15 реальных людей и событий, которые вдохновили режиссеров на создание наших любимых фильмов

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Сама жизнь порой преподносит такие сценарии, в реальность которых невозможно поверить. Для того чтобы ощутить, насколько непредсказуемыми могут быть жизненные обстоятельства, предлагаем вам посмотреть эти фильмы. В каждом из них отображена сила человеческого духа, умение преодолевать трудности, быть не как все, а каждый из этих людей словно со стальным стержнем внутри. Это те человеческие качества, за которыми невозможно наблюдать без восторга.

Редакция AdMe.ru восхитилась этими жизненными историями, которые мастерски воплощены в кино.

Скафандр и бабочка

Сюжетная линия: Жан-Доминик Боби в возрасте 43 лет перенес инсульт, в результате которого он был полностью парализован. Доминик рассказывает о своей судьбе, подмигивая оставшимся непарализованным левым глазом на той или иной букве. Ассистентка старательно записывает все получившиеся слова, из которых складывается рассказ о внутреннем мире Доминика, его грезах и психологических страданиях из-за заточения в собственном теле. Реальная жизнь: Главный редактор Elle France Жан-Доминик Боби в 1995 году перенес инсульт, после которого не мог ни говорить, ни даже дышать без посторонней помощи. Боби остался в сознании и понимал весь ужас своего положения, но он не отчаялся и придумал свой способ общения. Моргая левым глазом, который сохранил способность двигаться, один раз, он таким образом говорил «да», два раза — «нет». Вдобавок ко всему он написал книгу, моргнув при этом 200 тыс. раз, по которой впоследствии и был снят фильм.

Общество мертвых поэтов

Сюжетная линия: Действие фильма разворачивается в 1950-х годах в консервативном американском колледже для мальчиков. Учитель английской словесности не только прививает своим ученикам интерес к прозе, но и учит их свободно мыслить, вдохновляет на написание собственных сочинений, общается со своими учениками на равных, пренебрегает прописанной школьной программой, отчего мальчишкам становится лишь интереснее изучать данный предмет. Однажды он их посвящает в тайное Общество мертвых поэтов, где юношам предстоит взглянуть на жизнь с разных точек зрения. Реальная жизнь: Образ учителя списан с реального преподавателя — Сэма Пикеринга, который преподавал в Академии Монтгомери Белл, где учился сценарист фильма Том Шульман.

127 часов

Сюжетная линия: Порой можно жестоко поплатиться за то, что никому не сообщил, куда именно ты отправляешься. Герой фильма, альпинист, отправляется в очередной раз в горы. И оказывается в смертельной ловушке, в которой проводит 127 часов без надежды на спасение. Реальная жизнь: Альпинист и скалолаз Арон Ралстон в 2003 году в одиночку отправился в горы покорять каньоны и спрятанные там пещеры. О своих планах он никому не сказал. И случилось непредвиденное: он оказался в расщелине, где его руку зажал камень весом 300 кг. Все попытки выбраться были тщетны. Когда закончились вода и еда, он ампутировал себе часть руки. После чего смог выбраться и нашел туристов, которые вызвали вертолет спасательной службы.

Мед в голове

Сюжетная линия: Невероятно трогательная история взаимоотношений внучки и деда. Тильда — 11-летняя девочка, которая очень любит деда и боится, что родители отдадут его в дом престарелых, из-за того что у него болезнь Альцгеймера. Чтобы не допустить такой ситуации, она отправляется с дедом в авантюрное путешествие в Венецию, предполагая, что там ему станет легче и он все вспомнит. Ведь именно в Венеции дедушка познакомился с бабушкой. Реальная жизнь: Болезнь Альцгеймера и ее последствия хорошо знакомы режиссеру фильма Тилю Швайгеру, а также сценаристу. У обоих деды страдали этим заболеванием, поэтому им удалось довольно тонко показать ее необратимые симптомы. Название фильма метафорично передает состояние главного героя, что свидетельствует о том, что с болезнью сценаристы (Тиль Швайгер выступил и в качестве соавтора сценария) знакомы действительно не понаслышке.

Шпионский мост

Сюжетная линия: Действие фильма разворачивается во времена холодной войны. Адвокат Джеймс Донован должен договориться об обмене советского разведчика на американского летчика. В результате он оказывается между двумя самыми влиятельными разведывательными службами мира. Реальная жизнь: Джеймс Донован — американский адвокат и политический переговорщик. Донован широко известен по роли посредника в переговорах об обмене американского пилота самолета-шпиона U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля в 1962 году, а также в переговорах по освобождению 1 113 заключенных, принадлежавших Кубе после неудачной операции в заливе Свиней.

Мы купили зоопарк

Сюжетная линия: Вдовец в одиночку воспитывает 2 детей. От потери жены ни он, ни дети не могут толком прийти в себя. Отец семейства ищет креативное решение для себя и детей и в итоге находит его. Он увольняется с работы и покупает старый дом с огромным участком, где по совместительству располагается зоопарк. Зоопарк, как и их жизнь, находится совсем не в лучшей форме и существует лишь благодаря группе энтузиастов. Реальная жизнь: Бенджамин Ми в 2009 году издал автобиографическую книгу «Мы купили зоопарк», которая в первые же недели стала абсолютным бестселлером в Британии. «Потрясающая подлинная история разрушенного зоопарка и 200 животных, которые навеки изменили мою семью», — рассказывает Бенджамин.

Эдди «Орел»

Сюжетная линия: Британский лыжник Эдди Эдвардс с детства мечтал принять участие в Олимпиаде. Он стал первым представителем Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина. Хотя прославился не победами, а именно участием, притом с поражениями. Реальная жизнь: Майкл Эдвардс, или Эдди Эдвардс, — британский лыжник, который вошел в историю не за счет своих побед, а за счет поражений. С детства он мечтал участвовать в Олимпийских играх. В 1988 году Эдди представлял Британию на Олимпийских играх в прыжках на лыжах с трамплина, хотя занимался этим видом спорта всего 2 года. На всех соревнованиях Эдди занимал последние места, благодаря чему и прославился. Так появился новый регламент в Олимпийских играх. Правило стало известно как «правило Эдди Орла» и гласило о том, что атлет, претендующий на участие в Олимпийских играх, должен предварительно зарекомендовать себя в других международных соревнованиях и войти либо в состав 50 лучших спортсменов на этих соревнованиях, либо в 30 % лучших результатов на соревнованиях.

Невозможное

Сюжетная линия: Семья приезжает на отдых в Таиланд, но все оборачивается настоящей катастрофой, когда райские места накрывает цунами. Стихия застает семейство из 5 человек врасплох. Всего неколько мгновений — и отдых превращается в длинную череду сцен выживания. Реальная жизнь: В 2004 году на Таиланд обрушилось цунами, унесшее жизни 200 тыс. человек. В это же время доктор из Испании Мария Белен Альварес приехала туда с мужем и 3 сыновьями, чтобы отдохнуть. Но каникулы превратились в реальный фильм-катастрофу. Тем не менее всей семье удалось выжить в схватке со стихией, хотя и не без потерь: Мария лишилась части ноги.

Секретное досье

Сюжетная линия: Владелица газеты Washington Post и ее главный редактор совместно с коллегами из New York Times получили в распоряжение документы Пентагона о вьетнамской войне. Они планируют предоставить эти данные общественности, написав громкий материал, даже несмотря на угрозы со стороны правительства, обещающего закрыть газеты. Реальная жизнь: Кэтрин Грэм — владелица газеты Washington Post, первая женщина, вошедшая в список 500 самых успешных гендиректоров США, и обладательница Пулитцеровской премии. Бен Брэдли — американский журналист и главный редактор Washington Post. Стал известен благодаря рассекречиванию материалов о вьетнамской войне. Всегда мечтал, чтобы его репортеры искали такие же сенсации, как New York Times.

В диких условиях

Сюжетная линия: Молодой человек из обеспеченной семьи отвергает материальные ценности, перечисляет все свои деньги на благотворительность и становится бродягой. Он странствует по США под псевдонимом Александр Супербродяга, подрабатывает на случайных работах, встречает разных людей. Автостопом доезжает до Аляски, чтобы окунуться в дикую природу. Здесь он совершает последний акт самоотречения, поселившись в старом автобусе в глухой местности. Реальная жизнь: Кристофер Маккэндлесс после окончания колледжа пожертвовал на благотворительность $ 24 тыс. и отправился в путь под именем Александр Супербродяга. Он странствовал по США, довольствовавшись случайным заработком и помощью людей. Маккэндлесс получал удовлетворение от выживания без денег и принадлежностей; как правило, он не особенно подготавливался к предстоящим приключениям. На своем пути он встречал интересных людей, которые так или иначе оказывали влияние на его жизнь. Многие годы Крис мечтал об «одиссее на Аляску», где он мог бы жить вдали от цивилизации и вести дневник, описывая свое физическое и духовное развитие в борьбе за выживание посреди дикой природы. В апреле 1992 года Маккэндлесс автостопом добрался до города Фэрбанкс на Аляске.Через 4 месяца он умер от истощения недалеко от национального парка Денали.

Пробуждение

Сюжетная линия: Доктор Малколм Сэйер, застенчивый врач и ученый, использует экспериментальные препараты, чтобы «пробуждать» обездвиженных жертв редкого заболевания. Леонард становится первым пациентом, получившим это неопробованное лечение. Сэйер воодушевляется чудесным исцелением своего пациента и дает этот препарат и другим больным. Все пациенты переживают второе рождение и радуются простым вещам, наслаждаются мгновениями жизни. Но, к несчастью, через некоторое время лекарство теряет действенность, и пробудившиеся начинают возвращаться в обездвиженное состояние. Ральная жизнь: Оливер Сакс — американский невролог и нейропсихолог, писатель и автор ряда популярных книг, описывающих клинические истории его пациентов. Одной из таких книг является книга мемуаров «Пробуждение». В ней описываются взаимоотношения врача и пациента, который болен летаргическим энцефалитом. Препарат L-Dopa, который в фильме использовал доктор Сэйер, также реален.

Эверест

Сюжетная линия: Неприступный Эверест мечтают покорить практически все альпинисты. Но эта коварная гора заковала в свои снежные цепи уже не одну жизнь. Опытный инструктор планирует совершить восхождение, собрав лучшую группу альпинистов. Все они полны мужества и отваги, чтобы подняться на вершину Эвереста. Однако у горы совсем другие планы, и она посылает участникам экспедиции немало испытаний. Реальная жизнь: В 1996 году группа альпинистов под руководством профессионального гида Роба Холла совершает восхождение на Эверест. Во время восхождения участники группы сталкиваются с различными трудностями, которые приводят к трагической гибели нескольких участников восхождения, в том числе и самого Роба.

Жизнь в розовом цвете

Сюжетная линия: Прикоснуться к легенде можно благодаря кино. Представить, насколько может быть тернист и труден путь к вершине славы и зрительской любви. Эдит Пиаф была великой французской певицей, сумевшей покорить мир своим блистательным голосом. Фильм переносит нас из десятилетия в десятилетие, показывая самые значимые моменты жизни певицы. Реальная жизнь: Эдит Пиаф, безусловно, настоящая легенда. Она прославилась благодаря своему уникальному голосу и актерским способностям. Ее путь к успеху был непростым. Появившись на свет на окраине Парижа в очень бедной семье, она смогла преодолеть все жизненные трудности и завладеть сердцами миллионов людей по всему миру.

По соображениям совести

Сюжетная линия: Рядовой первого класса Десмонд Досс после нападения Японии на Перл-Харбор отказался брать оружие и убивать противников, но, будучи патриотом, вызвался добровольцем в армию на роль санитара. Санитар Досс эвакуировал раненых с линии огня, не боясь смертельной опасности. Реальная жизнь: Десмонд Досс — ветеран Второй мировой войны, первый из 3 отказников по соображениям совести, получивших высшую военную награду — медаль Почета. Во время битвы за Окинаву, где погибло около 100 тыс. японских солдат, 12 тыс. солдат союзников и еще 38 тыс. солдат было ранено, Досс спас 75 человек. В документальной вставке к фильму Десмонд Досс сказал: «Тогда я молил бога только об одном: спасти хотя бы еще одного!»

Невидимая сторона

Сюжетная линия: Молодой афроамериканец лишается жилья, его берет под свою опеку обеспеченная христианская семья. Майкл с детства обладает обезоруживающей добротой, огромным ростом и титанической силой. Он начинает играть за школьную команду в американский футбол. Многое предстоит преодолеть Майклу Оэру, но вопреки всем преградам его заслуженные успехи в спорте, а затем и в учебе позволяют ему получить стипендию спортсмена и поступить на бюджетное отделение в Университет Миссисипи. Реальная жизнь: Майкл Оуэр был 12-м ребенком у своих родителей, и его семья была неблагополучной, поэтому он чередовал жизнь в приемных семьях и на улице. Он оставался на второй год в 1-м и 2-м классах и обучался в 11 различных школах в течение 9 лет. Оуэр играл в футбол в течение первого года обучения в средней школе в Мемфисе. Это помогло ему поступить в христианскую школу. В 2004 году Лиэйнн и Шон Туи предложили Оэру жить с ними и в конце концов стали его опекунами. Чтобы подтянуть его успеваемость, они наняли ему репетитора, который работал с ним по 20 часов в неделю.