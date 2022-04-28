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15 зашифрованных названий книг, отгадать которые смогут только любимчики учителя литературы

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Многие знаменитые романы, повести, рассказы и даже сказки мы с упоением читали, когда были подростками, и перечитывали их не раз уже во взрослом возрасте, каждый раз открывая для себя что-то новое. По многим великим книгам были сняты не менее известные фильмы, которые смотрели миллионы людей во всем мире.

Мы в AdMe.ru решили проверить, легко ли вам будет угадать названия популярных литературных произведений лишь по 2 фотографиям.

1. Повесть Эрнеста Хемингуэя

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© Pixabay, © Pixabay

2. Комедия Уильяма Шекспира

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© Pixabay, © Pixabay

3. Роман Роберта Стивенсона

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© Pixabay, © Pixabay

4. Роман Герберта Уэллса

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© Pixabay, © Pixabay

5. Сборник рассказов Редьярда Киплинга

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© Pixabay, © Pixabay

6. Юмористическая повесть Джерома К. Джерома

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© Рixabay, © Рixabay

7. Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери

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© Рixabay, © Рixabay

8. Сказка Ханса Кристиана Андерсена

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© Pixabay, © Pixabay

9. Роман Маргарет Митчелл

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© Рixabay, © Рixabay

10. Роман Габриэля Гарсиа Маркеса

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© Pixabay, © Pixabay

11. Роман Джона Стейнбека

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© Pixabay, © Pixabay

12. Роман Кена Кизи

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© Pixabay, © Pixabay

13. Сказочная повесть Кеннета Грэма

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© Pixabay, © Pixabay

14. Детективный роман Томаса Харриса

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© Pixabay, © Pixabay

15. Роман Лорен Вайсбергер

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© Рixabay, © Рixabay

Сколько знаменитых произведений вы смогли угадать с первой попытки?

Фото на превью Рixabay, Рixabay
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AdMe/Писатели/15 зашифрованных названий книг, отгадать которые смогут только любимчики учителя литературы
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