15 известных мужчин, которые были красавцами в молодости, а мы и не знали об этом

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Время бежит, и многих звезд мы не помним молодыми. Например, несколько поколений видели Стэна Ли только пожилым — на фестивалях и в его знаменитых камео, а Карла Лагерфельда не представляют без очков и с темными волосами.