20+ цитат гуру психологии, который помогал людям мирно развестись и не остаться врагами
Михаил Лабковский — практикующий психолог, теле- и радиоведущий. Был учителем и штатным психологом в знаменитой школе, о которой сняли фильм «Нежный возраст». Одно время работал в Израиле и занимался поддержкой разводящихся супругов, которые делят не только имущество, но и общих детей. Такая услуга называется Family Mediation Service и в России отсутствует, о чем Лабковский, по его признанию, жалеет.
AdMe.ru изучил книгу «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», посмотрел несколько публичных лекций и теперь делится с вами острыми как бритва цитатами Михаила.
- Общение в соцсетях снимает напряжение, но усиливает желание. И если это желание долго не удовлетворять, чувство одиночества только нарастает. Переговоры по телефону, переписка в Facebook и «ВК», WhatsApp или Skype хороши в том случае, если рано или поздно заканчиваются словами «Увидимся завтра».
- Идут два человека по улице, и один из них, допустим, ковыряет в носу. И вот первому за него почему-то стыдно. Хотя это: а) не его проблема; б) не его палец; в) не его нос и не его сопли. Его тут только низкая самооценка.
- Болезненный детский опыт любви рождает еще и страх перед отношениями. Отсюда все эти симпатии к женатым (замужним) и тем, кто априори тебя не полюбит. Если после свидания он (или она) не перезванивает, то для невротика это начало большого чувства. В мозг поступает сигнал: «Меня отвергли — значит, отношений с этим человеком не будет, значит, я обслуживаю свой страх и нахожусь, можно сказать, в безопасности».
- Например, вы — сногсшибательная блондинка. Ноги, ресницы — как полагается. Но если при этом вы, пусть даже в глубине души, уверены, что нос у вас великоват, а зад маловат, — вы заранее проиграли длинноносой, кривоногой, но уверенной в себе шатенке с микроскопической грудью.
- Одиночество — это не то, что вы никому не нужны, ваш телефон молчит, вас никто не любит, вы невостребованны... Одиночество — это ощущение внутренней пустоты. В первую очередь это о том, что вы не нужны только одному человеку: самому себе, и поэтому и другим неинтересны.
- Скромность никого не украшает. В силу закомплексованности, неуверенности и низкой самооценки девушка живет без секса и отношений не потому, что она страшная, а потому, что она плохо к себе относится.
- Причина женских проблем не в том, что он ведет себя как козел. Причина в том, что у нее есть невроз, который требует выхода. И для этого выхода нужен определенный человек и отношения, в которых она могла бы страдать. Поэтому она специально вступает в такие отношения, потому что у нее с детства есть психическая потребность в этом.
- Насчет поиска партнера скажу, а кого искать-то? Единственное качество, которое может быть у твоего партнера, — это то, что он тебя цепляет. Все остальное не играет никакой роли вообще. Если ты его любишь, переживаешь за него, волнуешься — тогда нет никаких «планок».
- Как сказал писатель Кристофер Бакли (автор романа Thank You for Smoking, есть еще фильм такой), не надо есть в ресторане под названием «Как у мамы» и ложиться в постель с женщиной, у которой проблем больше, чем у тебя.
- У нас в стране пострадать — любимая национальная забава.
- Если вам не нравится, как ведет себя мужчина, не надо искать оправданий его поведению. Ситуация, в которой «он не перезвонил», для здоровой девушки означает конец отношений, для нездоровой — начало любви.
- Вы знаете, в чем принципиальная разница между здоровым человеком и невротиком? Здоровый человек тоже страдает, но от реальных историй. А невротик страдает от историй вымышленных. А если страданий не хватает, он еще догоняется любимым Кафкой, Достоевским и бутылкой.
- «Я буду прекрасной хозяйкой, научусь вкусно готовить, буду выглядеть как конфета, и тогда кто-то обязательно разглядит и мой „человеческий“ талант!» — так рассуждает, необязательно вслух, большинство российских женщин. Дорогие мои! Никто вас не полюбит за роскошные ресницы, борщ с котлетой и покладистый характер. Любят за другое!
- Девочкам в уши часто жужжат, что выходить замуж надо ВОВРЕМЯ, а то потом могут не взять. По-моему, нельзя, да и просто опасно внушать детям, что брак — это самое лучшее, что может случиться с ними в жизни. Самое лучшее — это счастье.
- Если самый лучший секс у вас после скандала, то это ненадолго — скоро останутся одни скандалы.
- Признак душевного здоровья — это когда то, что вы думаете, и то, что вы чувствуете, совпадает.
- У людей со стабильной психикой и ясным пониманием, чего они хотят о жизни, нет потребности выяснять, что о них думают другие.
- Любовь (с позиции жертвы) — это только попытка повторить свои детские переживания. И если отношения с родителями были напряженные, нездоровые, невротические, любовь у человека ассоциируется с ощущением потери, страха, тоски, одиночества и прочим. И он ищет партнера, в котором хорошо разместятся обида и чувство унижения. Такого партнера, по отношению к которому он будет чувствовать себя жертвой. Обычно такой человек находится легко.
- Нормально хотеть рожать. Ненормально хотеть только этого.
- Есть люди, которые не живут, а решают проблемы. Они плохо себя чувствуют, если проблем нет. И наоборот, если проблема есть и ее надо решать — им комфортно. Такая полная неспособность расслабиться.
- Семейная терапия — это развод. Только один вид семейной терапии считаю действительно полезным — посредничество психолога при разводе. Но именно его в России не практикуют.
- Поверить в свою уникальность, перестать жалеть себя и понять, что соревнование, у кого красивее попа, проиграют все! Даже мисс мира состарится. А вот уверенных в себе победить практически невозможно.
- Перестаньте задавать людям вопросы по поводу того, что они думают о вашей внешности, ваших способностях, вашей обновке и прочем. Все, что вам интересно и важно, старайтесь выяснять у себя. Я знаю, это трудно. Это целая работа — не спрашивать. И эту работу вам придется сделать.
- И снова пример из практики наркологов. Если жена страдает от алкоголизма мужа, плачет, убивается, терпит безденежье, а то и побои, все время ищет врачей и норовит подсыпать в чай супругу отворотное зелье — это только ее проблема и ее выбор. Ее муж пьянство большой бедой не считает, пьет себе в свое удовольствие. Это жене плохо, а ему-то хорошо, особенно «выпимши». И да, из такой диспозиции «спасти» алкоголика невозможно. Но все обычно надеются и прилагают массу усилий. И кладут свою жизнь на борьбу за спасение того, кто не хочет спасаться. И необязательно от алкоголизма, а, например, от неподходящей девушки, «плохой» компании, непрестижной работы... Напрасные усилия!
- Когда стюардесса демонстрирует вам спасательные средства, что она говорит про кислородные маски? «Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, потом ребенка». В этом вся фишка. Все пытаются помочь ребенку, оставаясь абсолютным психом. Так это не работает. Если хотите, чтобы ребенку было хорошо, сделайте сначала что-то со своей головой.
Вы согласны с позицией Михаила Лабковского? Какая цитата вам понравилась больше всего?
Фото на превью LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP / East News