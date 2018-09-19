Вот что получится, если соединить ПДД и русскую классическую литературу
Объединенный музей писателей Урала в Екатеринбурге стал инициатором весьма оригинального проекта: по всему Литературному кварталу в городе развесили баннеры с цитатами классиков и дорожными знаками, которые получили новую, литературную «расшифровку». Так, например, на знаке «Железнодорожный переезд» теперь красуется надпись «Осторожно! Анна Каренина», а на «Перегоне скота» — «[Идет] бычок, качается».
Ирина Евдокимова, один из авторов этой задумки, утверждает, что вся наша жизнь состоит из символов и знаков, а конкретно этот проект призван открыть для читателей новые смыслы в знакомых произведениях.
Авторы AdMe.ru, впечатленные этой идеей, предлагают вам совершить занимательную виртуальную прогулку по Литературному кварталу Екатеринбурга.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
А какой дорожный знак заставил задуматься вас? Ждем ваших откликов в комментариях.
Фото на превью Екатеринбург LIVE / vk.com