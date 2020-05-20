20 человек рассказали, какие книги можно не читать, потому что фильмы по ним великолепны

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Количество тех людей, кто выбирает просмотр экранизации вместо чтения источника, неуклонно растет, и их легко понять: блестящая актерская игра, работа режиссеров и операторов, спецэффекты могут превратить даже избитый сюжет в захватывающее зрелище. Но мнение о том, что книга всегда предпочтительнее, не сдает позиций. В каком лагере вы?

AdMe.ru тщательно изучил и выносит на обсуждение избранные мнения читателей и зрителей, которые убеждены в том, что некоторые фильмы достойны намного большего внимания, чем книги, по которым их сняли.

«Кролик Джоджо» получился лучше первоисточника, «Птицы в клетке». Книга настолько мрачная, что, кажется, ее не получилось бы экранизировать по-другому. © THACC-

«Челюсти». Стивен Спилберг сказал, что, когда читал книгу, обнаружил, что болеет за акулу, потому что все персонажи-люди очень неприятные. Плюс в фильме нет лишних ответвлений сюжета, например связей мэра с мафией или романа Эллен Броди с Хупером. © Podlubnyi

Автору книги «Кто подставил кролика Роджера» очень понравилась экранизация. Он решил, что история стала настолько лучше, что даже переписал роман, чтобы он соответствовал фильму. © LittlestSlipper55

«Форрест Гамп». Прочитал книгу в старшей школе, потому что влюбился в фильм. Особенно мне понравилась музыка. Но книга... Ну она есть. Автор, Уинстон Грум, здорово передал атмосферу южных штатов, особенно Алабамы, но фильм все равно намного лучше. © CandyAppleSauce

Книга «Молчание ягнят» местами невыносимо затянута, так что хорошо, что многие сцены не попали в фильм. Автор описывает все подряд, и читать эти подробности порой слишком утомительно. © dcbluestar

«Дьявол носит Prada». Люблю фильм и решила прочитать книгу. Еле заставила себя дочитать ее, чтобы не бросать начатое. Читала и ненавидела. Энди в книге настолько несимпатичная, что вы удивляетесь, как она сохранила работу, откуда у нее столько друзей и бойфренд. Она только постоянно ноет. Рада, что из этого получился замечательный фильм, потому что из Мерил Стрип вышла идеальная Миранда Пристли. © aser2323

«Мгла». Даже Стивен Кинг это признал. © nuclear_lobster

«Бесподобный мистер Фокс». Это моя любимая книга, но фильм просто невероятен. Уэс Андерсон создал нечто свое, раскрыв персонажей намного глубже. Мистер Фокс такой обаятельный и умный, хоть и в 10 раз более высокомерный по сравнению с книгой, но в финале он это исправляет. И предыстория с волком хороша. Миссис Фокс тоже намного лучше, уж не говоря о моих любимчиках Эше и Кристофферсоне. © oh-lawd-hes-coming

«Дневник памяти». Книге не хватает харизмы и таланта Рейчел Макадамс. © cleo1844

«Крупная рыба». Фильм исследует удивительный мир эксцентричных историй отца, но в книге всех этих роскошных образов нет, только их довольно желчный пересказ в исполнении избалованного ребенка, который считает, что папочка недостаточно его любил. © cavaliereternally

"Звездная пыль". Не поймите меня неправильно, мне нравится Нил Гейман, и его книга действительно хороша, но фильм получился просто завораживающим. Чего стоит один Роберт Де Ниро в роли капитана Шекспира! Потрясающе. Не говоря о том, что и финал фильма намного лучше. © twilighttruth

Считаю, что экранизация "Прибытия" лучше рассказа, по которому она снята, а ведь мне он понравился. В фильме сюжет в целом раскрыт лучше. © GreatTragedy

"Преданный садовник". Я верный фанат Джона ле Карре, но книга показалась мне невероятно скучной. События в книге развиваются медленно, описания перегружены, хотя обычно мне нравится эта особенность его стиля. Это была первая его попытка описать события, не относящиеся к холодной войне, и она не вызывает никакого интереса. Но в фильме все ожило: персонажи, пейзажи, сюжет. © Irish_Tom

"Бойцовский клуб". Книга кончается лучше, чем фильм, но написана в таком странном стиле, что дочитать ее - трудная задача. И она тоже короткая. А еще Чаку Паланику фильм тоже понравился больше, вы знали? © Driver_goon

Любой фильм о Джеймсе Бонде. Большинство книг о нем откровенно плохи. © BZH_JJM

"Шрек"! Они взяли книгу объемом 36 страниц и превратили ее в величайший фильм всех времен. © krakrocks

"Танцующий с волками". В книге Данбар остается с индейцами, и я чувствовал, что это неправильно. Он даже собрал вещи, но его уговорили не уходить. Финал фильма нравится мне больше. Кроме того, эпические пейзажи и охота на бизонов оказались еще лучше, чем я представлял во время чтения. Этот фильм - один из величайших вестернов. © Krinks1

"Старикам тут не место". Книга великолепна, но стиль Кормака Маккарти делает ее трудной для чтения и отслеживания событий, зато фильм заставляет вас держаться на самом краю сиденья, и это жуткое чувство, а еще там отличный подбор актеров. © TwoSnapsMack

"Парк юрского периода". Книга превосходна, но динозавры в ней служат фоном для размышлений доктора Малкольма о теории хаоса. Конечно, почитать ее стоит, но фильм получился намного увлекательнее. © Gerreth_Gobulcoque

"Всем парням, которых я любила раньше". Посмотрела фильм, и он мне так понравился, что купила все 3 книги. Фильм прекрасный, но чтение заставило осознать, что в этом заслуга операторов и актеров, а сюжетная линия на самом деле донельзя банальна. К тому же книги написаны очень просто, для аудитории намного моложе меня. © cheesy

Какой фильм вы добавили бы в этот список и почему?