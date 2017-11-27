15 ситуаций на вечеринках, в которые попадают все любители литературы

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AdMe.ru забавы ради представил, какие литературные деятели и персонажи периодически «появляются» на наших застольях. Узнаете себя?

— Дорогой, мои друзья — атеисты. Пожалуйста, не начинай сегодня с ними спорить.

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, за ужином, пожалуйста, не допытывайся у брата о смысле его картин, хорошо?

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Пап, не нужно сегодня за ужином расспрашивать моего парня о каждой мелочи его биографии.

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, я понимаю, что ты дизайнер, но не нужно сегодня на вечеринке пристально изучать квартиру друзей, хорошо?

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дружище, забудь о проблемах и получай удовольствие от вечеринки!

— О чем речь, друг! Три рюмки спустя:

— Дорогой, давай сегодня без страшных рассказов, хорошо? Это же детская вечеринка!

— О чем речь, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, давай вечером поговорим откровенно?— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, вечером не намекай моей тетушке на ее возраст, пожалуйста.

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, на вечеринке с моими коллегами, пожалуйста, не говори о религии.

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Только не увлекайся длинными тостами, окей?

— Понял. Три рюмки спустя:

— Дорогой, только не перепутай имена моих родственников на семейном вечере, пожалуйста.

— Конечно, милая. Три рюмки спустя:

— Дорогой, умоляю, не пей сегодня на вечеринке: ты неадекватно себя ведешь.

— Ни грамма алкоголя, обещаю! Три стакана молока спустя:

— Дружище, давай выпьем за твою свободу. Да забудь ты эту дуру!

— Конечно, навсегда! Три рюмки спустя:

— Дорогая, не переедай сегодня за ужином. Помнишь слова тренера?

— Конечно помню. Три рюмки спустя:

— Только давай сегодня спокойно потусим, без приключений, окей?

— Договорились. Три рюмки спустя:

— Зажжем сегодня ночью?

— Не, я сегодня пас. Три рюмки спустя:

А какие еще персонажи «встречались» вам на вечеринках?