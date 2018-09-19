Вот что получится, если соединить ПДД и русскую классическую литературу

Объединенный музей писателей Урала в Екатеринбурге стал инициатором весьма оригинального проекта: по всему Литературному кварталу в городе развесили баннеры с цитатами классиков и дорожными знаками, которые получили новую, литературную «расшифровку». Так, например, на знаке «Железнодорожный переезд» теперь красуется надпись «Осторожно! Анна Каренина», а на «Перегоне скота» — «[Идет] бычок, качается».

Ирина Евдокимова, один из авторов этой задумки, утверждает, что вся наша жизнь состоит из символов и знаков, а конкретно этот проект призван открыть для читателей новые смыслы в знакомых произведениях.

Авторы AdMe.ru, впечатленные этой идеей, предлагают вам совершить занимательную виртуальную прогулку по Литературному кварталу Екатеринбурга.

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А какой дорожный знак заставил задуматься вас? Ждем ваших откликов в комментариях.

Фото на превью Екатеринбург LIVE / vk.com

11 На склад!
5 Комментарии
  • 19 сентября 2018
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