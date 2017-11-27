15 ситуаций на вечеринках, в которые попадают все любители литературы
AdMe.ru забавы ради представил, какие литературные деятели и персонажи периодически «появляются» на наших застольях. Узнаете себя?
— Дорогой, мои друзья — атеисты. Пожалуйста, не начинай сегодня с ними спорить.
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, за ужином, пожалуйста, не допытывайся у брата о смысле его картин, хорошо?
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Пап, не нужно сегодня за ужином расспрашивать моего парня о каждой мелочи его биографии.
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, я понимаю, что ты дизайнер, но не нужно сегодня на вечеринке пристально изучать квартиру друзей, хорошо?
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дружище, забудь о проблемах и получай удовольствие от вечеринки!
— О чем речь, друг!
Три рюмки спустя:
— Дорогой, давай сегодня без страшных рассказов, хорошо? Это же детская вечеринка!
— О чем речь, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, давай вечером поговорим откровенно?— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, вечером не намекай моей тетушке на ее возраст, пожалуйста.
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, на вечеринке с моими коллегами, пожалуйста, не говори о религии.
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Только не увлекайся длинными тостами, окей?
— Понял.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, только не перепутай имена моих родственников на семейном вечере, пожалуйста.
— Конечно, милая.
Три рюмки спустя:
— Дорогой, умоляю, не пей сегодня на вечеринке: ты неадекватно себя ведешь.
— Ни грамма алкоголя, обещаю!
Три стакана молока спустя:
— Дружище, давай выпьем за твою свободу. Да забудь ты эту дуру!
— Конечно, навсегда!
Три рюмки спустя:
— Дорогая, не переедай сегодня за ужином. Помнишь слова тренера?
— Конечно помню.
Три рюмки спустя:
— Только давай сегодня спокойно потусим, без приключений, окей?
— Договорились.
Три рюмки спустя:
— Зажжем сегодня ночью?
— Не, я сегодня пас.
Три рюмки спустя:
А какие еще персонажи «встречались» вам на вечеринках?
Фото на превью russia.tv