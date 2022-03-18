Мы убрали бороду и усы у легендарных мужчин, и теперь их вряд ли можно узнать
Наверняка многие из нас пытались представить себе, как же будет выглядеть Сальвадор Дали без своих легендарных усов или Эрнест Хемингуэй без богатой растительности на лице. Можно не ломать голову над этим, а просто заглянуть в нашу статью.
Нас в AdMe.ru весьма позабавил этот шутливый эксперимент, и теперь мы думаем проводить такие как можно чаще.
1. Лев Толстой
2. Эрнест Хемингуэй
3. Чарлз Дарвин
4. Федор Достоевский
5. Чарльз Диккенс
6. Виктор Гюго
7. Жюль Верн
8. Альберт Эйнштейн
9. Сальвадор Дали
10. Кларк Гейбл
11. Лучано Паваротти
12. Марк Твен
13. Оноре де Бальзак
14. Фридрих Ницше
15. Зигмунд Фрейд
16. Никола Тесла
17. Дмитрий Менделеев
Кто из этих людей без растительности на лице вам показался совершенно другим человеком?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS/East News
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