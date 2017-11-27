15 ситуаций на вечеринках, в которые попадают все любители литературы

AdMe.ru забавы ради представил, какие литературные деятели и персонажи периодически «появляются» на наших застольях. Узнаете себя?

— Дорогой, мои друзья — атеисты. Пожалуйста, не начинай сегодня с ними спорить.
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, за ужином, пожалуйста, не допытывайся у брата о смысле его картин, хорошо?
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Пап, не нужно сегодня за ужином расспрашивать моего парня о каждой мелочи его биографии.
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, я понимаю, что ты дизайнер, но не нужно сегодня на вечеринке пристально изучать квартиру друзей, хорошо?
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дружище, забудь о проблемах и получай удовольствие от вечеринки!
— О чем речь, друг!

Три рюмки спустя:

— Дорогой, давай сегодня без страшных рассказов, хорошо? Это же детская вечеринка!
— О чем речь, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, давай вечером поговорим откровенно?— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, вечером не намекай моей тетушке на ее возраст, пожалуйста.
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, на вечеринке с моими коллегами, пожалуйста, не говори о религии.
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Только не увлекайся длинными тостами, окей?
— Понял.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, только не перепутай имена моих родственников на семейном вечере, пожалуйста.
— Конечно, милая.

Три рюмки спустя:

— Дорогой, умоляю, не пей сегодня на вечеринке: ты неадекватно себя ведешь.
— Ни грамма алкоголя, обещаю!

Три стакана молока спустя:

— Дружище, давай выпьем за твою свободу. Да забудь ты эту дуру!
— Конечно, навсегда!

Три рюмки спустя:

— Дорогая, не переедай сегодня за ужином. Помнишь слова тренера?
— Конечно помню.

Три рюмки спустя:

— Только давай сегодня спокойно потусим, без приключений, окей?
— Договорились.

Три рюмки спустя:

— Зажжем сегодня ночью?
— Не, я сегодня пас.

Три рюмки спустя:

А какие еще персонажи «встречались» вам на вечеринках?

Фото на превью russia.tv

50 На склад!
15 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!