15 современных авторов, без которых нынешняя литература была бы не такой яркой

Мир современной литературы настолько многообразен, что в нем можно легко запутаться и потратить время на книгу, которая не стоила того. Детективы молодого писателя Жоэля Диккера, произведения в духе магического реализма Исабель Альенде, романы лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро — все эти книги достойны внимания любителей качественной литературы.

Мы в AdMe.ru решили покопаться на форумах и просмотреть списки Букеровской и Нобелевской премий по литературе, чтобы понять, какие же современные авторы стоят внимания.

1. Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро — лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года. The Times поместила его на 32-е место в списке 50 величайших авторов Великобритании с 1945 года, а журнал Time включил его книгу «Не отпускай меня» (2005 г.) в список 100 лучших английских романов, опубликованных с 1923 года. Кстати, это произведение было экранизировано, главную роль в фильме сыграла Кира Найтли. Среди его значимых произведений — «Остаток дня» (1989 г.), награжденный Букеровской премией, а также первый роман «Там, где в дымке холмы».

2. Жан-Кристоф Гранже

Жан-Кристоф Гранже — общепризнанный мастер детектива. В 1994-м он написал свой первый роман «Полет аистов», однако он не был замечен широкой общественностью. В 1998 году опубликовал вторую книгу — «Пурпурные реки», которая стала более успешной. В 2000-м это произведение было экранизировано, главные роли сыграли Жан Рено и Венсан Кассель. Также были экранизированы его романы «Братство камня», «Империя волков» и «Пассажир».

3. Исабель Альенде

Исабель Альенде получила прозвище «Габриэль Гарсиа Маркес в юбке». Все потому, что она, как и ее великий предшественник, создает свои произведения в духе магического реализма. Альенде — одна из наиболее известных латиноамериканских романисток. Ее же называют самой читаемой испаноязычной писательницей. Свой первый роман «Дом духов» она написала в 1982 году, а спустя 11 лет он был экранизирован. В одном издании Исабель Альенде назвали гением и вручили престижную литературную премию как писательнице, внесшей свой вклад в красоту мира. Среди ее заметных произведений — «Сумма дней» (2007), «Остров в глубинах моря» (2010) и последний роман «Виолета» (2022).

4. Элис Манро

Элис Манро — лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года. Она стала первой канадкой и 13-й женщиной, удостоившейся этой награды. Автор снискала славу как создательница рассказов и новелл, даже удостоилась прозвища «Наш Чехов». Ее же называют одной из величайших современных писательниц. Первый сборник рассказов Манро «Танец счастливых теней» (1968 г.) высоко оценили как читатели, так и литераторы. С 1980-х по 2012 год она не реже одного раза в 4 года публиковала как минимум 1 сборник рассказов. Нередко ее произведения экранизировали. Как, например, рассказ «Как я встретила своего мужа» (1974 г.) превратился в фильм «Марта, Рут и Эди» (1988), а «Медведь перешел через гору» (2001 г.) стал картиной «Вдали от нее» (2006 г.).

5. Том Стоппард

Том Стоппард — талантливый драматург и киносценарист чехословацкого происхождения. В 2006 году за «Берег утопии» он получил престижную театральную премию «Тони» как за лучшую пьесу 2006 года. В 2008 году Telegraph поставила его на 11-ю строчку рейтинга 100 самых влиятельных людей в британской культуре. Его абсурдистская трагикомедия «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» была экранизирована в 1990 году, режиссером стал сам Стоппард, а в качестве актеров были задействованы Гэри Олдмен, Тим Рот и другие звезды.

6. Антония Байетт

Писательница и поэт, чьи романы были удостоены самых престижных наград, вошла в рейтинг 50 величайших британских писателей начиная с 1945 года. В 1990 году она получила Букеровскую премию за роман «Обладать», а журнал Time включил его в список 100 лучших англоязычных романов с 1923 по 2005 гг. В 2002 году книга была экранизирована, в фильме сыграли Гвинет Пэлтроу, Аарон Экхарт и другие. В 2009-м в шорт-лист «Букера» попал ее роман «Детская книга», описывающий историю нескольких семей на фоне трагических событий. Произведение отсылает к пьесам Шекспира и классическим сказкам.

7. Жоэль Диккер

Жоэль Диккер — молодой швейцарский писатель, пишущий на французском языке. Известность пришла к нему в 27 лет, когда вышла его книга «Правда о деле Гарри Квеберта». В 2013 году этот роман стал лидером продаж не только во Франции, но и практически во всей Европе, обогнав в списке бестселлеров «Инферно» Дэна Брауна. Позднее книгу перевели на 40 языков и превратили в сериал из 10 эпизодов. Роман получил ряд литературных наград, а также вошел в шорт-лист Гонкуровской премии. Далее последовали не менее достойные детективы его авторства — «Книга Балтиморов» (2015), «Исчезновение Стефани Мейлер» (2018), «Загадка номера 622» (2020).

8. Хелен Филдинг

Любимый многими женщинами «Дневник Бриджит Джонс» (1996), отдаленно напоминающий сюжет «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, был написан британкой Хелен Филдинг. В 2004 году согласно опросу BBC писательница удостоилась 29-й строчки в рейтинге самых влиятельных людей в британской культуре, а в 2016-м стала одной из 7 женщин, повлиявших на английскую женскую культуру за последние 70 лет. Вторая книга о приключениях Бриджит Джонс («Бриджит Джонс: грани разумного») вышла в свет в 1999 году. По ней также был снят фильм с Рене Зеллвегер, Хью Грантом, Колином Фертом в главных ролях. Впоследствии автор выпустила третью и четвертую книги («Бриджит Джонс без ума от мальчишки» (2013) и «Ребенок Бриджит Джонс. Дневники» (2016)).

9. Джулиан Барнс

Джулиан Барнс — один из признанных мэтров современной литературы. Он трижды попадал в шорт-лист Букеровской премии (за романы «Попугай Флобера», «Артур и Джордж») и один раз взял эту награду за роман «Предчувствие конца» (2011 г.). Судьям понадобилась 31 минута, чтобы определить победителя, один из них вовсе сказал, что эта книга будто «разговаривает со всеми людьми XXI века». Режиссеры также не оставили без внимания несколько его романов: в 1997-м был экранизирован «Метроленд», а спустя 20 лет — «Предчувствие конца».

10. Филиппа Грегори

Филиппа Грегори — английская писательница и сценаристка. Одно издание в свое время назвало ее «королевой британского исторического романа». Свой первый роман «Вайдекр» она написала в 1987 году, он сразу же принес ей мировую известность. За этим последовали «Привилегированное дитя» и «Меридон» (1989 и 1990 гг.), которые стали продолжением «Вайдекра». В 2001 году она написала, пожалуй, свой самый известный роман — «Еще одна из рода Болейн». Он был экранизирован дважды — в 2003-м и 2008 годах. Также ее романы «Вечная принцесса» и «Проклятие королей» стали основой для сериала «Испанская принцесса».

11. Ричард Осман

Свою первую книгу 51-летний комик, телеведущий и продюсер написал в 2020 году. Детектив «Клуб убийств по четвергам» всполошил весь литературный мир Великобритании. Осман создавал его втайне на протяжении 18 месяцев. Одна из газет написала, что эта книга стала «самым быстро продаваемым дебютным детективом в истории». Известно, что права на экранизацию книги приобрел Стивен Спилберг. В 2021 году был опубликован его второй роман — «Человек, который умер дважды». За первые 3 дня продаж было реализовано свыше 114 000 экземпляров книги. Ожидается, что Осман выпустит еще 2 книги с полюбившимися героями.

12. Софи Ханна

В начале своего творческого пути Софи Ханна получила известность как поэтесса, опубликовав в 24 года сборник стихов «Герой и девушка по соседству». Однако более широкую популярность у публики она обрела после выхода своего дебютного детектива с элементами психологизма «Маленькое личико» (2006). Спустя 2 года она выпустила роман «Точка спасения», который впоследствии был превращен в телевизионный 2-серийный фильм. Во время премьерного показа его посмотрели 5,4 млн зрителей. Софи Ханна — поклонница детективов Агаты Кристи. Как-то ее агент, зная особое отношение писательницы к произведениям Кристи, предложил одному издательству продолжить серию детективов о похождениях Пуаро. После совещания с наследниками Агаты Кристи издательство решило вновь возобновить публикацию историй о приключениях неутомимого сыщика. На данный момент Софи Ханна выпустила 4 книги об Эркюле Пуаро.

13. Джоан Дидион

Свою карьеру Джоан Дидион начинала с должности главного редактора журнала Vogue. В 1963 году вышел ее первый роман «Беги, река», а спустя 5 лет она опубликовала первую документальную книгу «И побрели в Вифлеем», в которой рассказала о своей жизни в Калифорнии. В 1970-м вышел ее второй роман — «Играй как по писаному», который журнал Time включил в список 100 лучших англоязычных романов с 1923 по 2005 год. В 1972 году по этой книге вышел фильм. В 2005-м она опубликовала «Год магического мышления». Это был своего рода отчет спустя год после кончины супруга Дидион. Произведение признали классической книгой о трауре. Оно стало финалистом Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию.

14. Урсула Ле Гуин

Урсула Ле Гуин стала известной после выхода в свет романа «Левая рука Тьмы» (1969 г.), который был отмечен несколькими литературными премиями, а в 1995 году адаптирован для спектакля в одном чикагском театре. Ее книги были проданы тиражом 1 000 000 экземпляров и переведены более чем на 40 языков. Карьера Урсулы Ле Гуин в качестве профессионального писателя продолжалась около 60 лет, в январе 2018 года писательница скончалась. За это время она написала более 20 романов, свыше 100 рассказов, более 10 сборников стихов и 13 детских книг. Стоит обратить внимание на ее романы «Обделенные» и «Техану: последняя книга о Земноморье», которые были также отмечены наградами. По нескольким из ее романов были сняты мини-сериал «Волшебник Земноморья» и аниме от Горо Миядзаки «Сказания Земноморья».

15. Фредрик Бакман

Фредрик Бакман дебютировал в литературном мире в 2012 году со своим романом «Вторая жизнь Уве». Книги шведского автора переведены более чем на 25 языков. В конце 2015 года состоялась премьера одноименного фильма, снятого по этому роману. Картина была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший макияж и прическа». После перевода книги на английский язык она на протяжении 42 недель держалась в списке бестселлеров. На сегодняшний день Бакман выпустил 7 романов. Среди которых особого внимания заслуживают «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», «Здесь была Бритт-Мари» и «Медвежий угол».