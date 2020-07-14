16 любопытных подробностей из русской литературы, о которых мы не подозревали, когда учились в школе
Исследования утверждают, что россияне стали больше читать — в 2014 году за книгой проводили досуг 45 % людей, а в 2019 году уже 53 %. При этом 20 % отдают предпочтение классической литературе.
Редакция AdMe.ru делится любопытными фактами о русских книгах и писателях. Надеемся, новые детали знакомых произведений воодушевят вас провести несколько приятных часов за чтением.
- Лев Толстой написал «Войну и мир» в 4 томах не из-за любви к длинным текстам, а потому что просто-напросто хотел заработать больше денег. Дело в том, что в XIX веке писатели получали оплату за печатный лист. Эпопея публиковалась по главам в журнале «Русский вестник», и за каждый лист писатель получал по 500 рублей — невиданные по тем временам деньги. Для сравнения, Федор Достоевский с трудом договаривался на 150–250 рублей за лист.
- 4 тома — это еще ничего. По задумке Толстого, роман «Война и мир» должен быть в 2 раза длиннее. А сама эпопея задумывалась не о войне с Наполеоном, а о декабристах. Лев Николаевич хотел написать об истинных причинах восстания, а это, по его мнению, невозможно было сделать без описания войны с Наполеоном. Кстати, главным декабристом должен был стать Пьер Безухов. Намек на это есть в эпилоге, где герой собирается с друзьями обсуждать будущее России. То ли к счастью, то ли нет, но Толстой в итоге оставил эпопею как есть, и дело кончилось 4 томами.
- Фамилия главного героя романа «Доктор Живаго» появилась из-за пунктуационной ошибки автора. В детстве Борис Пастернак в строке церковной молитвы «Ты еси воистину Христос, сын Бога живаго» ставил после слов «сын Бога» запятую. Он думал, что «Живаго» — еще одно имя Иисуса. Спустя много лет Пастернак вспомнил эту историю и решил дать главному герою такую фамилию и дополнить символическое значение романа.
- Фамилии двух главных романтических героев XIX века, Онегина и Печорина, произошли от названия двух рек — Онеги в Архангельской области и Печоры на Северном Урале.
- Романы в XIX веке были вместо сериалов. Они публиковались в журналах по главам, и читатель с нетерпением ждал каждого сюжетного поворота. Так, роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» публиковался в журнале «Русский вестник» весь 1866 год. Только после выхода всех «эпизодов» рукопись наконец переходила в книжный формат.
- В кино и сериалах мы то и дело встречаем встроенную в сюжет рекламу — продакт-плейсмент. Но подобное явление встречается гораздо раньше — в произведениях Пушкина. Так, в романе «Евгений Онегин» писатель упомянул множество популярных в то время брендов: шляпу боливар («Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар»), часы фирмы Breguet («И там гуляет на просторе, пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед»), ресторан Пьера Талона на Невском проспекте («К Talon помчался: он уверен, что там уж ждет его Каверин») и др.
- У старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» мог быть реальный прототип — тетя Федора Достоевского, купчиха Александра Куманина. Свое богатство после смерти она завещала «на украшение церквей и поминовение души», отказав тем самым осиротевшим детям Михаила Достоевского, родного брата писателя.
- Роман Достоевского «Братья Карамазовы» стал популярен за границей из-за Мэрилин Монро. В 1955 году на пресс-конференции она сказала: «Там есть отличный персонаж по имени Грушенька. Настоящая обольстительница. Идеальная роль для меня». Поклонники Мэрилин сразу бросились читать роман. В 1962 году история повторилась — после смерти Монро в прессе обсуждали предпочтения актрисы, в том числе высказывание о «Братьях Карамазовых». На волне популярности пришлось допечатывать 2 дополнительных тиража романа.
- Стрекоза в басне Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей» на самом деле кузнечик. Оказывается, в начале XIX века словом «стрекоза» называли разных насекомых, в том числе и кузнечика. Только к середине этого же века названия разделили. Зная это, становится понятно, почему Стрекоза в басне поет. Такая характеристика применима только к кузнечику.
- Максим Горький написал первый рассказ, потому что знакомый запер его в комнате на ключ. Александр Калюжный, у которого писатель снимал квартиру в Тбилиси, восхищался интересными историями Максима и выпустил его, только когда одна из них оказалась на бумаге. Получившийся рассказ «Макар Чудра» опубликовали в газете «Кавказ» в 1892 году.
- Русские писатели были одарены талантом к изучению языков. Тот же Александр Грибоедов владел английским, французским, немецким, итальянским, греческим и читал на латыни. Для дипломатической службы он взялся за арабский, турецкий и персидский. Но и ему было далеко до Николая Чернышевского — автор романа «Что делать?» знал 16 языков и почти все освоил самостоятельно.
- Писатели Ильф и Петров посвятили «12 стульев» Baлeнтинy Пeтpoвичy Kaтaeвy — это можно прочесть на первой странице романа. Именно Валентин — родной брат Евгения Петрова — познакомил писателей и подарил им идею будущего произведения.
- Феминитивы появились в русском языке гораздо раньше, чем мы думаем. Так, слово «актерка» использовал Николай Гоголь в «Мертвых душах» («Был в офицерах и волочился за актерками»), Николай Лесков в «Очарованном страннике» («Я видал, как пляшут актерки в театрах») и Иван Тургенев в «Кларе Милич» («С укоризной промолвил: „Актерка!“»).
- Когда в русской классике идет речь о деньгах, нам кажется, что это небольшие суммы. Например, в известном произведении Гоголя — пьесе «Ревизор» — Хлестаков просит у Городничего 200 рублей. Кажется, немного, но в пересчете на нынешние деньги это 200 000 рублей. Учитывая, что после первой взятки Хлестаков разошелся и набрал отступных еще у половины героев пьесы, можно предположить, что из города N он уехал миллионером.
- Опальная книга Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» попала в печать по недосмотру цензора. Обер-полицмейстер Никита Рылеев прочел только содержание, увидел в нем названия городов, подумал, что это путеводитель, и не стал смотреть дальше.
- Внешность Анны Карениной Лев Толстой позаимствовал у старшей дочери Пушкина — Марии Гартунг. Особенно писателя впечатлили волнистые пряди ее волос. О родстве Марии с великим поэтом Толстой говорил: «Да, теперь я понимаю, откуда у нее эти породистые завитки на затылке!» Этими чертами он наградил свою героиню. Вот как описана внешность Анны в книге: «Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке и висках».
Какое произведение классической русской литературы вам запомнилось больше всего и почему?