15 известных мужчин, которые были красавцами в молодости, а мы и не знали об этом
Время бежит, и многих звезд мы не помним молодыми. Например, несколько поколений видели Стэна Ли только пожилым — на фестивалях и в его знаменитых камео, а Карла Лагерфельда не представляют без очков и с темными волосами.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как выглядели в молодости они и другие мужчины, которые потом прославились на весь мир. А еще в конце статьи вас ждет бонус.
1. Стэн Ли
2. Пауло Коэльо
3. Ричард Гир
4. Стивен Спилберг
5. Принц Чарльз
6. Жерар Депардье
7. Элтон Джон
8. Марк Стронг
9. Карл Лагерфельд
10. Хьюго Уивинг
11. Гордон Рамзи
12. Идрис Эльба
13. Оззи Осборн
14. Кристофер Ли
15. Лесли Нильсен
Бонус
Немало красавцев, согласны?