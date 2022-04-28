15 зашифрованных названий книг, отгадать которые смогут только любимчики учителя литературы
Многие знаменитые романы, повести, рассказы и даже сказки мы с упоением читали, когда были подростками, и перечитывали их не раз уже во взрослом возрасте, каждый раз открывая для себя что-то новое. По многим великим книгам были сняты не менее известные фильмы, которые смотрели миллионы людей во всем мире.
Мы в AdMe.ru решили проверить, легко ли вам будет угадать названия популярных литературных произведений лишь по 2 фотографиям.
1. Повесть Эрнеста Хемингуэя
2. Комедия Уильяма Шекспира
3. Роман Роберта Стивенсона
4. Роман Герберта Уэллса
5. Сборник рассказов Редьярда Киплинга
6. Юмористическая повесть Джерома К. Джерома
7. Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери
8. Сказка Ханса Кристиана Андерсена
9. Роман Маргарет Митчелл
10. Роман Габриэля Гарсиа Маркеса
11. Роман Джона Стейнбека
12. Роман Кена Кизи
13. Сказочная повесть Кеннета Грэма
14. Детективный роман Томаса Харриса
15. Роман Лорен Вайсбергер
Сколько знаменитых произведений вы смогли угадать с первой попытки?
AdMe/Писатели/15 зашифрованных названий книг, отгадать которые смогут только любимчики учителя литературы
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