15 зашифрованных названий книг, отгадать которые смогут только любимчики учителя литературы

Многие знаменитые романы, повести, рассказы и даже сказки мы с упоением читали, когда были подростками, и перечитывали их не раз уже во взрослом возрасте, каждый раз открывая для себя что-то новое. По многим великим книгам были сняты не менее известные фильмы, которые смотрели миллионы людей во всем мире.