20+ цитат гуру психологии, который помогал людям мирно развестись и не остаться врагами

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Михаил Лабковский — практикующий психолог, теле- и радиоведущий. Был учителем и штатным психологом в знаменитой школе, о которой сняли фильм «Нежный возраст». Одно время работал в Израиле и занимался поддержкой разводящихся супругов, которые делят не только имущество, но и общих детей. Такая услуга называется Family Mediation Service и в России отсутствует, о чем Лабковский, по его признанию, жалеет.