20 цитат главного циника современности Фредерика Бегбедера

Я любил, и меня любили, но это никогда не совпадало по времени.

Лучшие праздники — те, что происходят внутри нас.

Две самые ужасные фразы в мире — это «Мне надо с тобой поговорить» и «Надеюсь, мы останемся друзьями». Самое смешное, они всегда приводят к противоположному результату, ломая и беседу, и дружбу.

Без тебя моя жизнь — зал ожидания.

Самый надежный тест — бассейн. У бассейна ясно, кто есть кто: интеллектуалка уткнется в книгу в купальной шапочке, спортсменка устроит матч по водному поло, склонные к нарциссизму позаботятся о загаре, подверженные ипохондрии намажутся защитным кремом. Если женщина у бассейна боится намочить волосы, чтобы не испортить прическу, — бегите прочь. Если она с хохотом прыгает в воду — прыгайте следом.

Остерегайтесь людей, обремененных многочисленными дипломами: по статистике, это самые большие лентяи.

Умереть за любовь не сложно. Сложно найти любовь, за которую стоит умереть.

— Ты пришла?

— Похоже на то.

— Почему ты не пришла в понедельник и во вторник?

— Был дождь...

— Я тебе сейчас, кажется... подарю зонтик.

Изменять любимой — значит изменять себе.

Самая сильная любовь — неразделенная. Я предпочел бы никогда этого не знать, но такова истина: нет ничего хуже, чем любить кого-то, кто вас не любит, — и в то же время ничего прекраснее этого со мной в жизни не случалось. Любить кого-то, кто любит вас, — это нарциссизм. Любить кого-то, кто вас не любит, — вот это да, это любовь.

Счастье есть, оно проще простого: это чье-то лицо.

Одиночество стало какой-то стыдной болезнью. Почему все так его чураются? Да потому, что оно заставляет думать. В наши дни Декарт не написал бы: «Я мыслю — значит я существую». Он бы сказал: «Я один — значит я мыслю». Никто не хочет оставаться в одиночестве: оно высвобождает слишком много времени для размышлений. А чем больше думаешь, тем становишься умнее — а значит, и грустнее.

Мир ужасается перспективе человеческого клонирования, а оно давным-давно существует и называется plastic surgery (англ. «пластическая хирургия» — прим. AdMe.ru).

Чтобы любить кого‑то, надо сначала полюбить себя.

Вот она, значит, какая, взрослая жизнь: строить замки из песка, потом прыгать на них двумя ногами и строить снова, опять и опять, прекрасно зная, что океан их все равно слизнет.

Любовь — непонятная штука. Когда видишь ее у других, ничего не понимаешь, и еще меньше — когда это случается с тобой.

Конец лжи еще не означает начала правды. Будьте бдительны: одна ложь может скрывать за собой другую.

Хочешь добиться любви — забудь свою личность, лишись памяти, стань тем, кто нравится другим.

Сложность не в том, чтобы ответить на вопрос: «Зачем мы живем?» — а в том, чтобы не задавать его себе.