20 поразительных снимков, которые вам точно не показывали в школе

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Мы привыкли воспринимать известных исторических личностей в каком-то определенном возрасте, когда они находились на пике славы. И даже трудно поверить, что когда-то они были молоды или, наоборот, стары, занимались совершенно обывательскими вещами или имели другую профессию. AdMe.ru решил найти снимки гениев прошлых веков. Давайте взглянем на них с совершенно другой стороны.

Как бы выглядел Есенин в старости? Как его сын

Младший сын Сергея Есенина — математик и поэт Александр Есенин-Вольпин — прожил жизнь не менее насыщенную и сложную, чем сам великий поэт, правда, чуть более долгую, пережив отца (который умер в 30) ровно в 3 раза, поэтому мы можем видеть, как бы старел сам Сергей Есенин, ибо они были очень похожи.

Верный чау-чау помогает Фрейду на работе

Фрейд считал, что собаки как никто другой способны распознать истинное настроение человека, а также они помогают расслабиться. Именно поэтому он позволял своему любимцу — чау-чау Жо-Фи — присутствовать на своих сеансах.

А этого парня узнаете?

Да, это Папа Римский Франциск

Похожие судьбами Брюс Ли и его сын Брэндон Ли

Оба актера скончались на съемках фильмов: отец — в 32 года на съемках «Башни смерти», сын — в 28 лет в одном из дублей фильма «Ворон».

А вот так выглядят самые одаренные дети Пабло Пикассо

Это младшие дети гениального художника — Клод и Палома Пикассо. Такой же вспыльчивый, как и отец, Клод возглавляет Администрацию Пикассо, а эксцентричная Палома является известным дизайнером ювелирных украшений и возглавляет собственную парфюмерную империю.

Вы видели Чарли Чаплина в преклонном возрасте? Пожалуйста

Хемингуэй поймал тунца. Ничего необычного, листайте дальше

46-летняя, но такая же прекрасная Одри Хепберн. 1975 год, фильм «Робин и Мэриан»

Эта 18-летняя македонка станет известной всему миру под именем мать Тереза

Она же со своей сестрой (слева) в традиционных македонских костюмах

Здесь мать Терезу зовут еще Агнес Бояджиу, и ей всего 13 лет.

Первая и последняя фотографии Ленина

Тот случай, когда невозможно представить, что это один и тот же человек.

Два великих латиноамериканца — Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро — в свои школьные годы

Молодой Эйнштейн в компании друзей,1903 год

Уолт Дисней рисует Микки-Мауса

Юные противники: 24-летний Уинстон Черчилль и 35-летний Бенито Муссолини

Красавцы, правда?

Вернемся к Хемингуэю: это привычный нам снимок и фото из его выпускного альбома в школе

26-летний Мохаммед Али на обложке Esquire

1968 год.

Великолепная Коко Шанель в 1910 и в 1957 году

Все привыкли видеть Достоевского и Толстого бородатыми гениями. Но они тоже были молодыми

Федору Михайловичу здесь 42 года, а Льву Николаевичу — 26.

А вот, пожалуйста, 34-летний Гитлер и 24-летний Сталин

Изначально Гитлер, как и Сталин, носил пышные усы. Говорят, потому, что они скрывали его уродливый изгиб рта. Но затем он был вынужден укротить их пушистость, поскольку они мешали ему надевать противогаз.

Спрашиваете, а как Гитлер выглядел в те же 24? Вот так. С теми самыми пышными усами

Роль Гитлера в Первой мировой войне была не столь примечательной, как во Второй: он был всего лишь рядовым Баварской армии со смешными усами. Хотя однополчане отмечали его как отличного и смелого солдата. В октябре 1918 года он пострадал от химического снаряда и попал в госпиталь. Там он узнал о крахе Германии, что стало для него большим потрясением... Дальше вы знаете.