден, но кинематографисты были уверены, что это испортит фильм. В итоге писатель покинул проект. В картине роль индейца Бромдена никак не поясняется, и зрители не понимают, что он — один из ключевых персонажей. Когда фильм вышел, Кен Кизи так его и не посмотрел. Несколько лет спустя он случайно наткнулся на него, когда включил телевизор, но сразу же сменил канал, несмотря на то, что кино получило мировое признание и целых 5 «Оскаров».

Ребекка

Фильм «Ребекка» по роману Дафны Дюморье стал первой работой Альфреда Хичкока в Голливуде. Режиссер сумел передать готическую атмосферу произведения и не пренебрег деталями, однако картина кардинально отличается от оригинала самым важным эпизодом — сценой гибели Ребекки: в кино она погибает в результате несчастного случая, а в книге Ребекку убивает муж, Максимилиан де Винтер, который устал от ее подлости и вероломства.

Бумажные города

Несмотря на то, что писатель Джон Грин был одним из соавторов фильма, экранизация существенно отличается от книги как атмосферой, так и содержанием. В романе один из главных героев, Кью, терпеть не может школьные выпускные. Сюжет произведения строится на том, что Кью и его друзья должны успеть в «бумажный город», потому что боятся, что Марго может покончить с собой. А в кино молодые люди стремятся поскорее туда попасть, чтобы не опоздать на выпускной.

Темная башня

Многие фильмы по романам Стивена Кинга становились хитами, получали разнообразные награды и народное признание, но к «Темной башне» это не относится. Анализируя причины провала экранизации, которую так ждали фанаты его творчества, Стивен Кинг предположил, что отчасти так произошло, потому что создатели стремились избавиться от жестокости, чтобы присвоить фильму рейтинг PG-13. Но многие поклонники остались недовольны тем, что на роль Стрелка пригласили темнокожего актера Идриса Эльбу (тогда как Стивен Кинг писал этого персонажа с героя Клинта Иствуда в «Долларовой трилогии»), а также вольно обошлись с многими другими персонажами и сюжетными линиями.

Анна Каренина

В работе над одной из самых ранних экранизаций романа «Анна Каренина» («Любовь» 1927 года с Гретой Гарбо) принимал участие сын Льва Толстого Илья, который эмигрировал в США. Его позвали в качестве консультанта, но на деле хотели использовать его имя в рекламных целях. Он был категорически не согласен с хеппи-эндом, в котором Каренин умирает, и Анна воссоединяется с Вронским. Несмотря на это, в титрах указали: «Сын писателя находит, что роман не пострадал при экранизации», что, конечно, было неправдой. Нельзя назвать удачным и фильм 1997 года, который снял Бернард Роуз. Анна Каренина в исполнении Софи Марсо злоупотребляет «успокоительными» (а именно морфием) и носит анахроничную челку. Также у нее случается выкидыш (хотя в книге она родила от Вронского дочь). Критикам и обычным зрителям не понравилось обилие постельных сцен с участием Софи Марсо и Шона Бина (он сыграл Вронского), из-за которых у некоторых зрителей сложилось ощущение, что Анна и Вронский ничего друг к другу не испытывают, кроме плотского влечения. Вольно обошлись сценаристы и с многими другими эпизодами романа. Одна зрительница написала в отзыве: «Левин стоит над гробом с мертвым братом, и Кити говорит ему: „Я беременна!“ Зачем совместили эти 2 события, осталось непонятно, ведь о своем положении Кити узнала позже. Кити рожает в библиотеке на диване! Кровати с балдахином не нашли?!»

Милые кости

В 2002 году Элис Сиболд написала роман, основанный на ее глубоко личной истории, а в 2009-м Питер Джексон его экранизировал. Фильм получил противоречивые оценки аудитории. Многим не понравилось, что в жертву хронометражу были принесены многие важные сцены и сюжетные линии из книги. Например, в кино Эбигейл, мать Сюзи, уходит из семьи, потому что не выдерживает напряжения, в котором живет, а в тексте все объясняется проще: у нее роман на стороне (кстати, со следователем). При этом отсутствует она 8 лет, что в фильме совершенно непонятно: кажется, что она уезжала совсем ненадолго. В картине присутствует много сцен, которых не было в книге, в частности диалоги Сюзи с умершими девушками. Кроме того, в романе повествование сфокусировано в основном на членах семьи Сюзи, а в фильме центральный персонаж — она сама. Совсем мало экранного времени уделяется Линдси и Бакли, сестре и брату Сюзи, о которых в книге рассказывается очень подробно. Исключили из сценария и эпизод с убийством главной героини, а одну из финальных сцен значительно смягчили для более юной аудитории. В фильме Сюзи, вселившись в тело Рут, всего лишь целует Рэя, тогда как в оригинальной истории между ними происходит гораздо более интимная сцена.

Белая гвардия

Создатели сериала по роману «Белая гвардия» не постеснялись дополнить и исправить Булгакова, как им заблагорассудится. Среди самых необъяснимых примеров «самодеятельности» — расширенная сюжетная линия петлюровцев: их наделили репликами, которые они не произносили в книге, а полковник Козырь-Лешко стал главным антагонистом-идеологом. Пользователь Горбовский в рецензии на «КиноПоиске» написал: «Создатели картины, имея неплохой бюджет, почему-то не удосужились нанять толкового киевского консультанта из Музея Булгакова или Музея истории Киева. Возможно, тогда не было бы в фильме столько откровенных ляпов. Ну не орут украинские гайдамаки „Сабли наголо!“. С тем же успехом можно было их заставить орать „Банзай!“». Оригинальная концовка сценаристов тоже не устроила. Видимо, посчитали ее слишком скучной и неопределенной, поэтому дописали свою, добавив в повествование рассказ Булгакова «Я убил». Кроме того, Елену соединили ожидаемо с Шервинским (хотя до этого ей признавался в любви Лариосик, чего также никогда не было в книге), а служанка Анюта внезапно загуляла с Мышлаевским. Получился винегрет, в котором мало что осталось даже от задумки Булгакова.

Щегол

Относительно экранизации романа «Щегол» Донна Тартт хранит гробовое молчание: она ни слова не сказала публично об изменениях, которые были внесены в сюжет ее произведения. А изменений было предостаточно. Во-первых, для большей кинематографичности повествование сделали нелинейным — мы видим постоянные флешбэки. Во-вторых, Джеймса Хобарта, верного друга Тео, сыграл темнокожий актер, хотя в романе было сказано, что он «напоминает старые фотографии ирландских поэтов и кулачных бойцов», а его кожа отличается «нездоровой белизной». По-разному в книге и фильме представлены отношения Тео и Бориса. И кстати, попытки самоубийства Тео в отеле Амстердама в тексте не было: он всего лишь хотел сдаться полиции Нидерландов, но Борис вовремя его остановил.

Девятые врата

Мистический триллер Романа Полански был снят по мотивам романа Артуро Переса-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье». Между сюжетами книги и фильма немало отличий. Не совпадает даже имя главного героя (Лукас Корсо в тексте, Дин Корсо в кино). Роман Полански предпочел убить друга главного героя, тогда как у Переса-Реверте он присутствует на протяжении всего повествования. Создатели фильма полностью проигнорировали 2-ю сюжетную линию романа, посвященную клубу Дюма. Зато добавили эротическую сцену между девушкой и Корсо, а также поменяли множество более мелких деталей внешности и имена героев.

Дом странных детей мисс Перегрин

Сценарий фильма, который написала Джейн Голдман, основан на одноименном романе Ренсома Риггза. Поклонники писателя были возмущены тем, что сценаристка поменяла местами главную героиню Эмму Блум с второстепенной — Оливией. Им не понравилось то, что яркую, харизматичную и вспыльчивую Эмму сменила сдержанная Оливия. Из-за того, что изменили возраст некоторых «странных детей», пришлось избавиться от кое-каких сюжетных линий. Так, были принесены в жертву отношения между Фионой и Хью: в книге они были подростками, а в кино стали маленькими детьми. Не показана способность главного героя Джейкоба Портмана общаться с «пустотами» и управлять ими, а также исключены многие события 2-й и 3-й книг: знакомство со странными животными, цыганами, путешествие по Лондону времен Второй мировой войны и прочие. Персонаж Сэмюэла Джексона доктор Бэррон был создан исключительно для экранизации. Он объединил в себе образы доктора Голана и главного злодея трилогии Каула Бентама. Вторая часть фильма, по меткому выражению Павла Смородина, имеет столько же общего с первоисточником, сколько «Иисус Христос — суперзвезда» с Евангелием.

Девушка в поезде

Фильм был снят по роману Полы Хокинс в 2016 году. Эрин Крессида Уилсон написала сценарий еще до того, как книга появилась на полках магазинов, и он содержит несколько важных отличий от оригинальной истории. Из Лондона действие перенесли в Нью-Йорк (в соответствии с этим изменили и напитки, к которым пристрастилась главная героиня). Исчезновение Меган в картине расследует один детектив Райли, образ которого составили из двух книжных следователей. Кэти, соседке Рэйчел по комнате, в кино уделено гораздо меньше внимания, а также полностью опущена предыстория увольнения Рэйчел с работы. Были изменены второстепенные сцены и герои, а также добавлен большой и важный для фильма эпизод, где Рэйчел в изрядном подпитии пытается сделать селфи в туалете бара. Кроме того, экранизацию снабдили более оптимистичным, чем в книге, финалом.

Турецкий гамбит

В экранизации детективного романа Бориса Акунина переврали самое главное: кто убийца. В кино шпионом решили сделать капитана Перепелкина, так как французский журналист д’Эвре показался продюсерам слишком обаятельным, чтобы быть предателем. В соответствии с этим был изменен весь ход событий. Например, полковника Лукана в книге убивает д’Эвре, а в фильме — Еремей Перепелкин. Что самое интересное, правки в сюжет для экранизации вносил сам Акунин.

Дьявол носит Prada

Писательница Лорен Вайсбергер призналась, что имеет лишь косвенное отношение к фильму. Миранду Пристли, которую сыграла Мерил Стрип, значительно очеловечили, что очень удивило автора: «Мне было трудно представить, что Миранда Пристли плачет в гостиничном номере и начинает доверять Энди. Моя реакция была: „О, она плачет? Я так не думаю!“» Несмотря на это, фильм ей понравился как самостоятельное произведение. Изменений в экранизации было довольно много: от совсем мелких (вроде национальности Энди, профессии ее бойфренда и т. д.) до более значимых. Например, в книге Энди не отдает все модные вещи Эмили, а продает большую часть, чтобы выручить немного денег. В книге совершенно ясно, что отношениям Энди с ее парнем пришел конец, а фильм намекает, что они снова будут вместе. Финальная сцена в романе гораздо более дерзкая, чем в кино: когда Миранда просит Энди остаться, та грубо посылает ее подальше, за что тут же остается без работы. В картине она всего лишь бросает телефон в фонтан.

Дневник Бриджит Джонс

История Бриджит Джонс началась с авторской колонки Хелен Филдинг. Со временем она превратила свои газетные заметки в роман в жанре дневника, который затем экранизировали. Из фильма нам известно, что Бриджит страдает от лишнего веса и никак не может похудеть. Знаете ли вы, чему равна «полнота» Бриджит Джонс? 57 кг при росте 165 см. Это совершенно нормальный вес, и толстой ее назвать никак нельзя, а для экранизации Рене Зеллвегер специально набирала лишние килограммы. Некоторые считают, что юмор в книге не такой, как в фильме: в тексте больше суховатой и довольно жесткой самоиронии. Также существенно отличается образ матери Бриджит. В романе это намного более отталкивающий персонаж, который постоянно ставит в неудобное положение мужа и дочь. В итоге миссис Джонс связалась со знойным португальцем Хулио, с которым сбежала от мужа, оставив семью в долгах. В киноадаптации мать сделали более сочувствующей и не такой взбалмошной. Она заводит интрижку, но остается в семье. Сценаристы решили добавить драмы в экранизацию и обосновать вражду между персонажами Хью Гранта и Колина Ферта, упомянув историю о том, что Дэниел соблазнил жену Марка Дарси. В книге этого не было. Кстати, сценарий для последней части, «Ребенок Бриджит Джонс», вообще писали заново, так как продолжение, созданное Хелен Филдинг, продюсеров ужаснуло. В ее версии Бриджит за 50, она мама двоих детей и вдова Марка Дарси, который погиб в зоне боевых действий через несколько лет после свадьбы. При этом Дэниел Кливер живет и здравствует, кроме того, он крестный отец детей Бриджит. В фильме же, наоборот, погибает Дэниел Кливер. Дело в том, что Хью Грант наотрез отказался сниматься в продолжении: надоели ему роли бабников.

А у вас есть подобные примеры? Как вы считаете, бывает ли внесение существенных изменений в сюжет, не связанных с попытками уместиться в хронометраж, оправдано? Расскажите об экранизациях, которые считаете самыми удачными.