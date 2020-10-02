17 эпизодов из жизни Есенина, которые покажут, что на самом деле скрывал поэт под маской балагура и повесы

«Московский озорной гуляка» ревностно относился к своим волосам. Он был влюблен в их цвет спелой ржи и всегда садился так, чтобы кудри казались светлее. Любые комментарии о том, что его шевелюра потемнела, огорчали отъявленного модника Есенина. В бороде Сергея проступала рыжина, поэтому он всегда гладко выбривал и слегка припудривал щеки.

Есенин наизусть знал все свои сочинения и декламировал их так эмоционально, что от сжатых кулаков на ладонях образовывались ссадины.

Имея уникальный дар к стихосложению, Сергей Александрович, тем не менее, не отличался ораторскими способностями. Его речь, особенно во время споров, была нескладной и непоследовательной.

Он очень боялся летать на самолете. Во время первого полета литератор взял с собой целую корзину лимонов для борьбы с укачиванием.