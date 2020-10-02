17 эпизодов из жизни Есенина, которые покажут, что на самом деле скрывал поэт под маской балагура и повесы
Короткая жизнь Сергея Есенина была насыщенной: бесчисленные любовные романы, путешествия, кутежи и, конечно же, много творчества. Поэт подарил миру проникновенные строки, которые мы помним наизусть со школьных лет. А современные российские и зарубежные музыканты из года в год несут его творчество в массы, исполняя песни на стихи Есенина.
К памятной дате AdMe.ru вспоминает занимательные эпизоды из биографии Есенина, которые помогут взглянуть на писателя, прослывшего гулякой и повесой, под другим углом.
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Выдающийся русский поэт Есенин мог бы быть известен широкой публике под другим именем. Бабушка по линии отца Аграфена Кондратьевна была против того, чтобы будущего литератора называли Сергеем. Дело в том, что она недолюбливала соседа с таким именем и боялась, что внук будет похож на своего тезку. Однако сельский священник успокоил родственницу поэта, заверив, что Сережа вырастет хорошим человеком.
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Воспитываясь в семье бабушки и дедушки Титовых, мальчик привык считать себя сиротой при живых родителях. Отношения матери и отца поэта дали трещину, и Татьяна Федоровна вынуждена была оставить 2-летнего сына родителям, чтобы уехать на заработки из села в Рязань, откуда высылала на содержание ребенка 3 рубля в месяц.
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Трое озорных неженатых сыновей дедушки Федора воспитывали племянника Сережу в по-настоящему спартанских условиях: сажали 3-летнего ребенка на коня без седла и пускали его галопом, выбрасывали не умеющего плавать мальчика в реку, поручали как охотничьему псу приносить подстреленных уток.
Есенин (второй ряд справа, в кепке) с односельчанами.
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У Есенина было 2 младшие сестры: Екатерина и Александра. Однако особо тесные, по-отечески теплые отношения сложились у него с младшенькой, которую поэт ласково называл Шуренком и Шуревной. Сергей наряжал ее в наряды из цветов, которые мастерил собственноручно.
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Как-то во время учебы в учительской школе Есенин поспорил с товарищами, что может съесть 5 булок за раз. Осилив только полторы, он час бегал вокруг школы, чтобы утрясти содержимое желудка и съесть оставшееся, но не вышло. После такого кросса в нашего гения поместилось только полбулки. Спор был проигран.
Есенин с матерью.
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Поэт был вегетарианцем до того, как это стало мейнстримом. В 1913 году юноша писал своему другу, что уже 4 месяца не ест мясо и рыбу. «Познав истину», Есенин также исключил из своего рациона сахар, шоколад, какао и кофе.
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Несколько лет рязанский парень Сергей спал под одним одеялом с мужчиной и посвящал ему стихи. Просто у молодого поэта не было собственного жилья и ему приходилось снимать комнату вместе с другом и коллегой Анатолием Мариенгофом. Отопление в комнате не работало, и, чтобы не окоченеть от холода, товарищам приходилось делить кровать. Друзья были очень близки и даже имели общий бюджет.
Мариенгоф и Есенин.
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«Московский озорной гуляка» ревностно относился к своим волосам. Он был влюблен в их цвет спелой ржи и всегда садился так, чтобы кудри казались светлее. Любые комментарии о том, что его шевелюра потемнела, огорчали отъявленного модника Есенина. В бороде Сергея проступала рыжина, поэтому он всегда гладко выбривал и слегка припудривал щеки.
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Есенин наизусть знал все свои сочинения и декламировал их так эмоционально, что от сжатых кулаков на ладонях образовывались ссадины.
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Имея уникальный дар к стихосложению, Сергей Александрович, тем не менее, не отличался ораторскими способностями. Его речь, особенно во время споров, была нескладной и непоследовательной.
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Он очень боялся летать на самолете. Во время первого полета литератор взял с собой целую корзину лимонов для борьбы с укачиванием.
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Однажды Айседора Дункан устроила погром в одном из берлинских пансионов из-за Есенина. А все потому, что поэт сбежал от супруги в поисках уединения. Обнаружив через несколько дней место укрытия молодого мужа, танцовщица принялась крушить все, что попадалось под руку. Сергей, проводивший время за игрой в шашки, укрылся за гардеробом, где и был найден. Айседора попросила беглеца немедленно последовать за ней. Не смея ослушаться, он надел цилиндр и пальто поверх пижамы и молча пошел за темпераментной спутницей.
Сергей Есенин и Айседора Дункан.
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Синеглазый блондин пользовался успехом у женщин и разбил не одно женское сердце. «У меня было три тысячи женщин!» — похвастался он как-то товарищу. На недоверчивое «Вятка, не бреши!» расплылся в улыбке: «Ну, триста. Ну, тридцать».
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Есенин был денди своего времени и очень любил наряжаться. Так, в том же Берлине он заказал больше костюмов, чем «человек способен сносить за всю жизнь».
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«Последний поэт деревни» был атлетически сложен и силен. По свидетельствам одного из исследователей, однажды в Америке Есенин заключил пари: кто быстрее проплывет короткую дистанцию в бассейне. Однако Сергей не знал, что его оппонент — пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Джонни Вайсмюллер. Тем не менее нашему соотечественнику удалось одержать верх в этом споре.
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У писателя был питомец — дворняга по кличке Сережка. Пес был очень озорным, и Есенину приходилось отрываться от работы, чтобы поиграть с ним.
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Есенин объездил всю Европу и Северную Америку, но оставался преданным России. Он восхищался красотой заграницы, где «все прибрано и выглажено под утюг», но был возмущен властью доллара и бездушностью Запада. Любовь к Родине красной нитью протянулась через все творчество поэта:
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