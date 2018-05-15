15 самых каверзных вопросов о «Гарри Поттере», над которыми вы вряд ли когда-нибудь задумывались

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«Кино не победит книги. Все эти ребята, типа Кингсли Эмиса, постоянно твердят: книга мертва, общество сползает в трясину, культура уничтожена, кругом идиоты, имбецилы, телевидение, поп-музыка, разложение, дегенерация и все такое. И тут вдруг появляется чертов „Гарри Поттер“ на 734 страницы, который расходится 5-миллионным тиражом за 12 часов». Стивен Кинг

За эти 12 часов весь мир понимает, что «Гарри Поттер» — это настоящий феномен современности. Им зачитываются все, вне зависимости от возраста, лучшие режиссеры мира борются за возможность его экранизировать, дети со всего света мечтают о письме из Хогвартса, фанаты пишут тысячи фанфиков, а остальные ждут продолжения жизни столь необычной и продуманной вселенной. А тем временем мы в AdMe.ru отвечаем на самые частые и каверзные вопросы о поттериане с сайтов-вопросников Quоra и The Question (информация в ответах подготовлена на основе материалов Harry Potter Wiki).

Почему Фред и Джордж не замечали на Карте Мародеров, что Рон спит с Питером Петтигрю?

Как вы помните, впервые гуляющего по коридорам Хогвартса Питера Петтигрю на Карте Мародеров увидел Гарри. До этого момента крысу, которая всегда находилась под боком у Рона, а до этого у его брата Перси, никто не замечал. А ведь Фред и Джордж вполне могли подметить, что их братья спят с неким Питером — представляете, какая находка для шутников! Если без шуток, обнаружив такой факт, они могли бы предположить, что так экстравагантно от рождения звали крысу (ведь Уизли купили ее уже взрослой), но и этого никто не сделал. Похоже, близнецам было интересно все, кроме гостиной собственного факультета.

Где находится школа Дурмстранг?

Местоположение знаменитой школы магии Дурмстранг «с далеких северных гор», где учились знаменитые ловец болгарской сборной по квиддичу Виктор Крам, предшественник Волан-де-Морта Геллерт Грин-де-Вальд и директорствовал бывший Пожиратель смерти Игорь Каркаров, до сих пор остается загадкой. Где же она находится? Предположений много: Ходит слух, что в неком интервью (ссылка на которое почему-то потерялась) Джоан Роулинг заявила, что Дурмстранг находится на севере Норвегии. Но при этом (смотрим на картинку) на гербе Дурмстранга можно увидеть надпись на кириллице (откуда в Скандинавии кириллица?), луковичную главу (внимание!) православной церкви и двуглавого орла, являющегося символом многих поствизантийских государств. Так что слухи об этом интервью, скорее всего, просто выдумка.

Восточная Европа — хороший вариант. Виктор Крам, например, болгарин. Вспомним, что и в «Кубке огня» среди учеников Дурмстранга преобладали славянские фамилии. Этой версии соответствуют и кириллица, и луковичный купол, и климат (если взять Карпаты). Особенно выделяются две страны: Албания и Румыния. В книге говорится, что Игорь Каркаров был знаком с Волан-де-Мортом, который в 1981 году после поражения бежал именно в Албанию. А Румыния выглядит уж очень магически притягательной для вселенной «Гарри Поттера»: Трансильвания, мрачные темницы Влада Цепеша, он же Дракула, оборотни, черные леса, горы, озера. Одно «но» против всех этих замечательных версий — в книге сказано, что Дурмстранг расположен севернее Хогвартса. И это рушит всю теорию.

Многие полагают, что Дурмстранг находится в России. Возможно, речь идет о Кольском полуострове, где есть горы Хибины, море, северный климат, длинные ночи; и геральдика подходит, и расположение гораздо севернее Англии. Против этой теории свидетельствует тот факт, что в «Wonderbook» (игра по поттериане, все действия и истории которой написаны самой Роулинг) присутствует совсем другая российская школа магии — Колдовстворец (от слов «колдовство» и «творец»). Кстати, об этой школе известно лишь то, что там играют в особую версию квиддича: игроки летают не на метлах, а на вырванных с корнем деревьях (суровые русские спортсмены). Ну а с расположением Дурмстранга снова мимо. Так что со 100%-й уверенностью ответить на вопрос о месторасположении этой загадочной школы не может ни одна теория. Возможно, это в целом собирательный образ севера Восточной Европы. А возможно, мы наконец все узнаем в одной из последующих частей «Фантастических тварей».

У Гарри не было бабушек-дедушек — странно, не правда ли?

Все же немного удивительно, что Лили Эванс и Джеймс Поттер поженились в довольно юном возрасте (аж в 18 лет), но при этом ни бабушку, ни дедушку ни с одной стороны Гарри не застал. Фанаты раскопали информацию, что родители Лили погибли в аварии, а родители Джеймса умерли от драконьей оспы. Но в каком именно возрасте и при каких обстоятельствах — информации в книге нет.

У Хагрида мать — великанша, отец — человек. Как вообще чисто физиологически получился Хагрид?

Это момент, о котором действительно слегка неловко спрашивать, но при этом Хагрид — далеко не единственный полувеликан в книге. По логике, единственно возможный способ создания таких метисов — это заклинание либо зелье, изменяющее размеры тела живого существа (этакая «Алиса в Стране чудес»). То есть отец Хагрида настолько увлекся великаншей, что либо уменьшил ее, либо увеличил себя. В общем, тот еще пикап-мастер. Впрочем, как и сам Хагрид.

Почему нельзя было все исправить с помощью маховика времени?

«Мне жаль твоих родителей, Гарри, но не существует такого заклинания, которое могло бы их вернуть. Конечно, кроме маховика времени, но мы воспользуемся им, чтобы спасти Клювокрыла» — знаменитая фанатская шутка о словах Дамблдора до сих пор вызывает горячие споры. Ведь маховик времени — это камень преткновения поттерианы, который ставит всю эпопею в весьма странное положение: воспользоваться им, к примеру, через день после смерти Джеймса и Лили никто не догадался, а спасти Клювокрыла — пожалуйста. Вот какие аргументы приводятся в защиту маленькой машины времени: Путешествовать в далекое прошлое с ним физически невозможно (что каким-то образом забылось в «Проклятом дитя»).

Маховиков всего несколько и они очень опасны, что не раз было подчеркнуто Дамблдором. А все потому, что любое вмешательство в прошлое могло кардинально изменить настоящее: к примеру, если бы кто-то вернулся в прошлое в попытке остановить Темного Лорда и нечаянно сам был бы убит, то тогда он бы исчез и в настоящем, и, по логике, не смог бы отправиться в прошлое, чтобы убить Волан-де-Морта, и тогда тот бы победил. Сложно? Сложно — поэтому маховиком в таких целях и не пользовались.

Почему такой хороший, добрый и смелый Джеймс Поттер так издевался над Снейпом?

Многие читатели, да и сам Гарри, идеализируют образ Джеймса Поттера, представляя его честным, отважным, да и просто безупречным во всех отношениях человеком. Но в воспоминаниях перед нами вдруг предстает заносчивый хулиган, который самоутверждался в своем кругу за счет унижения тех, кто послабее. Возможно, Джеймс вовсе и не был таким уж идеальным персонажем. Он просто был настоящим, живым человеком. А живые люди никогда, как вы знаете, не бывают абсолютно плохими или абсолютно хорошими. Да, Джеймс, как поздний и единственный ребенок в семье, любил внимание, любил «выпендриваться», нарушать правила, но при этом горой стоял за своих близких. А теми еще засранцами все мы периодически бываем.

Кто вообще такие дементоры и откуда они взялись?

«Первое упоминание дементоров датируется XV веком, когда была обнаружена крепость „Азкабан“. Маг Экриздис, проживавший в этой крепости на уединенном, никому не известном острове, пытал и убивал магловских моряков, практикуя на них самые темные магические приемы. Неизвестно, вследствие чего на острове завелись дементоры, но магам, впервые обнаружившим их, сразу стало ясно, что они не покинут остров. Из страха мести дементоров крепость не была уничтожена». «Гарри Поттер вики»

Далее, уже в XVIII веке, Министерство магии превратило территорию крепости в тюрьму. Это было выгодно обеим сторонам: Министерство экономило на надежной охране, а у дементоров была налажена поставка «пищи». Но в 1996 году эти чудовища примкнули к Темному Лорду, который предложил им гораздо более выгодное «питание» в виде жертв Пожирателей смерти по всей стране. Ну а после поражения Волан-де-Морта дементоры просто вернулись обратно в Азкабан — перечить им особо не стали.

Почему в Хогвартсе не пользовались телефоном, а предпочитали совиную почту?

Ну правда: и Сириуса можно было бы спасти, и с Дамблдором при необходимости связаться, и во время каникул друг другу звонить... Но почему волшебники настолько упорно отрицали технологии и предпочитали ненадежную совиную почту? Ведь при этом они пользовались магловским транспортом («Хогвартс-экспресс», например), фотоаппаратами (вспомним, какие крутые гифки делал «Ежедневный пророк») и вполне себе немагическими рупорами на играх по квиддичу. Почему не было мобильных телефонов, это понятно: действие романов разворачивается с 1991 по 1998 годы, еще в доайфонную эру. К тому же, как вы помните, чары Хогвартса блокируют многие заклинания; возможно, сюда входили бы и операторские сети (хотя тут мог бы помочь магический VPN). Но стационарные телефоны, переборов старое доброе презрение к маглам, все же можно было бы установить.

Почему волшебники других стран не вмешались в войну с Волан-де-Мортом?

Казалось бы, если Темный Лорд настолько силен, то другие страны могли бы помочь британскому Министерству магии. Но этого не случилось по тем же причинам, по которым и магловские страны не вмешиваются в гражданские войны друг друга: это сугубо внутригосударственное дело.

Можно ли заклятием «Авада Кедавра» убить самого себя?

Чтобы заклятие «Авада Кедавра» сработало, волшебник должен не только произнести вслух магическое словосочетание, но и искренне желать смерти противнику. Так что, по логике, если человек искренне желает смерти себе, у него все должно получиться.

Почему Снейп не любил Гермиону, хотя всегда жаловался, что все вокруг глупые?

По идее, Гермиона умница и, возможно, даже отдаленно напоминает Лили Поттер. Это забавно, но существуют любители поттерианы, а конкретнее — пары Грейнджер-Снейп, которые слагают многочисленные фанфики про их потенциальный роман. На самом же деле вот ответ, который, на наш взгляд, тянет на правду:

«Снейп говорил, что все ответы Гермионы — это всего лишь точное или почти точное цитирование учебников. Если же посмотреть хотя бы на учебник Принца-полукровки — он умел думать самостоятельно, придумывал новые и изменял уже существующие формулы и заклинания. Можно предположить, что и от учеников он хотел такого же умения думать». Лилия Мормуль

Знал ли профессор Дамблдор все наперед?

Дамблдор кажется этаким умудренным знаниями и опытом старцем, который точно знал, чем все это закончится, и именно поэтому допустил так много промахов и вообще собственную смерть. Но большинство фанатов все же склоняются к тому, что он ничего не знал и не мог знать, помимо того, что его соперник Волан-де-Морт и что Гарри — это крестраж. Вспомните: он не распознал поддельного Аластора Грюма, не понял, что вместе с профессором Квирреллом по школе разгуливает сам Темный Лорд, не знал, доверять или не доверять Снейпу, не догадывался, что по его замку ползает гигантский василиск, и так далее. Да, Дамблдор — великий и мудрый маг, но всего он знать не мог.

Почему у древнего и чистокровного рода Уизли так мало денег?

Почему-то трудно представить себе бедность в волшебном мире: и наколдовать много чего можно, и починить, даже недвижимость приобретать не обязательно — можно воспользоваться маленькой палаткой, которая внутри окажется 10-комнатным домом. Но почему же тогда большинство чистокровных древних родов (вроде Малфоев и Поттеров) проблем со средствами не имеют, а про Уизли можно хоть чернушные фильмы снимать? Поттероведы выделяют 3 главные причины: Семья из 9 человек — неслабо, согласитесь? А еще всякие совы, крысы и прочее. Учитывая, что (поначалу) работает один лишь Артур, их материальное положение вполне объяснимо.

Артур работает в самом непривилегированном отделе Министерства магии — в Секторе борьбы с незаконным использованием изобретений маглов, в котором числятся всего 2 человека (и это с самим Уизли).

Семья Уизли безамбициозна, в их мировоззрении семейные ценности превалируют над материальными. И в целом на протяжении всех частей эпопеи нам показывают, что, наверное, это и есть самый правильный выбор. Грубо говоря, они бедные, потому что на самом деле деньги не имеют значения и не приносят подлинной радости и удовлетворения жизнью — этакая философия счастья.

Почему фанаты поттерианы так не любят Джинни?

Действительно, кажется, что умничка Гермиона, столь необыкновенная Полумна, да даже девушка-официантка в кафе, которую Гарри пригласил на свидание, были персонажами в десятки раз ярче и уж точно достойнее Поттера, нежели бесхарактерная, пассивная и как будто совершенно бесполезная Джинни Уизли. Именно такое мнение складывается после просмотра фильмов о Гарри Поттере, потому что сценарий просто «съел» персонажа, сделав актрису Бонни Райт просто дополнением к Руперту Гринту (Рон), а позднее — к Дэниелу Рэдклиффу (Гарри). В книге же Джинни была популярной, бойкой, смелой и красивой девушкой — в общем, ничем не уступала Гермионе, Полумне и той самой девушке-официантке.

Почему Гермиона выбрала недотепу Рона, а не идеального Гарри?

Гарри и Гермиона: оба выросли в семьях маглов, оба были незнакомы с традиционным магическим миром до письма из Хогвартса и оба были довольно одиноки. Они похожие персонажи, поэтому логично, что многие ждали романтической развязки их дружбы. Но вот как минимум 2 причины, почему Гермиона все же выбрала Рона: Противоположности притягиваются. Да, они разные, но они отлично дополняют друг друга. Он знал о волшебном мире гораздо больше, несмотря на ее начитанность; он поддерживал ее в самые трудные моменты; он защищал ее. Да, у него есть свои недостатки, но при этом он мудрый, храбрый и веселый (уточним, что некую часть его чувства юмора и остроумия «съел» перевод на русский язык).

Интересная теория из области психологии:

«Давайте пофантазируем в области психологии. Есть теория, по которой в парах часто выстраиваются отношения по типу „родитель-ребенок“. То есть человек неосознанно примеряет на себя одну из этих ролевых моделей и ищет спутника жизни с противоположной моделью. В таком случае Гермиона со своим вечно менторским поведением — безусловный „родитель“. А Рон, выросший под крылом любящей и чрезмерно опекающей его мамы, явно приобрел ролевую модель „ребенка“. У Гарри такой модели сформироваться не могло, чьим-то сыном он себя никогда не чувствовал. Вот почему, несмотря на брутальную волосатую грудь Гарри, заинтересовал Гермиону именно инфантильный Рон». Сергей Литвинов

И вообще, хотим напомнить, что намеки на их отношения начались чуть ли не со 2-ой книги, поэтому неожиданный выбор Гарри в финале был бы слегка предательским.

Если бы у Лили и Джеймса родился не мальчик Гарри, а девочка, влюбился бы в нее Северус Снейп?

Профессор Снейп — один из самых трагичных персонажей эпопеи. Вспомните лишь сцену, в которой он плакал над трупом Лили в ту роковую ночь. А как он всеми мыслимыми и немыслимыми силами защищал Гарри, потому что видел в нем Лили, но в то же время ненавидел его, потому что одновременно видел в нем и Джеймса. А теперь представьте, что было бы, если бы главным героем романа был не мальчик, а девочка. Тоже избранная, пережившая те же события, также со шрамом, но вылитая юная Лили Поттер. Как бы к ней относился Северус Снейп? Вопрос для размышлений: чем бы в таком случае закончился роман о маленькой Лили Поттер?