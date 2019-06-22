20 цитат главного циника современности Фредерика Бегбедера
Фредерик Бегбедер родился во Франции 21 сентября 1965 года. Его первый роман «Воспоминания необразумившегося молодого человека» появился на свет в 1990 году и стал бестселлером не только у себя на родине, но и во всем мире. А «Любовь живет три года» и «99 франков» принесли автору славу одного из самых эпатажных писателей современности. Герои произведений Бегбедера похожи на него самого: они такие же неординарные и не вписывающиеся в рамки «нормальности».
Мы в AdMe.ru любим творчество Бегбедера и предлагаем вам вспомнить наиболее яркие его цитаты.
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Я любил, и меня любили, но это никогда не совпадало по времени.
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Лучшие праздники — те, что происходят внутри нас.
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Две самые ужасные фразы в мире — это «Мне надо с тобой поговорить» и «Надеюсь, мы останемся друзьями». Самое смешное, они всегда приводят к противоположному результату, ломая и беседу, и дружбу.
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Без тебя моя жизнь — зал ожидания.
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Самый надежный тест — бассейн. У бассейна ясно, кто есть кто: интеллектуалка уткнется в книгу в купальной шапочке, спортсменка устроит матч по водному поло, склонные к нарциссизму позаботятся о загаре, подверженные ипохондрии намажутся защитным кремом. Если женщина у бассейна боится намочить волосы, чтобы не испортить прическу, — бегите прочь. Если она с хохотом прыгает в воду — прыгайте следом.
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Остерегайтесь людей, обремененных многочисленными дипломами: по статистике, это самые большие лентяи.
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Умереть за любовь не сложно. Сложно найти любовь, за которую стоит умереть.
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— Ты пришла?
— Похоже на то.
— Почему ты не пришла в понедельник и во вторник?
— Был дождь...
— Я тебе сейчас, кажется... подарю зонтик.
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Изменять любимой — значит изменять себе.
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Самая сильная любовь — неразделенная. Я предпочел бы никогда этого не знать, но такова истина: нет ничего хуже, чем любить кого-то, кто вас не любит, — и в то же время ничего прекраснее этого со мной в жизни не случалось. Любить кого-то, кто любит вас, — это нарциссизм. Любить кого-то, кто вас не любит, — вот это да, это любовь.
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Счастье есть, оно проще простого: это чье-то лицо.
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Одиночество стало какой-то стыдной болезнью. Почему все так его чураются? Да потому, что оно заставляет думать. В наши дни Декарт не написал бы: «Я мыслю — значит я существую». Он бы сказал: «Я один — значит я мыслю». Никто не хочет оставаться в одиночестве: оно высвобождает слишком много времени для размышлений. А чем больше думаешь, тем становишься умнее — а значит, и грустнее.
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Мир ужасается перспективе человеческого клонирования, а оно давным-давно существует и называется plastic surgery (англ. «пластическая хирургия» — прим. AdMe.ru).
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Чтобы любить кого‑то, надо сначала полюбить себя.
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Вот она, значит, какая, взрослая жизнь: строить замки из песка, потом прыгать на них двумя ногами и строить снова, опять и опять, прекрасно зная, что океан их все равно слизнет.
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Любовь — непонятная штука. Когда видишь ее у других, ничего не понимаешь, и еще меньше — когда это случается с тобой.
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Конец лжи еще не означает начала правды. Будьте бдительны: одна ложь может скрывать за собой другую.
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Хочешь добиться любви — забудь свою личность, лишись памяти, стань тем, кто нравится другим.
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Сложность не в том, чтобы ответить на вопрос: «Зачем мы живем?» — а в том, чтобы не задавать его себе.
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Если ты знаешь, почему ты кого-то любишь, это значит, что ты его не любишь.
В статье использованы цитаты из книг «99 франков», «Любовь живет три года», «Романтический эгоист», «Воспоминания неблаговоспитанного молодого человека».
Фото на превью EAST NEWS