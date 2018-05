15 самых каверзных вопросов о «Гарри Поттере», над которыми вы вряд ли когда-нибудь задумывались

А тем временем мы в AdMe.ru отвечаем на самые частые и каверзные вопросы о поттериане с сайтов-вопросников Quоra и The Question (информация в ответах подготовлена на основе материалов Harry Potter Wiki ).

Почему Фред и Джордж не замечали на Карте Мародеров, что Рон спит с Питером Петтигрю?

Где находится школа Дурмстранг?

У Гарри не было бабушек-дедушек — странно, не правда ли?

У Хагрида мать — великанша, отец — человек. Как вообще чисто физиологически получился Хагрид?

Почему нельзя было все исправить с помощью маховика времени?

Почему такой хороший, добрый и смелый Джеймс Поттер так издевался над Снейпом?

Кто вообще такие дементоры и откуда они взялись?

Почему в Хогвартсе не пользовались телефоном, а предпочитали совиную почту?

Почему волшебники других стран не вмешались в войну с Волан-де-Мортом?

Можно ли заклятием «Авада Кедавра» убить самого себя?

Почему Снейп не любил Гермиону, хотя всегда жаловался, что все вокруг глупые?

Знал ли профессор Дамблдор все наперед?

Почему у древнего и чистокровного рода Уизли так мало денег?

Почему фанаты поттерианы так не любят Джинни?

Почему Гермиона выбрала недотепу Рона, а не идеального Гарри?

Если бы у Лили и Джеймса родился не мальчик Гарри, а девочка, влюбился бы в нее Северус Снейп?

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros.